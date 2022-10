Salud en la red | El Reto del Sistema Sanitario en México

La pobreza no solo debe asociarse a calificativos como “alimentaria o habitacional”, existe otra tipología de vulnerabilidad social en la que ya se encuentran inmersas un gran número de personas en el mundo entero. Nos referimos a la “ pobreza farmacéutica” , la desconocida realidad a la que se enfrentan millones de mexicanos que no pueden hacer frente al pago de medicamentos o productos sanitarios. Se trata de segmentos poblacionales que no disponen de recursos económicos para hacer frente a los gastos derivados de los tratamientos médicos y los pacientes tienen que decidir entre comer o medicarse .





Ademas de lo anterior, la exclusión social y la poca participación en las decisiones colectivas, por la escasa participación de los sectores, así como también la poca responsabilidad individual y la concientización en los cambios de vida, contribuyen a la morbilidad y mortalidad prematura por enfermedades crónicas. Los efectos sobre la salud se presentan más notoriamente por vivir en comunidades con condiciones de privación y contaminación ambiental, que es efecto de la privación socioeconómica. En consecuencia, resulta de suma importancia desarrollar acciones adecuadas que atiendan de manera efectiva a grupos de población para enfrentar su problemática tanto en zonas urbanas como en zonas rurales.

La salud para la familia es un pilar fundamental; el prevenir enfermedades y sus complicaciones es prioritario. Ante esta situación detallada los Mexicanos tenemos un gran reto, trabajar en equipo para avanzar en temas de salud, incluyendo el sector público –gobierno en todos sus niveles– y privado, ya que para alcanzar las metas convenidas nos falta un camino muy largo que recoger, desarrollar nuevas estrategias que nos permitan prevenir y reducir la carga de las enfermedades crónicas con sus factores de riesgo. En México, las enfermedades crónicas representan 7 de las 10principales causas de muerte y las previsiones estadísticas de acuerdo a laOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), estima que para 2030, el 40% de los adultos mexicanos tendrá obesidad, principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas, y en los casos de diabetes mellitus, la OMS advirtió que para el 2030 se habrán duplicado si no se toman medidas, por lo tanto en un futuro con más enfermedades crónicas plantea nuevos retos al sistema sanitario, hoy el objetivo es reducir en un 33% las muertes causadas por enfermedades consideradas crónicas por la OMS como las cardiovasculares, las respiratorias, el cáncer o la diabetes, que equivalen al70% de las defunciones que se producen en el planeta.

Sobre lo planteado, no podemos apartar la vista de las problemáticas que aquejan a nuestras comunidades e ignorar los hechos con sustentos estadísticos y científicos, las estrategias deben ir enfocadas a nuevos programas, apegado a las necesidades actuales, potencializarla atención de proximidad de los pacientes, garantizando el acceso a la salud de la población, quitando el asistencialismo y ejerciendo la responsabilidad social individual y colectiva, fortaleciendo la capacidad y las competencias delos sistemas de salud para el manejo integrado de las enfermedades crónicas no transmisibles - la verdadera crisis sanitaria a nivel mundial-; los sistemas de salud que no se adaptan van a tener difícil, ya que los costos sanitarios se van disparar.