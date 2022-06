Salud en la red

Desde hoy asumo con enorme dicha el reto y compromiso de escribir ésta columna, a la cual sirvan también estas líneas como bienvenida, y lo hago de pleno convencida que de eso se trata la vida, de afrontar retos.





Acepté la amable invitación del Diario del Sur y El Heraldo de Chiapas porque deseo crear un espacio de conciencia social, donde cada persona que aquí nos visite, pueda crear un poco más de conciencia sobre las problemáticas sociales que aquí abordaremos desde una perspectiva tanto cualitativa como cuantitativa, así como también de manera consciente y propositiva; porque generar una influencia positiva no es tarea fácil, hemos llegado a un momento en la historia donde tenemos que ser capaces de comprender que la suma de esfuerzos, el trabajo colaborativo, solidario e inclusivo dará respuesta a las necesidades actuales de nuestro país y del mundo entero; estoy convencida que cada persona que tenga la posibilidad de trabajar en beneficio de la sociedad desde su trinchera está obligado a realizarlo de esta manera; por ello, no quiero dejar de agradecer en esta primera publicación la oportunidad que me brindan los diarios anfitriones al darme este espacio, que será una oportunidad por la cual buscaré objetivos claros: visibilizar, informar, alertar, determinar y sobre todo promover estrategias globales para paliar problemáticas sociales, porque no debemos olvidar que la colaboración de las instituciones, organizaciones de la sociedad civil y las empresas será pieza clave para el cumplimiento de los objetivos internacionales para conseguir un futuro sostenible para todos y así transformar nuestro mundo.





Saluden la Red será la plataforma de periodismo colaborativo dedicada a la salud integral en México, porque aunque la definición de salud es la ausencia de enfermedad, diferentes autores y la propia Organización Mundial de la Salud, proponen otra definición, y a su vez autores entendidos en la materia incorporan otros elementos como la afectividad, la emoción, el entorno, entre otros; con el objetivo de explicar que la salud humana debe abarcar todas las dimensiones del ser humano –cognitiva, afectiva y motriz– y a la vez considerar, aspectos relevantes como el entorno y el contexto biológico-sociocultural, religioso, educativo y elementos subyacentes cómo la emocionalidad, configurando así el término " salud integral”.





Saluden la Red, a través de la infraestructura tecnológica con la que cuenta la Fundación Red Salud -organismo que represento-, contribuye a captar, evaluar y analizar con la ejecución de herramientas tecnológicas de control y medición que planifican procedimientos con el objetivo de compartir información en este espacio que promuevan una cultura en la prevención y atención oportuna del estado de salud de la población, basadas en evidencia científica y estratificada para facilitar la implementación y ejecución de los programas sostenibles y políticas públicas.





Será un espacio que espero llegue a muchas personas de diferentes sectores que realicen esa conciencia de un trabajo colaborativo, sobre todo estas personas físicas o morales que tienen la oportunidad de trabajar en pro de un sociedad donde viven, trabajan y se desarrollan, donde no puedan apartar la vista de las problemáticas que aquejan a nuestras comunidades e ignorar los hechos con sustentos estadísticos y científicos recabados por un grupo diverso que viven las problemáticas constantes a flor de piel, donde se demuestre que el discurso debe estar cruzado con la realidad.