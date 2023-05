Salud en la Red | Cuando el destino nos alcance… la tendencia futura de la salud de la población

Hace unos días murió mi padre, un suceso personal que ha sido complicado de manera emocional, pero cuando una persona cercana fallece, por muy doloroso que sea el proceso, te das cuenta que la vida continua y no puedes detener el tiempo. Después de la muerte de un familiar tan cercano, sobrevienen decisiones, procesos y actividades a las cuales les tienes que hacer frente, tales como los trámites legales del fallecimiento, avisar y apoyar a la familia, hacer los preparativos para el funeral, revisar y decidir qué hacer con sus cosas personales, entre muchas otras cosas; pero también a la par tienes que atender tu trabajo, tus actividades y la propia familia que has formado; comento lo anterior, porque en mi responsabilidad en escribir esta columna, sentada frente a la computadora mi mente se nublaba y las ideas sobre qué tema abordar no fluían; en este bombardeo de tareas pendientes, de repente me vino a la mente el acta de defunción de mi papá en su apartado de causas de la defunción –dificultad respiratoria aguda, acidosis respiratoria, neumonía adquirida en la comunidad, otras condiciones o estados patológicos diabetes mellitus 2 e hipertensión arterial–, y fue cuando me sentí motivada a escribir esta reflexión.

Durante mucho tiempo mi trabajo ha sido crear conciencia en los diferentes sectores y la población en general sobre el impacto de la salud integral en la vida; en esta columna he escrito sobre de quien es la responsabilidad de la salud, si de los gobiernos o de nosotros mismos; he escrito sobre el impacto de las enfermedades crónicas no transmisibles, el covid prolongado y hace dos semanas escribía sobre el término de la pandemia y el riesgo de pensar en darla como concluida sin explicar claramente a la población que a pesar de dejar de ser una emergencia internacional no quiere decir que el virus o los virus no siguen presentes. Hoy más que nunca cuando la población se siente en confianza creyendo culminado el proceso infectocontagioso, disminuyendo o eliminado protocolos de cuidado ante este tipo de enfermedades, el reto y el riesgo se vuelve más grande.

Tenemos que tener claro que el incremento de la población con enfermedades crónicas no transmisibles, a la par de la comorbilidad con enfermedades infectocontagiosas y así como la resistencia a los antibióticos que cada vez es mayor —por ejemplo, neumonía, tuberculosis, gonorrea y salmonelosis— cuyo tratamiento se vuelve más difícil debido a la pérdida de eficacia de los antibióticos, prolongando las estancias hospitalarias, incrementando los costos médicos y el aumentando la mortalidad, representa hoy una de las mayores amenazas para la salud pública mundial, volviéndose un riesgo latente para cualquier persona.

Se acaba la emergencia sanitaria por la pandemia, pero el COVID-19 como otros virus y bacterias presenten en la población de manera endémica siguen siendo un peligro para la salud mundial, ya lo advertía el Dr. Tedros Adhanom Gebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS): “esto no significa que COVID-19 haya dejado de ser una amenaza para la salud mundial”. La COVID-19 sigue siendo una prioridad de salud pública global, así mismo en México, informó el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el Dr. Hugo López-Gatell durante la última conferencia diaria sobre el estado de la pandemia en México: “Es muy importante que quede claro que NO estamos declarando el final de la epidemia, que estamos conscientes que tenemos varias entidades federativas, concretamente 5 que tienen una actividad epidémica muy sustancial”; es por ello, que el control de la COVID-19 como las otras enfermedades infecciosas, siguen suponiendo un gran riesgo en los mexicanos que no cuentan con el acceso a los servicios sanitarios o con el debido control de las enfermedades crónicas no transmisibles preexistentes.

El manejo de la información debe ser clara, el cuidado de las personas que tengan algún padecimiento como diabetes, hipertensión, o cualquier enfermedad cardiovascular, entre muchas otras consideradas como crónicas no transmisibles deben estar en un constante monitoreo y conscientes del cuidado de su salud de manera integral ya que cualquier proceso infeccioso puede derivar a un síndrome de disfunción orgánica múltiple (SDOM) poniendo en riesgo la vida del paciente.

Hablar de derecho a la salud y de la obligación del estado a garantizar el acceso correcto, oportuno y accesible, no implica eximir a la sociedad o a las personas de la parte que les incumbe para su protección. Si consideramos que los riesgos de salud responden sólo a elecciones de estilos de vida y a las condiciones sociales externas, pueden ser tan responsables por el daño que se causan a sí mismas como también lo son nuestras autoridades. Ante la realidad sanitaria que hoy se vive en México hacer este ejercicio de reflexión resulta tan complejo como desafiante. La doble carga de enfermedades, su efecto más implacable sobre los grupos más vulnerables y pobres, y el envejecimiento de la población, junto con la comorbilidad y discapacidad asociada con este fenómeno demográfico, son señas claras y desafíos para el sistema nacional de salud que no da muestras de flexibilidad para orientar sus recursos e infraestructura a la atención y cobertura efectiva de estas condiciones de la población, ni tampoco a la atención preventiva y de promoción que requerimos para revertir o paliar estos índices. Por ello, no importa cuán alentadoras sean las estadísticas de crecimiento de la infraestructura, la ampliación de cobertura y aseguramiento de las poblaciones más pobres, pues la complejidad funcional del sistema de salud emerge como una resistencia a los cambios que se requieren para garantizar un mejor futuro de la salud para nuestros hijos y las generaciones venideras.