En el 2018, la UNAM publicó un número especial de su GACETA UNAM (https://www.gaceta.unam.mx/especial-agua-crisis/), el cual tituló “APOCALIPSIS DEL AGUA. LA CRISIS QUE VIENE”. Para algunos, especialmente para los políticos, el titulo podría parecer drástico, amarillista, hasta exagerado; sin embargo, nada más alejado de la realidad.

En el documento “Disponibilidad de agua en el futuro de México ( https://www.amc.edu.mx/revistaciencia/images/revista/58_3/PDF/09-550.pdf), se describe que en el año 2004 ya existían serios problemas de disponibilidad de agua en México, ya que un total de 35.25 millones de mexicanos vivían con escasez de agua crítica y extrema; 43.19 millones con disponibilidad baja; 12.2 millones con disponibilidad media y solamente 16.34 millones con disponibilidad alta.

En el 2012, Sosa-Rodríguez en su artículo “El futuro de la disponibilidad del agua en México y las medidas de adaptación utilizadas en el contexto internacional (https://www.redalyc.org/pdf/654/65429255008.pdf)”,comentó de los 1,515 Km3 de agua de lluvia que recibe México al año, la disponibilidad natural es de sólo 473 Km3 al año, es decir sólo 31.2 % del total que recibe, de este volumen únicamente el 28 % se adicionan a los recursos hídricos que alimentan arroyos y ríos, mientras que sólo el 5 % se infiltra en el subsuelo para recargar los mantos freáticos. De acuerdo a datos del autor, la disponibilidad per cápita (por persona) se estimaba en 7,415.5 m3, y se espera que en el año 2030, la disponibilidad anual per cápita del agua en México disminuya a 3,721 m3 por las variaciones climáticas, el incremento poblacional, la pérdida de bosques y otras áreas verdes a causa de la urbanización. Resulta clara y altamente alarmante la situación del agua en México, como alarmante es el escenario de disponibilidad próxima futura. Cabe destacar que la disponibilidad a la que se hace mención, incluye únicamente lo referente a la cantidad de agua, no a la calidad, por lo que la disponibilidad real es aún menor.

En cuanto al agua subterránea (manto freático), México se ubica en el 7º lugar de consumo con 29 Km3. A pesar de lo importante que es el agua subterránea, el documento “Agua subterránea en México: retos y pendientes para la transformación (http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/libro/aguaen_mexico.pdf)” mencionó que la gestión y estudio de las aguas subterráneas requiere de un análisis que refleje la relación intrínseca de tres dimensiones concatenadas: la científica, la técnica y la política, mismas que en la literatura especializada son examinadas de forma fragmentada. Lo anterior posiblemente obedezca, entre otras cosas, a la naturaleza a priori del agua subterránea que le confiere una condición de invisibilidad social y, en consecuencia, a la escasez de producción científica de corte interdisciplinario. De acuerdo al documento mencionado, la situación del agua subterránea en latinoamericana resulta desolador: poco conocimiento de su funcionamiento sistémico, registros nada claros acerca de sus usuarios y aprovechamientos, bajos niveles de inversión para su gestión, falta de personal calificado para evaluarla bajo los más altos estándares científicos y, finalmente, se observó que dentro de las legislaciones nacionales es considerada marginalmente o está ausente. Sin duda alguna, México no es ajeno al cuadro descrito, sobre todo cuando se reconoce que más del 70% del agua que abastece a las ciudades mexicanas, a las industrias y a la agricultura proviene del subsuelo.

Ahora bien, las preguntas importantes ¿cuál es la situación del agua en el estado de Chiapas?, ¿cuál es la situación del agua en el municipio de Tapachula? Durante mucho tiempo se ha expresado que el estado y el municipio cuentan con una generosa cantidad de agua, de hecho, se ha dicho que contamos con un exceso de agua; sin embargo, actualmente ese diagnóstico es incorrecto, ya que se han documentado conflictos por el agua y periodos de sequías preocupantes, pero de eso, amable lector, platicaremos en la siguiente contribución.