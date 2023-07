En los años más recientes, con el uso de las nuevas TICs (tecnologías de la información y la comunicación) que han destacado como medios de difusión –aunque no certeros, ni precisos y mucho menos correctos– para dar a conocer a la sociedad problemáticas sociales y que a su vez también sirven como medio de expresión de opiniones personales, más que profesionales, nos ha permitido ver que hoy la sociedad civil suele señalar con sorpresa, y hasta con fingido pánico, el abrumador aumento de casos de muchas de las problemáticas sociales tales como el cambio climático, la seguridad, la salud, la delincuencia, la educación, el abuso de las sustancias, la desintegración familiar, el aborto y la perdida de los valores de la sociedad, en fin interminables temas que actualmente vivimos en el día a día, –sin que estos comentarios o información promuevan en realidad datos claros dado la falta de congruencia con la ciencia y motivados por la manipulación en cuestiones políticas– y se cuentan con una diversidad de opiniones y de manejo de “la verdad” que por repetición de la mentira se convierte en la verdad absoluta –lo que ya se manejaba en tiempos como la inquisición, así como desde 1933 con la ley de propaganda, atribuida al nazi Joseph Goebbels, conocido entre los psicólogos como el efecto de la "ilusión de verdad”–, en la que se repite una mentira con suficiente frecuencia hasta convertirse en verdad para quien la escucha por lo que hoy en día en la época en donde vivimos la cultura de la inmediatez y el mínimo esfuerzo –nos hemos dado cuenta que el tiempo de espera para obtener lo que soñamos y queremos… ha disminuido notablemente y es mucho más fácil obtener la información y darla como certera– ha permitido generar una información incorrecta a la sociedad y ha impedido la mejor toma de decisiones tanto para las políticas públicas, así como también en la educación y en la aplicación de acciones por el beneficio y desarrollo social de la población.





Ya decía Bertaux: “Hay que saber asomarse al balcón, no conformarse con oír el rumor callejero”, si investigáramos en más fuentes confiables, si los encargados en políticas públicas y los dirigentes sociales se basarán en información científica, a través de los diagnósticos que beneficien a la sociedad en general y no a un grupo minoritario, el mundo no estaría al borde del colapso con crisis medioambientales, educativas, socioeconómicas y con la perdida de valores y principios que nos llevan a hundirnos más en una espiral de problemas sociales, donde vemos posteos de frases como “Vivimos en una sociedad donde mentir se volvió rutina, traicionar en monotonía y ser hipócrita es la ropa de hoy en día”.





Con la COVID-19, el planeta ha enviado su mayor alerta indicando que la humanidad debe cambiar a una visión y cultura que nos permita hacer frente a los retos globales más urgentes en materia económica, social, ambiental y de vida; trabajar para proteger a las personas, reconstruir mediante una base científica más sólida, con políticas que contribuyan a comunidades más sanas y sostenibles a beneficio de todos.





Es por ello, que estoy convencida que tenemos que actuar de manera congruente con los derechos humanos que son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos; que son universales inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición y el principal de ellos es el derecho a la vida que es un derecho necesario para poder concretizar todos los demás derechos universales; significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida, ya que si no hay vida, no tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales consagrado en documentos internacionales, y en donde la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza el derecho a la vida, desde el primer instante de su existencia. El concepto constitucional de vida humana y derecho a la vida, hace referencia al ser humano vivo, por lo que se protege desde que la vida inicia. En efecto, la vida humana existe desde que se dan los presupuestos biofisiológicos, cualquiera que sea el estado, condición y capacidad de presentación social de su titular, y debe ser protegida, jurídicamente, en todas sus etapas, pues este derecho comprende la existencia biológica y física, como un presupuesto vital para el ejercicio de los derechos fundamentales. Así mismo, hablamos de otros derechos fundamentales, como es la salud, que es un derecho inclusivo a la vida y comprende un amplio conjunto de factores –físico, psicológico y social– que puedan contribuir a una vida sana. La salud es una responsabilidad individual y social; por lo que todas las personas debemos contribuir a su cuidado en la medida de lo posible. Para esto, es necesario tener los conocimientos básicos para alcanzar un mayor bienestar físico, mental, afectivo y social.





