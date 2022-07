Salud en la red

Enfermar y morir en México es una de las manifestaciones de la desigualdad social y del acceso diferenciado en los servicios de salud que generan disparidades en la esperanza de vida y las tasas de morbilidad y mortalidad.





Se necesita un esfuerzo multisectorial y multidisciplinario para combatir la crisis sanitaria, y no hablamos solo de la pandemia por el coronavivirus que transmite la COVID-19, hablamos de las enfermedades crónicas, degenerativas, no transmisibles que se presentan en más de un 60% de la población; no solo afectando a las personas en su salud física y mental, sino también en su crecimiento económico, pobreza, desigualdad, desarrollo y exclusión social. Sin una adecuada atención, estos índices solo aumentarán; considerando que en México tenemos una de las mayores prevalencias de obesidad y sobrepeso, más de 70% de adultos cuentan con sobrepeso; la transición epidemiológica hacia enfermedades crónicas degenerativas afectarán aún más a la sociedad, impactando significativamente al Sistema de Salud, ya que se requieren tratamientos al que un porcentaje alto de pacientes no pueden hacer frente, acortando la vida productiva; esto se debe a que el número de personas afectadas en edad de trabajar no pueden conseguir un empleo productivo, seguro y bien remunerado y donde también en esta crisis personas migraron al empleo informal, el cual en México no pueden contar con una seguridad social pública completa, correcta y accesible para atender de manera puntual sus patologías, siendo esta situación una condicionante más de vulnerabilidad.





Los costos elevados de la atención, la muerte prematura, la discapacidad, los tratamientos y la prestación de cuidados de las personas, por las enfermedades crónicas no transmisibles son para el sistema de salud, las empresas y las personas, considerables y cada vez mayores, todos se ven afectados. México se encuentra en una situación compleja para hacer frente a esta situación, no solo, por el pronóstico de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), donde prevé que México pasará de 11.1 a 15.9% de personas bajo la línea de extrema pobreza, sino también por nuestras condiciones políticas, educativas, culturales y sociales, lo cual, hace que sea aún más difícil la adherencia de la población a las medidas de salud que son necesarias para contener esta situación pandémica.





Los esfuerzos en salud deben ir más allá de una inversión en medicamentos e infraestructura, los buenos programas se generan partiendo de un buen diagnóstico, de un buen análisis, que nos señale cual es la problemática y características específicas, con una cobertura tecnológica de medición en tiempo real que sea un instrumento para la planeación de los Servicios de Salud en todos los niveles de gobierno, iniciado desde la sectorización de los municipios, con el fin de identificar los problemas en el ramo que aquejan a una población delimitada geográficamente, brindando la oportunidad de detectar el rumbo y la necesidad de ampliación de nuevos proyectos, sin dejar a un lado, los programas de educación, prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles que se deben poner como prioridad en la mesa de trabajo a nivel nacional.





Por todo lo anterior, el reto de las enfermedades crónicas no transmisibles -la verdadera crisis sanitaria a nivel mundial- es la colaboración de diferentes sectores, que también jugarán un papel importante en la atención de seguimiento del estado de salud de la población.