Salud en la Red | La ayuda humanitaria: avanzando con propuestas para reforzar la acción social en el siglo XXI 

El paso del huracán Otis por México, dejó destrucción y desolación en Acapulco, Guerrero –una de las joyas turísticas de nuestro país–, donde después de días, las voces de la tragedia se siguen escuchando; miles y miles de personas se han quedado sin casa, sin trabajo, sin pertenencias, muchos de ellos sufren la perdida de sus seres queridos, pero también siguen viviendo la angustia de que futuro tendrán, después que el Gobierno Federal emitió el término de la declaratoria de emergencia en Guerrero; pero, ¿Qué implica el término de la declaratoria de emergencia?, la Ley de Protección Civil nos dice, que al emitirse la declaratoria de emergencia, los estados pueden acceder a los recursos de atención de desastres naturales, así como otros apoyos; declarar el término significa que para la autoridad ya no persisten afectaciones en la población, por lo que no se requiere continuar con la ayuda, de tal forma, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Comisión Nacional de Protección Civil no podrá solicitar más insumos ni servicios a las dependencias federales, esto basado en los artículo 59 de la Ley General de Protección Civil; Artículos 10 y 11 de los Lineamientos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales. Ante lo anterior y en las condiciones en las que se encuentra Acapulco y su población, la sociedad civil organizada tendrá que hacer frente a la reconstrucción haciendo el trabajo que a muchos servidores públicos se les paga por hacer y donde los recursos privados harán y llegarán a donde los recursos públicos son negados o mal aplicados.

Los desastres son eventos inciertos que causan muertes, lesiones y daños y alteran el orden cotidiano, sobrevivir a la catástrofe es la parte inicial del drama que vive la población afectada, pero el desastre no termina ahí, los días posteriores al evento es la verdadera tragedia prolongada, después de un infortunio como el vivido en este estado. A pesar de que la ayuda humanitaria sigue llegando a través de organizaciones civiles, dé instituciones y empresas, sigue siendo insuficiente, todos los días recibo llamadas de estas mismas –organizaciones o instituciones– para que les podamos apoyar con donaciones.

En las últimas décadas se han incrementado la frecuencia y la capacidad destructiva de los desastres naturales independientemente de su origen o velocidad de desenlace, –debido al cambio climático originado por el ser humano, el cual desempeña un papel innegable en gran parte de estos fenómenos–, América Latina y el Caribe son regiones altamente expuestas, donde nos visitan huracanes devastadores, al mismo tiempo que vivimos sequías prolongadas en áreas geográficas que ponen en jaque los sistemas alimentarios y la provisión segura de agua potable para las comunidades, generando nuevos conflictos por el control de este elemento vital y el acceso a él, sin dejar pasar por alto los riesgos sanitarios que conlleva y la proliferación, sin control, de virus, hongos y bacterias que generan epidemias, aumentando las tazas de morbilidad y mortalidad.

La ayuda humanitaria es un actividad que se define como asistencia diseñada para salvar vidas, aliviar el sufrimiento y mantener y proteger la dignidad humana, en prevención o en situaciones de emergencia y/o rehabilitación; es una forma de solidaridad o cooperación, que generalmente es destinada a las poblaciones vulnerables, marginadas o excluidas socialmente de sus derechos, o a las que han sufrido una crisis humanitaria, como las provocadas por fenómenos naturales o una guerra. En la actualidad, más de 70 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares por culpa de conflictos armados, guerras, violencia, desastres naturales o enfermedades(ACNUR): la mayoría de estas personas necesitan de la ayuda humanitaria para sobrevivir, es por ello, que escribo esta columna como un homenaje para todas aquellas personas que ceden su tiempo, sus recursos y muchas veces arriesgan su vida en primera línea para llevar ayuda y proteger a la población civil en estado de vulnerabilidad, marginación o exclusión social, alineando su filantropía, altruismo y responsabilidad social con el profesionalismo que se requiere, lo que logra realmente reducir las brechas de desigualdad.

Por ello, en esta columna les digo GRACIAS a organizaciones como RedSalud Internacional, Fundación Red Salud, Fundación Nadro, Fundación ADO, Medical Impact, Autismo en Positivo, A.C., Jóvenes con Causa, el Heróico Cuerpo de bomberos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Cáritas, Medicin Depot, FEPECHIS, Cruz Roja Mexicana, CANIRAC, Suma Política y Tecnología, A.C., Cablenext, Fundación Aexa, Hoteles y Moteles de Acapulco, A.C., Asociación Paseo del Pescador, GEM Latam, Unión de Hoteleros y Restauranteros de Pie de la Cuesta, Unión de Pescadores y Cooperativas del Estado de Guerrero, CANACO, Coparmex, Asociación de Bares y Discotecas, Asociación de Restauranteros Unidos de Acapulco y Asociación de Clavadistas de la Quebrada; sin mencionar nombres de sus representantes y su equipo de trabajo, porque entregar mas de 500,000 cajas de medicamentos del cuadro básico en manos de las personas que realmente lo necesitaban no es tarea fácil, ni de una sola persona; se han atendido con esta donación enfermedades de origen gástrico, infeccioso por virus, bacterias y hongos –respiratorias y cutáneas–, así también poniendo mucho enfoque en mantener controlada la alerta sanitaria por dengue, y reforzando el sistema inmunológico con vitamínicos y suplementos alimenticios, así mismo aplicando métodos profilácticos como la desparasitación a la población.

Nadie está exento de sufrir los embates de un desastre, y la mejor prueba de ello es la crisis sanitaria, social y económica que ha provocado la pandemia de COVID-19, este desastre de origen biológico ha llevado a los países a tomar medidas de emergencia que han provocado un profundo impacto en las economías nacionales, los mercados laborales y el bienestar general de la población que al día de hoy no se recupera. Nuestra sociedad está traspasando los límites; la crisis actual en Acapulco, Guerrero es un llamado de atención de nuestro planeta y un llamado a la acción de nuestras políticas, para una recuperación transformadora que sitúe la igualdad en el centro y avance hacia un desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás; esto nos ha mostrado la importancia de la preparación en términos de instrumentos y acuerdos institucionales para dar una respuesta oportuna a las comunidades afectadas a nivel local, regional o nacional, no hay una fórmula milagrosa, solo la solidaridad la empatía y el trabajo en equipo. Más allá de los desafíos técnicos y organizacionales que suponen esta colaboración, es asumir, con voluntad y decisiones que permitan avanzar en espacios de inclusión y cohesión social, hacia nuevos pactos sociales que posibiliten estos avances y apoyen mejor a la sociedad en crisis.

A raíz de la pandemia de COVID-19 y de este desastre natural, surge la necesidad de una colaboración oportuna y de calidad, pero ahora se centra en la impostergable necesidad de prepararnos para encarar las zoonosis emergentes que podrían transformarse en la próxima emergencia sanitaria que tarde o temprano llegará a nuestras vidas. Es por ello, que hoy RedSalud Internacional invita a todas las organizaciones de la sociedad civil a sumarse a nuestro programa CENTINELAS DE LA SALUD, un programa colaborativo y de responsabilidad social compartida, que pretende generar la red civil más grande de colaboradores que nos ayuden a fortalecer nuestro trabajo social, que nos permita llegar a cada rincón de México con nuestros recursos para contribuir al bienestar social y el progreso de las comunidades a través de la promoción y atención a su salud y la educación. Tanto si perteneces a una organización civil, institución, escuela, empresa o de manera personal, si estas interesado en colaborar no dudes en contactarnos al correo afilia-t@rsalud.com.mx o al whatsapp 2222388473.