Recientemente se publicó la convocatoria para la elección de Rector en la Universidad Autónoma de Chiapas, como era de esperarse, inmediatamente se hicieron público las corrientes que están a favor de la reelección del Dr. Carlos Faustino Natarén Nandayapa y quienes lo rechazan contundentemente. Si bien todos tenemos derecho a tener nuestra propia opinión y perspectiva del proceso, lo que resulta altamente preocupante y cuestionable es el grado de agresividad que algunos “periodistas o columnistas” expresan públicamente, al grado de considerar que les pagan por agredir, tal es el caso de la nota publicada el pasado 21 de septiembre en un medio de la capital; sin embargo, no ahondaré al respecto y prefiero manifestar los argumentos por los cuales considero que la reelección del Dr. Natarén es la opción que promete ser la más adecuada.

Quien aquí escribe, cuenta con más de 17 años de antigüedad como docente e investigador de la UNACH, he vivido el paso de cinco Rectores y durante todo ese tiempo ha sido claro como la nómina laboral fue creciendo considerablemente; sin embargo, el pequeño detalle fue que en muchos casos creció sin respaldo financiero, lo que contribuyó significativamente el sobre endeudamiento (en diciembre del 2018 alcanzó la cantidad de $ 2,236,030,073.98 (dos mil doscientos treinta y seis millones, treinta mil setenta y tres pesos 98/100 M. N.) y, por ende, programas como el Sistema Institucional de Investigación desaparecieron, además que no ha sido posible, aun cuando ha existido voluntad, mejorar como sería deseable tanto infraestructura como actividades de enseñanza aprendizaje como son las prácticas de campo. Otra anomalía, significativa, durante mucho tiempo fueron las recategorizaciones; así, aun cuando docentes contaran con distinciones PRODEP, SEI y/o SNI, estas eran otorgadas más por relaciones parentales, servilismo, amiguismo o conveniencia, más que por méritos académicos. Un caso particular se dio en el Campus IV, donde el ser productivo fue el argumento por el cual se negó el apoyo a una recategorización por la vía sindical.

Lo antes escrito es conocido, pero no aceptado, por lo que entonces, ¿por qué este sencillo escribiente apoya la reelección del Dr. Natarén? Abordando los puntos antes descritos, hay que destacar que, para diciembre del 2021, las gestiones del Rector lograron una reducción del 90 % de la deuda universitaria, lo que ha permitido destrabar diversos beneficios a los trabajadores, y hoy se tienen perspectivas halagüeñas en el desarrollo de la Universidad. Un gestor que logra una reducción de deuda de dicha magnitud, a mi sencilla opinión, merece ser reelecto.

Con respecto a las recategorizaciones, por primera ocasión, todo indica que se tuvo un proceso más transparente y que en las últimas recategorizaciones el punto focal fueron los méritos y la producción académica para lograr ser recategorizado, ya que en esta ocasión se pidió a los aspirantes cubrir requisitos y subir la evidencia a una plataforma habilitada por la SEP, lo cual dio, desde mi perspectiva, certeza y confiabilidad al proceso.

Seguramente habrá quienes inmediatamente argumenten que seguramente fui beneficiado con una recategorización, de ahí mi beneplácito por la reelección, y con total honestidad lo confirmo, después de 17 años logré mi primera recategorización; sin embargo, dejo dos hechos claros: a) no tengo amistad y nunca he sostenido diálogo alguno con el Rector sobre tema alguno; b) cuento con las distinciones PRODEP-SEP, soy integrante del Sistema Estatal de Investigadores y soy integrante de la Red Internacional de Costas y Mares, por lo que cuento con los méritos y producción que respaldan la recategorización que se me otorgó; a lo anterior habría que considerar mi antigüedad.

Si este sistema de recategorizaciones continua, seguramente estimulará a muchos compañeros docentes a trabajar intensamente para alcanzar sus recategorizaciones por méritos y producción, lo cual redundará directamente en la calidad docente, de las unidades académicas y de la UNACH, en beneficio de nuestra razón de ser, la formación de nuestros estudiantes. Así, refrendo mi respaldo a la reelección de quien considero, hasta el momento, el mejor Rector que la Universidad ha tenido, al menos desde que tengo el honor de laborar en la Universidad Autónoma de Chiapas. Continuara…..