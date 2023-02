Salud en la red | El cáncer también provoca desigualdad, pobreza y exclusión social

El cáncer también provoca desigualdad, pobreza y exclusión social. El cáncer, en sus diferentes localizaciones y variantes, es un problema de salud pública a nivel mundial. De acuerdo con la OPS/OMS, se estima que hubo en el 2020, 20 millones de nuevos casos, y se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones; el flagelo del cáncer aumentará aproximadamente en un 60% durante las próximas 2 décadas y se espera que duplique el total de casos nuevos para el año 2035 (GLOBOCAN), lo que afectará aún más a los sistemas de salud, a las personas y a las comunidades; tan solo en Latinoamérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte, siendo los más comunes el de mama, pulmón, colon, recto y próstata.

La transición epidemiológica explica como los entornos sociales, demográficos y económicos de una población intervienen en los cambios de los patrones de salud y enfermedad; la población mexicana se encuentra en proceso de transición demográfica y epidemiológica, donde se presentaba como principal causa de morbilidad y mortalidad las enfermedades infecciosas y una baja esperanza de vida, a la transición en un incremento en la longevidad, con predominio de las enfermedades no transmisibles, siendo ahora éstas la principal causa de muerte, además presentando una incidencia simultánea en ciertos grupos y regiones del país. Bajo este panorama – asociadas fuertemente con el envejecimiento y con estilos de vida poco saludables de la población– las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer han ocupado los primeros sitios como causas de muerte global en nuestro país. Las Estadísticas marcan que el 40% de casos podrían prevenirse evitando factores de riesgo clave y el 30% de estos pueden curarse si se detectan temprano y adecuadamente, a través de organizar programas de detección oportuna.

El grado de desarrollo social y económico que presenta la población, dará paso a más cambios, los cuales influirán en los resultados, demandando nuevas necesidades en salud, educación y sociales, entre otras –específicas para cada grupo poblacional–; pero cuando el paciente no cubra estos indicadores y sobre todo, cuando esté en la incapacidad de asumir el costo de un diagnóstico o tratamiento prescrito, entrará en una espiral que lo hunda en el círculo vicioso de la pobreza farmacéutica y exclusión social, sacándolo del mercado laboral, agravando la enfermedad y la adherencia al lunes, 13 de febrero de 2023 19a. Publicación Página 1 de 2 tratamiento y viceversa, además de la nueva aparición de otras patologías –donde no podemos olvidar que en estos últimos años tuvieron que hacer frente a una triple problemática: cáncer, COVID y pobreza haciéndolos aún más vulnerables–, que los va colocando en un nivel de pobreza extrema y a sus familias también.

Las voces de la sociedad civil y pacientes en la lucha contra el cáncer exponen una realidad conocida por muchos y callada por otros, y es que la pérdida de empleo, la incapacidad para hacer frente a los gastos corrientes o las nuevas necesidades que provoca el cáncer en la familia, son claros ejemplos de cómo vive un paciente con dicha enfermedad desde la vulnerabilidad en todos sentidos, provocando una pobreza y desigualdad, no solo agravando la situación de fragilidad y exclusión social en colectivos previamente vulnerables, sino empobreciendo a pacientes y familias que antes no estaban en esa situación, demandando aún más una ayuda a un sistema de salud público que hoy en día no está pudiendo hacer frente a esta problemática social.