El conjunto de normas internacionales existentes hacen referencia a un derecho inherente a la vida, esto significa que el derecho a la vida está vinculado al carácter y conocimiento humano y a la dignidad de las personas; de forma análoga, todo ser humano, sin excepción, merece el respeto incondicional por el simple hecho de existir y estar vivo, ya que tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista legal, la vida inicia a partir de la concepción o fecundación, mediante la unión del espermatozoide con el óvulo; en ese momento surge un nuevo ser humano distinto de todos los que han existido antes, existen ahora y existirán en el futuro, si se le respetan sus derechos fundamentales.





Ante estas bases, el contexto es que los derechos de la vida y la salud se ven afectados por la cultura, la educación –sobretodo en prevención en la salud sexual, la salud reproductiva–, así como el desarrollo de un país; dados los múltiples efectos en los campos de la salud física, psicosocial y en los campos políticos, económicos y sociales que interfieren no solo en la calidad de vida y salud de la población, sino también al colectivo en general. Es por ello que el aborto sigue siendo uno de los debates medulares alrededor del mundo con diferentes sectores, permaneciendo las mismas interrogantes siempre… ¿se debe despenalizar el aborto?, ¿se deben generar políticas públicas para permitir el aborto o mejor asignar presupuestos y legislar sobre la educación, la salud en un entorno de prevención?, como lo dice el dicho de manera muy coloquial: poner el parche antes que salga el grano, o prevenir antes que lamentar, lo que nos quiere decir es que existen situaciones desagradables que se pueden evitar si hacemos algo antes de que ocurran, como son los embarazos no deseados, las violaciones, embarazos a corta edad, complicaciones durante el embarazo y un sin fin de causas que hoy son la justificación para permitir el aborto.





Entonces, sin la intención de entrar en debate con mis lectores y como opinión personal, y espero que muchos de ustedes busquen sus respuestas a las interrogantes sobre bases científicas –que en el avanzado siglo XXI tenemos ya más claros–, sobre el bien común y no de minorías, –con efectos sociopolíticos– pero sobre todo en la recuperación de los valores y principios a la vida –aquellos que no dependen de un credo, que no dependen de una cultura, que no dependen de una forma de pensar, aquellos valores que están implícitos en la naturaleza humana– considerando que un valor es aquel que a cada uno de nosotros nos perfecciona, un ejemplo claro es si la generosidad me perfecciona como persona, eso es un valor, si el coraje, la lealtad, la amistad, la honestidad me perfecciona eso es un valor, todos aquellos que nos dan guía y referencia en un mundo marcado por la complejidad e incertidumbre, donde nuestros valores y principios serán el faro que nos guíe a un puerto seguro.





Necesitamos esforzarnos por aquello que vale la pena en la vida, que es la vida misma, creo desde mi pequeña perspectiva que necesitamos urgentemente recuperar los valores para saber coexistir, el drama de la vida actual no es ya la dificultad de como vivimos –que es real–, si no la sensación de impotencia que nos acompaña día a día, donde cada uno como persona vamos perdiendo nuestros derechos de decidir cómo vivir, como educar a nuestros hijos y sin afectar nuestro entorno; mejorar nuestra actitud y nuestra capacidad de diálogos y no de imposiciones y manipulaciones en un contexto social y político, nos ayudará a continuar un mundo en crecimiento, con el compromiso de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas; pero para llegar a este punto es importante que los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades trabajen juntos para poner en práctica soluciones duraderas que reduzcan la violencia, hagan justicia, combatan eficazmente la corrupción y garanticen en todo momento la participación realmente inclusiva.

