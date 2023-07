La OMS organismo del cual México es uno de los miembros fundadores, establece como determinantes un conjunto de factores sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales que ejercen gran influencia en el estado de salud de la población y uno de los problemas de salud que se asocian con las condiciones de vida de la población es, sin lugar a dudas, la atención a la salud materna, –la cual es considerado como el adecuado desarrollo de control prenatal y perinatal es decir antes, durante y después de los 40 días de nacido el bebé, dicho control debe ser precoz, periódico, completo, de calidad, de amplia cobertura; siendo ofrecido a la mayor población posible y garantizándole su fácil accesibilidad–; es por ello, que se trata de un indicador de la calidad en la atención de la salud a nivel mundial, un indicador clave de bienestar de las mujeres, además de ser una de las principales barreras para alcanzar la igualdad de género y la equidad en salud; y más de 70 estados miembros de la ONU lo reconocen como un tema que debe ser asumido como un desafío en materia de derechos humanos, ante el cual deben ampliarse e intensificarse urgentemente los esfuerzos para controlar las tasas inaceptables de morbilidad y mortalidad materna prevenibles.





En todas las culturas el nacimiento de un niño sano es un acontecimiento que tradicionalmente se celebra, cuando la madre conserva su salud representa la culminación exitosa del proceso reproductivo con resultados positivos en términos de bienestar para la madre, el niño y la familia, sin embargo, este proceso puede ser afectado por el resultado de factores previsibles, o no, que conllevan a la muerte materna o infantil. La mortalidad materna es inaceptablemente alta, ya que se considera que la mayor parte de las muertes maternas son evitables, cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto, siendo que el 99% de todas las muertes maternas ocurren en países en desarrollo, teniendo la taza más alta entre las mujeres que viven en zonas rurales y en las comunidades más pobres, en comparación con otras mujeres, consecuentemente las adolescentes enfrentan un mayor riesgo de complicaciones y muerte como resultado del embarazo.





La morbilidad y mortalidad materna no es solo un problema de salud, es un problema global, social y político que requiere una atención radical e interseccional, por lo cual es de suma importancia abordarla con programas de seguimiento donde organismos públicos y privados se comprometan a promover y acompañar las orientaciones estratégicas acordadas en el Consenso Estratégico Interagencial para la Reducción de la Morbi-mortalidad Materna 2020-2030 a nivel de las políticas públicas, los sistemas de salud y los sistemas de información y vigilancia, donde se ofrezca a la mayor población posible y se le garantice su fácil accesibilidad, debiendo comprender todos los aspectos de la salud de la mujer – física y mental–desde el embarazo, el parto hasta el pos-parto es decir, brindar atención de salud de calidad que garantice un embarazo saludable, un parto seguro y un puerperio sin complicaciones, así como igualdad de oportunidades para el crecimiento y desarrollo a todas las niñas y niños; haciendo que esta etapa sea una experiencia positiva que asegurará el pleno potencial de salud y bienestar de las mujeres y sus bebés, por ende de sus familias y la población en general





En 2015, se lograron importantes avances globales en salud, incluyendo la salud materna donde la mortalidad en las madres disminuyó en un 45% respecto a los niveles de 1990; sin embargo, en gran medida, el progreso se logró concentrando la atención no tanto en los grupos más desfavorecidos sino mas bien en aquellos en que más fácilmente podía mejorar, es decir, se mantuvieron o incluso se acentuaron las desigualdades de grupos que ya estaban en una mayor desventaja y que requerían mayores recursos para mejorar sus indicadores, sin tomar en cuenta los datos de la reducción de las desigualdades, lo que constituyó tal vez su legado más negativo, es por ello que la historia de éxito de la salud materna —con el resultado de una tasa de mortalidad materna que se redujo a casi a la mitad—, enmascara otra realidad, es decir, la mejoría no se ha producido por igual en todos los grupos poblacionales y definitivamente no en todas partes, mientras algunos indicadores han mejorado en algunas zonas geográficas y en algunos grupos de mujeres, otros indicadores están estancados o incluso registran un aumento de las diferencias entre grupos.





