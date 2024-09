Salud en la Red / Conectando al mundo para generar días de buenas acciones 

Estamos a 6 días de presenciar el 6ta encuentro internacional de Good Deeds Day (día de las buenas acciones) que se llevará a cabo en Panamá, ésta organización que durante años a congregado, convocado y motivado, al día de hoy a más de 110 países y más de 5 millones de personas, genera un movimiento global para realizar buenas acciones, compartiendo la idea de su fundadora, la empresaria y filántropa Shari Arison: “Creo que, si la gente piensa en buenas acciones, habla sobre buenas acciones y hace buenas acciones los círculos de bondad crecerán en el mundo.”





En un mundo en crisis sociales, económicas, de seguridad, políticas, de movilidad, religiosas, de salud, entre muchas otras, podemos llegar a creer que en la humanidad prevalecen los propósitos personales y económicos, la mentira, la corrupción, la maldad y el egoísmo frente al beneficio común, la bondad, la solidaridad y la generosidad. Esto nos puede llevar a pensar que el mundo entró en decadencia y que las personas con valores y principios escasean y que lo bueno que se hace, no consigue aportar nada que sea realmente significativo para hacer un cambio en nuestro mundo o por lo menos en nuestro país o comunidad.





Ante lo anterior, escuchando todos los días noticias malas, el sesgo de negatividad y de victimismo se está volviendo un fenómeno psicológico en tendencia, siendo más contagioso y haciendo que la gente ponga más atención y de más peso, a las experiencias negativas que a las positivas y todavía peor, desarrollando tal insensibilidad y apatía que hace más leña del árbol caído, con el único fin de encajar en un mundo que va evolucionando con estas tendencias. Dadi Janki, una de las principales líderes espirituales de la India; autora de varios libros y directora adjunta de la Universidad Espiritual Brahma Kumaris una institución internacional no gubernamental, sin fines de lucro, con más de 600.000 estudiantes en 85 países, defensora de los valores humanos, galardonada con el título de Guardián de la Sabiduría, en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992; decía: "Cuando perdimos contacto con nuestro verdadero ser”: cuando nuestros pensamientos se vuelven negativos y, el intelecto, al dudar y cuestionarse hasta el valor de sus propias verdades, termina destruyendo toda la creatividad y las potencialidades innatas."





El ser humano, en su estado más esencial, sabe distinguir perfectamente entre el bien y el mal; no obstante, la influencia de los condicionamientos socioculturales externos no nos permiten ver la verdad con claridad. Lo que nos hace falta es entender que el término mal, carece de sentido por sí mismo, la palabra "mal o malo", según la RAE es lo contrario al bien, lo que se aparta de lo lícito y honesto, es por ello que hay que quitarla de nuestra valoración; lo que se llama "mal" sólamente es una ausencia de "bien", por lo tanto, lo que existe aquí es el bien, es decir que aún no se ha alcanzado el bien, pero no por ello debe ser totalmente excluyente, se puede alcanzar el bien; pues es también sabido que para que exista equilibrio en cualquier ámbito de la vida, lo bueno tiene que equiparar a lo “malo” –en este caso a la apatía–, es por ello, lo imperativo de contagiar de buenas acciones, es decir, si apreciamos tanto “malo” es porque hay la misma cantidad de acciones buenas y ante ello, para evitar de ese modo, ser arrastrados por el miedo, la violencia y el individualismo; es esencial que recobremos el poder de las buenas acciones para que brote una nueva realidad, posible para el futuro; ante ello, tenemos que hacer un análisis de conciencia, que queremos en nuestra vida, en nuestro futuro próximo y en el de nuestros hijos; por esa razón, tenemos que crear, pensar, compartir y hacer buenas acciones.





Están demostrado científicamente los beneficios de la solidaridad, la generosidad y del altruismo, el realizar buenas acciones libera oxitocina, la hormona del amor o de la felicidad, que, de acuerdo con una investigación publicada en Journal of Personality and Social Psychology, le genera a la persona ganas de crear vínculos fuertes y de confianza con otros; mejora las relaciones interpersonales e inspira a las personas que presencian dichos actos de bondad. Este tipo de interacción no solo nos hace sentir bien, sino que genera confianza y vínculos más fuertes con otros, ante esto, podemos decir que puedes obtener beneficios al hacer el bien a los demás, lo cual es una situación de ganar-ganar.





La 6ta. Conferencia Regional del Día de las Buenas Acciones será una gran oportunidad para unir a líderes latinoamericanos con la finalidad de ampliar la red de trabajo en el ámbito humanitario y social, promover enfoques creativos para abordar los desafíos sociales, reforzar las alianzas y la cooperación entre líderes, organizaciones y comunidades de toda América Latina y construir redes más sólidas. En consecuencia, el bien –a mi parecer– está directamente ligado con el conocimiento y la voluntad del individuo en cuestión que realice un acto, es por ello la relevancia de más de 80 lideres de diferentes países de América Latina participando, compartiendo sus conocimientos, estrategias, experiencias y demás recursos que permitan a muchas más organizaciones copiar lo que ya se hace bien y mejorarlo, porque en la ayuda humanitaria no hay que descubrir el hilo negro, lo que tenemos que hacer es eficientar los procesos, tenemos que entender que todos los actores sociales debemos sumar y multiplicar alianzas y recursos para lograr que nuestro trabajo no se vea acotado por un sin fin de retos que se nos interponen con leyes restrictivas y limitantes, y barreras de realización de actividades, ademas de una apatía generalizada de la sociedad civil en realizar voluntariado, que truncan proyectos que cierren brechas de desigualdad y exclusión social; trabajemos en conectar al mundo para generar que todos los días, sean días de buenas acciones.