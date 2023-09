Salud en la red | El Dengue en México, una epidemia crónica de la que nadie habla lo suficiente y un grave problema de Salud Pública 

El dengue es una enfermedad zoonótica con evolución clínica que puede manifestarse desde un malestar general hasta un cuadro grave, como el dengue hemorrágico. Dicho padecimiento es causado por un virus transmitido al ser humano por la picadura de la hembra del mosquito Aedes aegypti, que tiene cuatro serotipos; la infección por cualquiera de éstos deja inmunidad de por vida contra ese serotipo en particular, pero no obstante, el cuadro clínico frecuentemente es confundido con otras infecciones virales, y para detectarlo se requiere de una prueba de laboratorio; uno de los primeros síntomas es fiebre muy alta que puede subir hasta los 40 ºC., un dolor insoportable de cabeza, detrás de los ojos, en los músculos y en las articulaciones, ¡una molestia horrenda!, podríamos referir que hasta el cabello duele, todos estos síntomas acompañados de náuseas, que no dejan dar ni un paso, ni siquiera se siente la fuerza y ganas necesarias para levantarte de la cama; así describimos los pacientes con dengue a la enfermedad conocida coloquialmente como el trancazo, la quebradora o quebrantahuesos; pero esa es la versión más leve, porque si el virus ataca al sistema circulatorio y produce shock y hemorragia interna, puede provocar la muerte en horas; según los especialistas, actúa de manera muy rápida, iniciando abruptamente después de un periodo típico de incubación de entre 5 y 7 días, y el curso sigue 3 fases: febril, crítica y de convalecencia; sin embargo, muchos sectores sociales consideran que el cuadro clásico de dengue es automedicable, no amerita atención médica y puede manejarse en casa –es por ello que en nuestro país hay un subregistro de la enfermedad–, este padecimiento se puede agravar aún mas cuando se presentan comorbilidades con enfermedades crónicas no transmisibles –diabetes, hipertensión, etc.–, no solo en el ámbito de salud, si no también en la economía familiar.

La presencia de casos de dengue en nuestro país está dada por las condiciones sociales y económicas que han cambiado al paso de los años, hasta ser considerado un grave problema de salud pública y una enfermedad endémica; pero la magnitud del problema es tal, que cuenta con notificación epidemiológica para su vigilancia y control a nivel nacional, por lo que su incorporación a la agenda responde a un aspecto importante en la práctica de la salud pública: anticiparse a la emergencia de un serio problema, ubicando la relevancia de esta enfermedad en el contexto de la prevención para evitar que el dengue y sus formas severas -el dengue hemorrágico (DH) y el síndrome de choque por dengue (SCHD)- se conviertan a corto o mediano plazo en una urgencia epidemiológica cuya magnitud rebase la capacidad de respuesta de los servicios médicos asistenciales, subraye las limitaciones de las estrategias de control emergente y resulte en un incremento en la mortalidad, sobre todo de los menores de 15 años.

La gama de esfuerzos necesarios para prevenir la ascensión del dengue como un problema de salud pública se inserta, de manera natural, en el sistema de vigilancia epidemiológica, cuyas tareas primordiales deberían ser la identificación oportuna de los casos –la notificación de casos obliga a instrumentar medidas de detección, a fin de controlar la transmisión–, la definición de áreas y grupos de riesgo, la notificación inmediata de casos a las áreas operativas –para que las acciones de control se realicen de manera eficaz y oportuna–, la medición del impacto económico que resulta el control, la concientización, el seguimiento para la atención de la población, así como también, la capacitación y actualización del personal de salud, tanto en manejo de datos clínicos, pruebas de laboratorio y notificación de la información; todo lo anteriormente mencionado se vuelve apremiante cuando actualmente el incremento de casos sigue a la alta.

Ante lo expuesto anteriormente, el panorama epidemiológico proporciona una oportunidad para fortalecer los servicios de atención, por medio de la capacitación intensiva en el diagnóstico y manejo adecuado de los casos, en especial los más severos; asimismo es necesario articular una red que responda con celeridad a las demandas del diagnóstico clínico y permita identificar los serotipos circulantes; incrementar el esfuerzo para la búsqueda intencionada de casos sustentada en la realidad entomológica; promover la participación de la comunidad como un elemento medular en la estrategia de control que fortalecerá a los municipios en riesgo en la organización de campañas de limpieza y dotación de servicios médicos y medicamentos. En algunos estados se ha instrumentado un programa sanitario con movilización de personal técnico, que verifica la descacharización para eliminar los reservorios del mosquito, incluso se llegaba a aplicar larvicida en los domicilios para liberarlos de criaderos, lo que reduce al mínimo la participación de la comunidad, dejando la responsabilidad de la higiene de la vivienda al sector salud, esto ha llevado que la comunidad no considera una necesidad apremiante controlar al vector –haciéndose responsable– , no es que esto no sea un eje fundamental, pero además se deben desarrollar actividades de educación para la salud en el tema de la erradicación de los reservorios y la aplicación de mosquiteros en las viviendas, proporcionando información sobre los datos del padecimiento en las comunidades y las familias, así como la promoción en la salud de cuidados alternativos y no la automedicación.

Aunque el Gobierno mexicano lleva años trabajando para frenar al virus, ninguna estrategia ha resultado eficiente para darle jaque mate a uno de sus más graves problemas de salud pública, lo que lo vuelve un desafío que ha motivado la creación de una herramienta para ayudar a identificar brotes y priorizar los esfuerzos de control del patógeno; es por ello, que tenemos que comprender que “sin mosquito no hay dengue, y que la participación y la movilización social, son las mejores estrategias para prevenir y controlarlo, pero no hay que dejar a un lado, que la educación en la cultura de prevención con conciencia y sensibilización, así como el tratamiento correcto y oportuno puede salvar vidas”.

Desarrollar un proyecto en cordinacion con todos los sectores –gobierno local, instituciones y organizaciones civiles locales– incluyendo a la población en general lo considero como un eslabón fundamental de la cadena de responsabilidades compartidas para enfrentar situaciones como el dengue, y detener lo que en un futuro se puede generar un fuera de control ya que el consenso científico pronostica para la próxima década un aumento del impacto del virus en México derivado del calentamiento global.









Comentarios: direccion@rsalud.com.mx