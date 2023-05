Salud en la Red | Covid largo el principal riesgo sanitario, la prolongación de la crisis sanitaria

El pasado 5 de mayo el mundo entero decía: ¡Terminó la pandemia!; la OMS levantó la alerta por Covid-19, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de este organismo mundial comentaba –pasados 1,191 días (tres años y tres meses)–: el comité de emergencia se reunió por decimoquinta vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de interés internacional y he aceptado ese consejo”; la decisión considera cerrada una alerta tras 765 millones de diagnósticos y 6,9 millones de muertes, según el recuento oficial, que se queda muy corto, según todas las estimaciones (la propia OMS calcula que se ha cobrado 20 millones de vidas).

La emergencia sanitaria terminó, Covid-19 pasará a ser una endemia; pero tenemos que considerar que el virus continúa circulando y que todavía hay muchas incertidumbres sobre su evolución, hay fallas en la vigilancia, especialmente en los países más vulnerables; pero la situación ha mejorado considerablemente, aunque todavía hay muchos casos, ya son considerados leves, hay pocas hospitalizaciones y defunciones, ya no es considerada una emergencia internacional de impacto epidemiológico; pero ya lo dice Maria Van Kerkhove, jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud para la covid: si bien no estamos en modo crisis, no podemos bajar la guardia –epidemiológicamente hablando–, este virus seguirá causando contagios masivos; lo que esperamos es que tengamos las herramientas necesarias para garantizar que las futuras oleadas no resulten en enfermedades más graves que provoquen mas muertes y que podamos enfrentarlas con los medios que tenemos a mano. Solo necesitamos asegurarnos de rastrear el virus porque seguirá evolucionando.

La pandemia de Covid-19 no solo ha dejado en claro la necesidad de implementar políticas integrales y de reconocer la interdependencia que existe entre la salud, la economía, el desarrollo social y el medio ambiente (CEPAL/OPS, 2020), sino que, ante su prolongación, se ha consolidado la centralidad de la acción del Estado. El papel que los gobiernos han tenido durante este largo período de crisis ha sido fundamental para contener y mitigar las profundas consecuencias y retrocesos en materia de desarrollo social y económico; lo preocupante de todo esto es que muchos actores importantes en la toma de decisiones de las políticas publicas de salud no han tomado conciencia de la gravedad de la situación, la covid ha cambiado el mundo y nos ha cambiado, ha sido mucho más que una crisis sanitaria, dejando a su paso graves trastornos económicos y hundiendo a millones en la desigualdad, vulnerabilidad, pobreza y a la exclusión social; ha causado una grave agitación social, y ha incluido a millones de personas en las estadísticas de personas con enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y trastornos mentales, lo que se ha añadido en una intervención en la que se ha expuesto desde hace años como la principal amenaza para la salud pública a nivel mundial.

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) constituyen en la actualidad uno de los mayores retos que enfrentan los sistemas sanitarios a nivel mundial desde la salud como en el impacto económico público y personal. Las estadísticas publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) son alarmantes y preocupantes; la morbilidad y mortalidad por ECNT se incrementa prácticamente por años, no solo con el envejecimiento poblacional, al aumentar la expectativa de vida, sino que se incrementa en edades muy activas, e incluso ya en etapas muy tempranas, si a esto le sumamos a todas aquellas personas que se infectaron por el virus y tienen efectos a largo plazo por la infección conocida por Covid largo o prolongado, es cuando se debe poner mucho mas atención en la principal pandemia de afectación mundial que son las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), que haciendo referencia a las estadísticas de la OMS, más de 40 millones de personas mueren anualmente y son las principales causas de fallecimiento, las enfermedades cardiovasculares (17,7 millones cada año), seguidas del cáncer (8,8 millones), las enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones); estos cuatro grupos de padecimientos son responsables de más del 80 % de todas las muertes prematuras.

Aunque se ha señalado que es un momento de “celebración”, haciendo un balance crítico: “una de las mayores tragedias de la covid es que no tendría por qué haber sido así, si contáramos con las herramientas y las tecnologías para dar una mejor respuesta para las pandemias, para detectarlas antes, para responderlas más rápido y para mitigar su impacto”, esto nos ha dejado claro la evolución que debe dar el sistema sanitario en México; sobre lo planteado, no podemos apartar la vista de las problemáticas que aquejan a la población e ignorar los hechos con sustentos estadísticos y científicos, no podemos no cruzar el discurso con la realidad, ya decía Albert Einstein: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.”, no podemos hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes, las estrategias deben ir enfocadas a nuevos programas, que sean innovadores y apegado a las necesidades actuales –de las que se presentan día a día–; los sistemas sanitarios que no se adapten lo van a tener difícil, ya que los costos sanitarios se van disparar; tenemos que producir un cambio de modelo; pasando del actual, centrado especialmente en el tratamiento hospitalario de las enfermedades agudas, a otro que potencie la atención de proximidad de los pacientes –humanizando los sistemas sanitarios y poniendo en foco la salud mental–, garantizando el acceso a la salud y lograr que más personas tengan contacto a ella desde la palma de sus manos; desarrollar proyectos innovadores y tecnológicos, con comunicación a los 3 niveles de gobierno y el sector privado, debe ser prioridad porque la salud no solo es un derecho universal y constitucional –protegido por la constitución política de los estados unidos mexicanos y por la corte interamericana de derechos humanos–, si no también una estrategia para el desarrollo de México, por lo cual, las pol í ticas p ú blicas en materia de salud integral deben ser el centro de atenció n , ademas de la necesidad de afianzar los vínculos de colaboració n de diferentes sectores – pú blico s -privad os– que también jugarán un papel importante en la atención del seguimiento del estado de salud de la población, fortaleciendo la capacidad y las competencias de los sistemas de salud para el manejo integrado de las enfermedades crónicas no transmisibles -la verdadera crisis sanitaria a nivel mundial-.