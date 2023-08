Salud en la Red | El sector salud y la productividad: un vínculo primordial para el desarrollo social y sostenible para México

Los países y las instituciones ya no pueden contemplar a la salud cómo una preocupación limitada de responsabilidad del sector público o exclusivo del sector sanitario. En la actualidad, la salud mundial ha cobrado tanta importancia que es cada vez más un asunto del que se ocupan todos los sectores, desde los gobiernos hasta los organismos de la sociedad civil.

Tuvimos que pasar gran parte del año 2020confinados por la pandemia para darnos cuenta que todos estamos más unidos que nunca, que nuestro destino está ligado a las acciones que hagamos como sociedad, todos fuimos tocados por la realidad de un mundo en riesgo donde se hizo evidente que la salud es una problemática social muy compleja y se ha logrado tomar conciencia del peso de la misma en esta crisis sanitaria, social, económica, laboral, etc.; donde cada persona tocó el sufrimiento de diferente forma y vivió de cerca la trágica pérdida de vidas provocados por esta enfermedad, además que la esperanza de un futuro mejor se ha visto truncada por la recesión económica, el aumento del desempleo y la pobreza; teniendo en cuenta las cifras del CONEVAL del 2020 se encontraba el 43.9% de la población en México en pobreza multidimensional y el 8.5% en extrema; esperando un 2023 más complicado en el que habrá más pobreza y desempleo sobre las bases del análisis de las cifras publicadas por el INEGI donde informó que la tasa de desocupación disminuyó en noviembre pasado a 2.8% de la población económicamente activa, pero “esa cifra es engañosa”,para medir cómo va la economía, hay que medir otros indicadores, como la tasa de subocupación o la tasa de informalidad, y por supuesto las tasas de empleo, que han crecido marginalmente; además que las personas trabajan cada vez más en el mercado informal y por tanto dejan de buscar empleo, por lo que la tasa de desocupación disminuye, a esto le sumamos considerar la inflación y otros indicadores más. Es notorio que el desempleo y la inestabilidad laboral y económica está afectando a las empresas, comercios, y a las personas; ya decía Schopenhauer que "la salud no lo es todo, pero que sin ella todo lo demás es nada"; y es que la salud es una de esas cosas a las que no solemos darle la transcendencia que tiene hasta que la perdemos; como pudimos ver por el impacto evidente de la COVID-19, nos ha sido palpable que sin un manejo adecuado, oportuno y correcto nuestra vida socioeconómica se ve afectada gravemente.

La salud pública y la productividad de una nación están fuertemente vinculadas por razones obvias, ya que las personas sanas tienen un mejor desempeño académico y laboral, además de generar en las personas una mayor y mejor disposición para la realización de sus actividades, por ello, invertir en el sector salud es invertir en la productividad. Diversos estudios indican claramente que el costo que representa para un país la pérdida en productividad, puede superar –en buena medida– los montos de la inversión en salud requerida para mantener los niveles de desarrollo económico necesarios para alcanzar las metas proyectadas a mediano y largo plazo; aunque tener una buena salud es vital para el bienestar de cualquier persona, los estudios han descubierto que la pérdida de productividad y el absentismo por días de enfermedad pueden costar a los empresarios cerca de 576,000 millones de dólares anuales.

En México, enfermar y morir es una de las manifestaciones de la desigualdad social y del acceso diferenciado en los servicios de salud que generan disparidades en la esperanza de vida y las tasas de morbilidad y mortalidad, la brecha entre las necesidades de la población y la infraestructura en este sector se ha ido haciendo cada vez más grande, más precaria y más deficiente, por ello, actualmente el 49% dela población hace uso de servicios particulares y el 70% de los medicamentos se consume en el sector privado; marcando a través de las estadísticas ENSANUT 2022 que la inversión en saluden nuestro país está por debajo del promedio de la OECD, y la tendencia es seguir disminuyendo esa inversión, la calidad y la productividad en el sector, es evidente que los recursos que se ofrecen en materia de salud pública no son suficientes, oportunos y en muchas ocasiones no correctos y esto está incidiendo de manera directa en la productividad del país, la competitividad económica nacional y aumentando la brecha de desigualdad, marginación y exclusión social.