En México se posee la información científica, cultural, operativa y experiencial para proponer cambios concretos, los cuales deben impregnar tanto la formación médica, como la manera en que operan los servicios y programas a nivel público y privado; en el marco legal debe también ser modificado para adaptarse a los procesos de información y a las condiciones de apertura y cambio que se están llevando en nuestro país para mejorar la atención materno-infantil; con ello, saldremos ganando, no cayendo en lo que pasó en décadas anteriores, donde ante la interpretación de datos, lo que se consideró un avance, solo fue el retroceso marcado por la desigualdad, la marginación y la exclusión social.





En nuestro país, algunas instituciones, servicios estatales de salud, hospitales y diversos grupos de la sociedad civil con el empleo de la interculturalidad y la humanización, han escuchado la voz de las mujeres y se han dado a la tarea de modificar las condiciones de la atención del embarazo, parto y puerperio, de manera congruente con los derechos humanos y las recomendaciones de la OMS. Este modelo intercultural con enfoque humano que conlleva un sin fin de acciones que acercan a un trato digno, se ha implementado con ciertas modalidades en diferentes hospitales y centros de salud en ocho estados: Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz, con resultados positivos, que incluyen la disminución de la muerte materna, de complicaciones y del porcentaje de cesáreas, así como el aumento de la satisfacción de las usuarias –un elemento que destaca es la reivindicación del personal de salud que ahora puede llevar una relación más humana con la población–, lo cual ha facilitado su desarrollo y que se sienta pleno, positivo y satisfecho, pero esto no ha sido suficiente para llegar a la equidad sanitaria, seguimos teniendo focos rojos.





Entonces, ¿En qué nos debemos enfocar?, la salud es una condición previa para el desarrollo y así se refleja al mantenerse como uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 3 donde se habla de Salud y bienestar para todos, –especialmente en esta agenda con tantas prioridades–, que a su vez, da peso específico a la salud materno-infantil reconociendo la deuda con la agenda inacabada de la etapa anterior (los ODM), y la relevancia de esta cuestión para los sistemas de salud y la viabilidad de la agenda 2030, aunque solo sea por su magnitud: la mitad de la población mundial son mujeres, de las cuales el 52% están en edad reproductiva, se estima en 210 millones de mujeres embarazadas y 140 millones de recién nacidos cada año y de ellos cerca de 300.000 mujeres y seis millones de niños murieron en 2017 por causas evitables. Por otra parte, un plan de acción global cuyo lema es “no dejar a nadie atrás” lleva implícita la necesidad de priorizar la reducción de las desigualdades con un enfoque de equidad transversal a toda la agenda, en especifico el ODS 10 que habla de la reducción de la desigualdad en y entre países; lo que significa como lo decía Margaret Whithehea: lograr la equidad en salud, es el principio que persigue eliminar las diferencias en salud “sistemáticas, injustas y evitables” entre grupos de población con circunstancias diferentes, es corregir las diferencias en los factores sobre los que podemos tener control, es, en definitiva, “justicia social”; este enfoque es especialmente necesario en el ámbito de la salud materno-infantil.





Una apuesta real por la equidad —justicia social— en la agenda de salud materno-infantil pasa por priorizar la expansión de servicios de salud –especialmente de salud materna y neonatal con los peores indicadores– priorizando a los grupos ahora excluidos, lo cual se vincula a su vez con la meta de cobertura universal de salud, así como invertir en mejorar los datos para monitorear el progreso —o el retroceso—, y analizar los factores que contribuyen a los avances en diferentes contextos. Así como también, son necesarios más y mejores datos también se requiere obtener indicadores para capturar las diferencias en salud, los factores que contribuyen a cuan equitativamente están distribuidos los servicios básicos entre las mujeres para medir el progreso hacia ese objetivo último de “no dejar a nadie atrás”.





En conclusión, la reducción de la mortalidad materna es uno de los indicadores para medir el progreso de los sistemas de salud, de los ODS y la cobertura de salud universal. Esperemos que en los próximos años los esfuerzos se canalicen en reducir esta brecha de desigualdad, de marginación y de exclusión social, enfocándose en la prevención y la promoción que coadyuven a la solución de esta situación y la lucha sea entre por conveniencia con el sector público y privado.

