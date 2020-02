El domingo en la mañana, alumnos de la Normal Rural Mactumatzá fueron desalojados por policías estatales en las inmediaciones del bulevar Vicente Fox, al Norponiente de Tuxtla Gutiérrez.





El saldo fue, de acuerdo con los reportes que se tienen a la mano, de una decena de lesionados, entre ellos tres policías, cuya patrulla quedó inservible porque fue vandalizada.

El suceso tuvo notoriedad porque en la institución había familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace cinco años. Ellos estaban en la capital de Chiapas para realizar una marcha que, finalmente realizaron el mismo domingo por la tarde, sin problema alguno.

Con la velocidad de las redes sociales, la “refriega” se conoció en distintos medios de circulación local y nacional, pero queda claro ante la opinión pública que este tipo de incidentes en los que normalistas causan desmanes y la policía tiene que intervenir, ya los vimos.

Los mismos alumnos de la Normal Mactumatzá, con más de 40 años de ser la de siempre, el viernes habían tratado de tomar la caseta de cobro de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de Las Casas, aunque en esa ocasión accedieron al diálogo realizado por policías y se retiraron voluntariamente.

En los medios nacionales, el “choque” de este domingo tuvo eco en los medios nacionales porque, insistimos, había en Chiapas, familiares de los 43, pero esa película ya la vimos, que no le digan que no le cuenten…





QUE SE INVESTIGUEN LOS HECHOS

Todos, incluida la Fiscalía General del Estado y hasta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estamos de acuerdo en que se investiguen los hechos, pero no porque se trata de los familiares de los 43 normalistas desparecidos en Iguala, Guerrero, sino porque así debe ser.

Que se investigue a los policías estatales, si es que cometieron excesos, pero a los ojos de los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, quienes frecuentemente hemos visto los desmanes que causan los normalistas, los uniformados solo estaban haciendo su chamba.

Que se investigue también a los normalistas, quienes excusados en que son estudiantes secuestran camiones del transporte y toman casetas de cobro, además de retener y saquear unidades de empresas como Bimbo, Sabritas, Coca Cola o Pepsi Cola.

Que se investigue si no es que alguien, a sabiendas de que aquí estaban los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, quiso utilizar el hecho para desacreditar la política de este gobierno que ha sido de no permitir los bloqueos carreteros y la aplicación del Estado de Derecho.

Que se investiguen los vínculos de los normalistas con otros grupos que están interesados en prender la mecha en Chiapas, porque saben que lo que suceda aquí tiene notoriedad en el país, incluso en el extranjero.

Organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y otros integrantes de la Iniciativa Privada aplaudieron la aplicación de la ley por parte del Estado, porque ellos han padecido los excesos de los normalistas.

Organismos defensores de los derechos humanos salieron en defensa de los normalistas. Está bien, es su labor, su función, pero que no le digan que no le cuenten…





LIBRE MANIFESTACIÓN

Cuántos no venimos del campo a la ciudad para intentar forjarnos un mejor futuro. Cuántos no pasamos penurias para pagarnos la educación media superior y la universidad. Pero también, cuántos no tuvimos que trabajar y estudiar, sin tener que salir a las calles a tomar camiones y secuestrar vías de comunicación.

Sí, existe libertad de manifestación, siempre que ésta no termine por afectar a terceros y los estudiantes de la Mactumatzá han afectado a mucha gente una y otra vez, a pesar de que reciben becas mensuales por alumno de hasta dos mil pesos, además de unos 34 millones de pesos anuales para su institución, los cuales utilizan a su antojo. Que no le digan que no le cuenten…





www.ensaladadegrillos.com

Facebook: @EnsaladadeG

Twitter: @EnsaladadeG