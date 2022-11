Nombres, nombres y... nombres | Reeligen a Gutiérrez Muguerza en Canacero, el martes asamblea y siderurgia entorno difícil   

Los últimos tiempos no han resultado fáciles para la siderurgia mundial, dado que la producción y el consumo se han visto impactados por una economía más lenta, el alza de los energéticos y la disrupción de las cadenas productivas con consecuencias en rubros como el automotriz.

De por sí la pandemia implicó serios desafíos para firmas como Arcelor-Mittal de Víctor Cairo, Ternium de Máximo Vedoya, Villacero de Julio César Villarreal, Simec de Rufino Vigil, Deacero, y no se diga AHMSA de Alonso Ancira con una situación realmente complicada.

Este año la producción de acero del país en los primeros nueves meses trae una caída del 2.4% y 9.8% vs septiembre del 2021. El consumo también disminuyó 2.9% y 8.1% anual. Incluso las importaciones cayeron 7.4% y las exportaciones 3.7%.

En ese marco el próximo martes se realizará la asamblea anual de Canacero, la cámara del rubro en donde se analizará el cierre del año y el horizonte 2023.

Le platico que ahí también se formalizará la ratificación como presidente de esa cámara de David Gutiérrez Muguerza, timón de Deacero, elegido por unanimidad. Vaya que le ha tocado navegar en aguas muy pantanosas.

El 2023, con una economía de EU que estaría en recesión tampoco será sencillo y no se diga el mercado doméstico con industrias muy apagadas como la construcción.

México es el actor mundial de acero número 15 con una producción que en 2021 cerró en 18.7 millones de toneladas. Significa 1.6% del PIB y 9.5% del producto manufacturero.

Entre los artículos relevantes está la varilla que a septiembre trae una caída del 2.9%, lámina caliente que creció 42.8%, lámina en frío con un avance del 6.5% y lámina galvanizada con una baja de 2.3%, así como alambrón y alambre del 5.3%, en cada caso.

A dicho mes la producción de acero estaba en 14.7 millones de toneladas, 8% más que en 2021. El reto estará en sostener ese nivel. Por lo pronto la asamblea.

GRAFTECH: DOS MESES DE CLAUSURA EN NL Y GESTIÓN CON GARCÍA

Es público el caso de la clausura en NL de la estadounidense GrafTech que dirige Marcel Kessler. Sin decir agua va la Profepa local cerró hace casi dos meses la factoría que opera desde hace décadas en Apodaca. La instrucción provino del titular de Medio Ambiente Estatal Alfonso Martínez y alcalde, el priísta César Garza. No hubo ningún apercibimiento previo. GrafTech con 550 empleados manufactura electrodos de grafito para el rubro siderúrgico. En su reporte del tercer trimestre la firma pública informó de una caída de 13 mdd en sus ingresos y visualiza como perdido el último cuarto. El impacto se prolongará hasta 2023 con una baja del 50% de la facturación. Ya hay gestiones con el gobernador Samuel García, en una situación que choca con su política de promoción de inversiones.

PROYECTA ANPACT VENTAS POR 40,137 CAMIONES PARA 2023

Pese a la gradual recuperación, el mercado de camiones aún estará a buena distancia del 2019. Según la ANPACT que preside Miguel Elizalde las ventas al mayoreo cerrarán 2022 sobre 37,160 unidades vs 39,723 del 2019, que fue récord. Sin embargo vs 2021 habrá un crecimiento del 18%. El reto será 2023 con una economía a la baja. Pese a ello ANPACT proyecta llegar a unas 40,137 unidades. No estaría nada mal. Veremos si el entorno lo permite.

WISDOM TREE CUMPLE 16 AÑOS Y CELEBRÁ EL LUNES EN LA BMV

El lunes estará por aquí Guillermo Rodríguez cabeza para AL de Wisdom Tree, administradora de fondos de NY con activos en administración por 75 mil 200 mdd. Para celebrar 16 años de su fundación estará de visita en la BMV que dirige José-Oriol Bosch. La firma cotiza aquí desde 2010 vía el SIC.