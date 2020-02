Otro exfuncionario tras las rejas

Comenzamos…Muchos funcionarios no entienden que deben de aprovechar la oportunidad que les ha dado el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al integrarlos a su gabinete.





Esos servidores públicos tienen la obligación de desempeñar sus puestos con honestidad, responsabilidad y lealtad, pero muchos se quedaron con las mañas del pasado, no han cambiado, traen una larga trayectoria donde sobresalen los negocios sucios que hicieron, como se acostumbraba en los sexenios anteriores, desviar recursos para llenarse los bolsillos de dinero. Hace unos días 5 funcionarios, entre ellos Giovanny Alexander Campos Amaya, quien fue Subsecretario de Servicios y Gobernanza Política de la Secretaría General de Gobierno de Chiapas en esta administración, fueron detenidos, antes fueron cesados por corruptos. Después de una exhaustiva investigación se detectó que habían cometido actos ilícitos, se les detuvo y se les encarceló en “El Amate”. Ahora otro corrupto, Héctor Javier Buendía de León fue detenido por elementos al mando del fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca. Este sujeto se desempeñaba como Director General del Registro Civil, ahora está en la cárcel, de funcionario a presidiario. Buendía de León también era diputado local suplente del diputado Maya de León Villard. A mediados del año pasado Ismael Brito Mazariegos, secretario General de Gobierno, se reunió con Héctor Buendía y con los 183 oficiales del Registro Civil de la entidad, les pidió “desempeñaran su trabajo con absoluta transparencia, porque no debe existir pretexto alguno para cometer actos de impunidad al amparo del servicio público”, todos entendieron, menos Buendía de León que ahora se encuentra recluido en una celda, dicen, que vendía actas de nacimiento para regularizar la situación legal de migrantes, tal y como se hacía en el pasado donde era una práctica común. Muchos servidores públicos de todos los niveles, están siendo investigados, en las redes de la justicia caerán peces de todos los tamaños... CONTINUAMOS…Muchos alcaldes padecen de un mal añejo “el descaro”, roban y lo presumen todavía. El pueblo de Altamirano que ha padecido durante muchos trienios a malos e irresponsables alcaldes que lo único que han dejado a su paso es una depredación de los recursos municipales y el municipio con malos servicios, tal parece que el edificio de la Presidencia está embrujado, todos entran pobres y salen millonarios. Dicen los habitantes de Altamirano que el actual edil no es la excepción. Eso comentan y tienen razón ya que Roberto Pinto Kanter, primera autoridad municipal, ya tiene rancho, ganado de registro y caballos pura sangre. Compañeros reporteros que fueron a cubrir el inicio de la feria de aquel lugar, se sorprendieron al ver al alcalde Pinto Kanter montando un precioso corcel de raza española, auténtico y de registro, esto durante la cabalgata que anualmente se realiza por las calles de la cabecera municipal. Muchos de los habitantes de Altamirano demostraron abiertamente su molestia. El amor y el dinero no se pueden esconder dice el refrán popular y aquí está la muestra, el edil está enamorado de su fina cabalgadura. Recordemos al grillo de Roberto Pinto Kanter cuando se desempeñaba como carga portafolios de algunos alcaldes, después se metió al negocio de contratación de artistas de “medio pelo” que llevaba de feria en feria por los pueblitos, así subsistía. Ahora que es alcalde de Altamirano, en un año y medio que lleva al frente de la administración municipal su estatus económico ha cambiado radicalmente, eso comentan los pobladores de Altamirano y la muestra está en que ahora con todo descaro anda presumiendo ante sus paisanos, el fino caballo que lleva por nombre “Copladem”… SEGUIMOS…Las diputadas locales de la LXVII legislatura cerraron filas, se pusieron de acuerdo y por unanimidad encabezadas por la diputada Presidenta del Poder Legislativo, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, presentaron un punto de acuerdo a favor de los niños y jóvenes de Chiapas. Esto demuestra que existe una preocupación para que en las escuelas exista un estricto control para la hora de entrada y salida de clases, por esta razón enviaran un exhorto a la Secretaría de Educación estatal, para que esa dependencia y cada uno de los directores de los centros educativos establezcan los mecanismos necesarios para la erradicación de la violencia contra las mujeres, menores y adolescentes de las instituciones educativas de nuestro estado. Es tiempo de tomar medidas preventivas para evitar que se violenten los derechos y la seguridad de los estudiantes de los niveles básico, primaria y media superior en nuestra entidad. Este compromiso debe asumirse por maestros, padres de familia, policías y la sociedad en general. Lo importante es que todas las legisladoras locales de nueva cuenta se pusieron de acuerdo para impulsar juntas en esta iniciativa que elaboró la diputada presidente Bonilla Hidalgo y que se dio el pasado martes 25 de febrero, Día Naranja porque cada mes en esa fecha se conmemora para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. Rosa Aidé Domínguez Ochoa, secretaria de Educación deberá escuchar esa propuesta y comenzar inmediatamente a implementar las medidas preventivas necesarias… TERMINAMOS…Gran sorpresa ha causado el hecho de que el prófugo de la justicia, el exalcalde de Arriaga, David Parada Vázquez, cobijado en la oscuridad de la noche envió un mensaje donde afirma a través de un documento dirigido al IEPC, que renuncia a su militancia al Partido Chiapas Unido, el argumento es que ese partido no lo ha apoyado en el proceso judicial que se le sigue por el asesinato del luchador social, Sínar Corzo Esquinca. Que recuerde Parada Vázquez que ningún partido puede apoyar a un delincuente y que mientras esté sujeto a investigación y ande huyendo, pierde todos sus derechos políticos. Algunos “Come Tierra”, afirman que ya tienen detectado dónde se esconde y pueden ir por él. Los arriagenses aún recuerdan a Sínar y sigue doliendo su artero asesinato… Nos seguiremos leyendo aquí en el mejor periódico, El Heraldo de Chiapas.





ramirezcorzo@hotmail.com