A medida que la pandemia de la COVID-19se atenúa lentamente pero persisten sus graves consecuencias sobre la vida delas personas en todos los ámbitos, además que da la bienvenida a la transmisión de nuevas enfermedades infecto contagiosas y al aumento de las comorbilidades en las enfermedades crónicas no transmisibles como consecuencia de esta; es cuando nos damos cuenta que debemos actuar como sociedad de manera organizada, preventiva, correcta y oportuna; aunque el avance en la medicina ha acortado el tiempo en la búsqueda de soluciones y la tecnología en llevar estas a cabo con más eficiencia y eficacia, lo que nos ha dado la posibilidad de conseguir mejoras significativas de la salud, los retos que supone gestionar las relaciones y los recursos de múltiples asociados en los sectores público y privados, así como en los programas mundiales y en las alianzas de colaboración, ha supuesto todo un desafío por la falta de coordinación, manejo inadecuado en la información, la falta de una actitud colaborativa, además deponer en primer plano intereses particulares o grupos minoritarios, entre muchas otras, ha impedido que la transparencia merme en los grupos más vulnerables y de exclusión social donde la gestión de la ayuda se torna una labor imperativa.





Es por esto, que es momento de replantear y reinventar el día a día para no dejar a nadie fuera de los servicios si realmente están en situación de gran emergencia o exclusión social, es tiempo de formar “redes de apoyo” entre instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil “a fin de que se minimicen las consecuencias de la recesión”, necesitamos la voluntad y la capacidad de un liderazgo cooperativo que atenúan los riesgos de que los recursos financieros adicionales no conduzcan a los beneficios en la salud esperados, no podremos avanzar en un mundo con riesgos sanitarios que sigan llevando a las personas aun círculo de carencias y pobreza. Depende de cada uno de nosotros hacer lo que podamos. Centrémonos, en todos y en todas las oportunidades, que la unidad sea la clave para abordarlos nuevos retos que la crisis sanitaria, económica y social –de valores y principios–.





Es por ello, que hay que hacer un reconocimiento a los lideres sociales que hoy toman este reto en sus manos, abordar la salud y la productividad en un país en crecimiento y con un contexto social y político complejo, no es tarea fácil, pero los organismos que realmente intervienen con el compromiso son aquellos que buscan el bien de su país y de la población en general, actualmente la Confederación Nacional para la Productividad refrenda su compromiso para enfrentar problemáticas sociales las cuales pueden ser superadas bajo estos mecanismos de colaboración, por que el éxito de cualquier programa dependerá al conjuntar metas y objetivos para el bien común de la población en México y en el mundo entero; la confederación demuestra que la salud se debe trabajaren equipo, de manera colaborativa con gobierno, empresas, organizaciones civiles y religiosas, donde trabajaran en ser más incluyentes, en dar oportunidades más claras y que las personas no sientan que tienen que rendirse.





Es de aplaudirse que la ConfederaciónNacional para la Productividad a través de, su dirigente nacional Eduardo Santillan Carpinteiro y suSecretario General de la Federación del Estado de Chiapas Mtro. Luis Ángel Tovilla Domínguez, dan este granarranque que dará ejemplo de este trabajo que favorecerá la inclusión social delas personas a través dela mejora de su salud; con una visión que promoverá una cultura colaborativaentre personas de distintos ámbitos de la sociedad, y que dará respuesta a lapobreza farmacéutica,la equidad sanitaria y la exclusión social en México, en donde en un futuro, esperemos nomuy lejano, la población no tengan que decidir entre: ¿comer o medicarse?.





