Salud en la Red | La ayuda humanitaria como disfraz de la manipulación y el riesgo que ocasiona a la salud pública

El importante crecimiento que se ha dado en nuestro país, en cuanto a las entidades de acción social y el desarrollo que muchas de ellas están teniendo, constituye una ventaja para lograr una sociedad más justa y comprometida en la ayuda humanitaria, lo que al traer un trasfondo cobra mucha relevancia actualmente; todos formamos parte del tejido social y hoy en un mundo envuelto en crisis, ser parte de ello significa actuar con solidaridad, protección, respeto a los derechos y seguridad ante las adversidades; lo que implica relaciones significativas que determinan y permiten a los integrantes de una comunidad ser, estar, producir, crear, interactuar y proyectarse en todos los ámbitos de interacción social en todas sus variantes.

La ayuda humanitaria es una forma de solidaridad, generalmente dirigida a grupos vulnerables y en desventaja social; su objetivo no debe ser otro que la prevención y reducción de la desigualdad, de la exclusión social y/o del sufrimiento humano, pero en ocasiones nada es lo que parece en el mundo.

En México tenemos casi 39,000 organizaciones de la sociedad civil (OSC), (Registro Federal de las OSC, 2018), muchas de ellas constituidas para realizar acciones de ayuda humanitaria y reconstrucción del tejido social, sin embargo su nivel de profesionalismo e impacto social no ha logrado su mayor potencial y claridad. Uno de los principales factores que han limitado el desarrollo social es la falta de control en el profesionalismo, ética, confianza y credibilidad en este tipo de organismos para concretar el desarrollo y contribuir al fortalecimiento del sector civil, estas entidades juegan un papel fundamental en la transparencia, la rendición de cuentas y las buenas prácticas y mientras no se regule y se exijan mecanismos de claridad en su actividad, seguirá siendo un simple mecanismo de manipulación para intereses de particulares, pero además también un riesgo en la salud pública, en la que seguirán caminando en el sendero del “cumplimiento” o no cumplo y miento.

A medida que la labor de las OSC se extiende en distintos ámbitos como la alimentación y la salud, se les debe exigir contar con las licencias sanitarias, procedimientos normalizados operativos, certificaciones y controles de calidad, ya que esto repercute en las buenas prácticas en el manejo, almacenamiento y dispensación de estos insumos; problemas como la contaminación cruzada por agentes patógenos y la resistencia antimicrobiana (RAM) se da por el manejo inadecuado de los medicamentos y ambos problemas son una amenaza para la salud pública y el desarrollo mundial. El hecho de que las OSC lleven a cabo diversas labores

de interés público como brigadas medicas y dispensación de medicamentos, la oferta de estos en redes sociales y la entrega por mecanismos inadecuados, pone en riesgo la vida de los pacientes al no cumplir con las medidas sanitarias tales como la red de frio, la regulación de la transportación, el control en la dispensación, las contraindicaciones, así como la dosificación de los mismos, entre muchas otras, sin dejar a un lado la transparencia de los recursos que no cuentan con la trazabilidad, permitiendo que los productos provengan sin regulación, baja o nula calidad y vigencia o productos apócrifos; un ejemplo claro y actual es el caso del brote de meningitis aséptica en el estado de Durango.

