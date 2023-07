Hace unos meses me sentía muy contracturada, con dolores de cabeza, dolor de espalda y cuello, me sentía constantemente fatigada hasta llegar al agotamiento y al momento de dormir me costaba mucho conciliar el sueño, en ocasiones sentía palpitaciones, respiración agitada y además me costaba mucho concentrarme, me empecé a preocupar y ocuparme de mi salud, hasta que dejé de tener una vida de calidad. Después de múltiples estudios y muchos diagnósticos llegue al punto de saber que todos mis problemas radicaban en el “síndrome de burnout o síndrome del trabajador quemado" que hace referencia a la cronificación del estrés laboral, el cual según datos obtenidos por el IMSS el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral, superando a países como China y Estados Unidos; lo cual es una cifra alarmante, lo que me lleva a la pregunta, ¿de quién es responsabilidad, del empleador, del entorno laboral o del trabajador y sus condiciones de vida?





Ante lo anterior, debemos diferenciar los términos estrés del estrés laboral; el estrés es el conjunto de reacciones físicas y mentales que la persona sufre cuando se ve sometida a diversos factores externos que superan su capacidad para enfrentarse a ello; en cuanto al estrés laboral, es un tipo de estrés donde la creciente presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física y/o mental del trabajador, generando diversas consecuencias que no sólo afectan la salud, sino también su entorno más próximo ya que genera un desequilibrio entre lo laboral y lo personal; este tipo de estrés es potencialmente contagioso, ya que estar cerca o visualizar a otras personas en situaciones de estrés, puede aumentar los niveles de cortisol del observador, la cual es una hormona que tiene un efecto en prácticamente todos los órganos y tejidos del cuerpo como respuesta al estrés y desarrolla una inflamación generalizada, por ello, al estar presente durante un largo periodo de tiempo genera tantos problemas físicos que llegan a desarrollar enfermedades crónicas afectando seriamente la salud de las personas que lo padecen.





Dimensionando el alcance que puede tener esta enfermedad y el impacto en la vida de la población, con la simple explicación de los síntomas que llega a generar como son los de origen emocional: ansiedad, miedo, irritabilidad, frustración, agotamiento, impotencia, inseguridad, desmotivación, intolerancia; de origen cognitivo: dificultad de concentración, confusión, olvidos, reducción de la capacidad de solución de problemas, reducción de la capacidad de aprendizaje; de origen fisiológico: músculos contraídos, dolor de cabeza, problemas de espalda o cuello, malestar estomacal, fatiga, infecciones, palpitaciones, respiración agitada, aumento de la presión sanguínea, agotamiento, mayor riesgo de obesidad y de problemas cardiovasculares, deterioro en la memoria, problemas de sueño; así como los de origen conductual: disminución de la productividad, aumento en la comisión de errores, ausentismo laboral, dificultades en el habla, agresión, depresión, aislamientos, contracción de las mandíbulas, aumento del consumo de tabaco, consumo de alcohol y otras sustancias; lo que lleva a largo plazo a la reducción de productividad, hasta perder el trabajo, ocasionando problemas económicos y el descenso en la calidad de vida; problemas de salud física y/o mental (enfermedades) –siendo claramente lo más probable enfermedades crónicas no trasmisibles, afectando la economía familiar y la calidad de vida del paciente–, trastornos de depresión y ansiedad, así como también pensamientos suicidas; lo que conlleva a problemas familiares.

En sus orígenes, este síndrome fue identificado en mayor medida en aquellas profesiones que están en relación con el trato al público y clientes (denominado también exposición social), sin embargo, puede darse en cualquier ocupación ya que hay un mayor riesgo de padecer el síndrome cuando existe una gran discrepancia entre las expectativas laborales del trabajador y la realidad de las tareas a las que se enfrenta día a día, o existe un ambiente laboral con exceso de tensión, degradado y/o con relaciones laborales manifiestamente conflictivas.





Al ya saber el impacto que tiene este padecimiento, el "Estrés laboral” se vuelve un reto colectivo para todos; la OIT y OMS han emitido directrices y recomendaciones para abordar estos problemas, incluyendo la promoción del empoderamiento, la participación y la satisfacción de los trabajadores, así como la adopción del concepto “trabajo decente” cuyos elementos son el empleo justo, respetar los derechos humanos, acoger los estándares laborales, proteger el medio ambiente y fomentar la transparencia y el diálogo social, también recomienda que los países incluyan el estrés laboral y los problemas mentales del trabajo en sus listados de enfermedades profesionales, para asegurar que estos puedan ser identificados, cuantificados y posteriormente intervenidos. Por su parte, la OPS/OMS también ha emitido recomendaciones, directrices e intervenciones para la prevención de problemas de salud mental debido a los riesgos psicosociales; y ha publicado la serie "Protegiendo la Salud de los Trabajadores," que promueve políticas y medidas para minimizar la exposición a estos peligros. Según las recomendaciones de la OMS una política de trabajo adecuada, integral y basada en principios éticos debe: 1) Atender todas las exposiciones peligrosas en el ambiente de trabajo, 2) Aplicar normas de buen comportamiento, cuidado y responsabilidad, 3) Incluir enfoques para prevenir comportamientos no éticos y cómo actuar en caso de que ellos ocurran y, 4) Promover la responsabilidad y rendición de cuentas de todos en el lugar de trabajo.





Por todo lo anterior, es notorio que la incidencia y la carga que el estrés laboral y los problemas de salud mental en el trabajo en México invocan la urgente necesidad de crear y promover lugares de trabajo saludables en los que el bienestar, la seguridad y la salud física sean protegidos, y no resulten dañados, ya que este síndrome es una carga para los individuos, los trabajadores, las sociedades y los gobiernos, la cual ya es considerado como un riego a la salud pública, ya que de forma específica, algunos estudios han hallado que altas exigencias laborales dan como resultado siete veces mayor riesgo de agotamiento emocional; poco apoyo de los compañeros, dos veces mayor riesgo de problemas en espalda, cuello y hombros; bajo control del trabajo, dos veces mayor riesgo de mortalidad cardiovascular y, mucha tensión puede producir tres veces mayor riesgo de morbilidad por hipertensión, así como también se han evidenciado los riesgos directos con cardiopatías, trastornos digestivos, aumento de la tensión arterial – entre el 21 y 32 por ciento de casos de hipertensión en América Latina están relacionados con altas exigencias laborales y bajo control– y dolor de cabeza o migraña, trastornos músculo-esquelético como lumbalgias, y recientemente un estudio de la Academia Americana de Neurología halló una relación en las personas con trabajos demandantes y poco control sobre ellos quienes tienen 58% más probabilidades de sufrir una isquemia y 22% más de hemorragia cerebral.





En la página de la OPS en México se describe que nuestro país diseñó una estrategia para promover entornos de trabajo saludables libres de violencia, que abordan los factores psicosociales, y promueven el bienestar emocional para generar hábitos de trabajo saludables. Esta estrategia incluye medidas de apoyo en el proceso de preparación para el retiro, establecer hábitos de ahorro para los trabajadores jóvenes; orientar a los trabajadores diagnosticados con trastornos emocionales; y promover el trabajo y el desarrollo humano. Dicha estrategia se promueve mediante el diálogo social activo, mecanismos de consenso, investigación y formación, pero la pregunta es: ¿Esto se lleva a la realidad en los entornos laborales públicos y privados?





Cometarios: direccion@rsalud.com.mx