Nuevo presupuesto para Chiapas

Empezamos el 2020 con nuevo presupuesto, con desgajamiento en el Cañón del Sumidero y para no extrañar hasta un fuerte temblor que sucedió la noche del sábado, además de las marchas por diferentes motivos, sin faltar la amenaza de la llegada de una nueva caravana de migrantes, originarios de Honduras.





Así los legisladores aprobaron los primeros minutos del último día del 2019, el presupuesto del 2020, que asciende a 95 mil 123 millones 217 mil 330 pesos, el cual tuvo un aumento de tres mil 278 millones 432 mil 997 pesos.

También se aprobó como sucedió desde el 2016, no cobrar la tenencia vehicular; sin embargo, esta vez sí habrá reemplacamiento para actualizar el registro vehicular, aunado a los aumentos de otros pagos que ya se vienen haciendo, sobre todo en el sector vehicular.

Solamente se agrega uno para el transporte público, que deberán pagar en caso de que sus vehículos les sea colocada publicidad de algún tipo, lo cual les costará mil 500 pesos por año, a cambio de lo que vayan a ganar por andar portando anuncios.

Así los 39 diputados, con la ausencia de Rosa Netro Rodríguez, de Chiapas Unido, los demás diputados hicieron el trabajo de aprobar los recursos que se gastarán durante este año, que también se aplicará la austeridad en varios rubros, donde no se descarta despidos en algunas dependencias de gobierno.





LA CARAVANA

Y como en el 2019, también está la “amenaza” de la llegada de migrantes a este país, con la diferencia de que ahora ya no son bien esperados como sucedió con el primer grupo que arribó a tierras chiapanecas y que incluso contó con la ayuda de la gente.

Ahora a 12 meses de haber ocurrido eso y de haber cientos de migrantes, sobre todo extracontinentales, varados en varias partes de la entidad más en Tapachula, las cosas tomarán otro tumbo.

Quizá sea que esta vez no los dejen cruzar la frontera mexicana, pues además está la “amenaza” de Estados Unidos de Norteamérica de las represalias hacia el país de dejar que más migrantes lleguen a la frontera norte.

Pero, por si son peras o manzanas todos se están preparando porque el anuncia es ya casi formal de esta nueva caravana de gente que busca llegar al Sueño Americano y tratar de mejorar su vida y librarse de la inseguridad.





BASE DE DATOS…-

Querido lector, permítame desearle como siempre lo mejor para este 2020, año casi electoral, donde empezarán a desfilar los que quieren, los que pueden y los que aspiran; habrá que ver cuántos le harán caso al programa de austeridad. Mientras tanto, Feliz Día de Reyes.***

Se creó el Instituto del Patrimonio del Estado de Chiapas, pero al parecer casi nadie sabe a qué se dedicará, cuáles serán sus funciones o por qué fue aprobada.***

Para variar este año también no cumplieron todos los ayuntamientos con la rendición de cuentas y de los 124 que están obligados a hacerlo sólo 119 lo llevaron a cabo, los cuales están en revisión para saber si están bien o no, si existen responsabilidades graves y no graves.

Y así El Bosque, Coapilla, San Juan Cancuc, Oxchuc y Belisario Domínguez quedaron fuera del plazo previsto por la ley; será muy interesante saber cómo actuarán las autoridades con los que no cumplen, y evitar así que al final del trienio queden esos municipios con comprobación pendiente, cuando ahora que están los titulares se les puede exigir que lo hagan.***

A 26 años de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como ya es tradición cada primero reaparecen y esta vez lo hicieron para rechazar proyectos de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque consideran que destruirá la naturaleza y pueblos originarios.***





