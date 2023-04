Salud en la red | La humanización de la salud ya no es una opción, es un compromiso que debe asumir el sector público y privado

La crisis causada por la COVID- 19, ha puesto de manifiesto, así como también, ha supuesto un desafío para los cuidados de la salud de las personas que han sufrido esta enfermedad; el aislamiento que mantuvimos los pacientes, el sufrimiento, desconcierto, la soledad y el miedo al que pasará, que sentimos, hizo significativo aquella parte de humanidad en la que se requiere el apoyo integral; nos hizo más conscientes de que la salud no se reduce a algo puramente biológico, sino que afecta a toda la persona; logró marcar la importancia y la diferencia de que la intervención sanitaria debe tener también una perspectiva holística, global, integral, como el canon ideal de la salud.

Haciendo un paréntesis, como breviario cultural, para los que piensen que holístico es algo fuera de la ciencia, les comento que la palabra “holístico” de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, pertenece o se refiere al holismo, una doctrina que promueve la concepción de cada realidad como un todo, distinto de la suma de las partes que lo componen. Proviene del griego: “holos/n”: todo, entero, total, completo, y suele usarse como sinónimo de “integral”. Acompañar, cuidar al paciente en sentido holístico significa entonces considerar a las personas en todas sus dimensiones, es decir en la dimensión física, intelectual, social, emocional, espiritual, religiosa –según sus creencias– y económica; de este modo, que el concepto de salud que se requiere y propone para un cuidado integral no se conforma con considerarla como el “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo ausencia de enfermedad o dolencia”, (según la OMS-WHO, 1946), puesto que si bien esta definición tiene las ventajas de no reducir la salud a mera afección corporal y supera criterios exclusivamente somáticos y organicistas, descuida aspectos que interfieren en la atención y la reacción de la salud del paciente que son muy importantes como son los agentes de interacción –el trato personal, las instalaciones, los olores, entre muchos otros–, que en los últimos estudios científicos han demostrado que cosas tan insignificantes para unos como la vista a un paisaje por la ventana de un hospital puede hacer que el paciente reaccione mejor al tratamiento al no sumergirlo en una ansiedad o depresión mayor. El “modelo integral” u “holístico” de intervención en el cuidado a las personas enfermas y sus familias supone no sólo considerar al hombre en todas sus partes (cuerpo, psique, sentimientos, relaciones, valores, creencias, cultura…), no es sólo ver al enfermo globalmente, sino que consiste en partir de la complejidad del ser humano y del mundo entero atravesado por la vulnerabilidad e interaccionando con la totalidad de los sujetos, produciéndose una concatenación de vínculos que pueden favorecer o entorpecer los procesos de salud. Se necesita y quiere tener ese soporte positivo de alguien, sobre la base de los protocolos de cuidados de una enfermedad cuyo origen pueda ser infeccioso o no -donde su entorno de confianza (la familia y hogar) no puedan estar presente- el único contacto será el personal médico que brindaba los cuidados.

Es por ello, que esta pandemia no ha dejado a nadie indiferente, al sentir tan cercanas tantas experiencias de sufrimiento, soledad, dolor, angustia, desolación y miedo en todas las personas que se han contagiado; así mismo, no podemos olvidar que de la misma manera el personal médico, -al fin humanos-, vivían la misma incertidumbre, pero se encontraba centrados en cuidar, curar y evitar a toda costa la muerte, recordando así la vocación originaria de la profesión, aquellos que han estado en la primera línea de acción, que han sufrido lo vulnerable de la vida, al utilizar todos los medios para sacar a los pacientes de estado crítico y en el intento han fracasado, experimentando como las vidas de tantas personas se les iban de las manos, este es uno de los momentos cruciales en donde inicia el sufrimiento del profesional al preguntarse que ha faltado o en que han fallado, siendo este último punto algo inverosímil ya que no contaban –en pandemia o actualmente– con los suficientes elementos para hacer frente a la situación; sin olvidar a todas aquellas personas mayores que han vivido el tiempo de confinamiento solas; ademas de aquellos espectadores que vieron el sufrimiento de lejos al ser pacientes asintomáticos y haber tenido la fortuna de no haber perdido a ninguna persona cercana; y aunque al inició hablamos de pacientes que presentaron esta enfermedad –Covid-19– que generó una angustia masiva y crisis sanitaria, económica, social y emocional a todos sin importar el estatus socioeconómico, edad, cultura, religión, etc., también podemos transferir la ansiedad, angustia y desestabilizad emocional a los pacientes terminales, y podría asegurar, sin miedo a equivocarme, que también cualquier persona con una enfermedad crónica no transmisible o un proceso agudo cuando carece de los medios para atender adecuada y oportunamente su salud.

Estas experiencias tocan la esencia del ser humano y dejan huella para siempre tanto a pacientes, médicos y sus familiares, sin dejar a un lado la sociedad, quienes escuchábamos noticias constantes que nos tenían los sentimientos y las emociones a flor de piel; sobre la base de esta situación extrema, lleva a cuestionarse, reflexionar y analizar desde el punto de vista de las personas como abordar correctamente los mecanismos de atención a los pacientes y en todo su entorno, abordar la salud desde una verdadera forma integral, no solo desde los efectos físicos, si no también los aspectos psicológicos y socioeconómicos, para contemplar al ser humano como un todo, de manera integral.

La humanización debería ser una prioridad de implementación obligatoria en todos los centros sanitarios tanto públicos como privados y convertirse en la piedra angular del cuidado integral y auténtico a los pacientes y también a sus familias, inclusive al mismo personal de sanitario, así como de cualquiera política sanitaria en el futuro. Ante lo anterior, no cabe duda de que la humanización de la salud es uno de los principales retos de nuestro actual sistema sanitario; siendo los nuevos marcos colaborativos (APP) con equipos multidisciplinares los que se pongan manos a la obra para abordar los múltiples problemas expuestas actualmente en el sector salud como es la demanda en la capacidad de atención sanitaria para la población –medicamentos y servicios médicos–, que sobre las estadísticas mundiales, sin ser México la excepción a la regla, donde el incremento de la enfermedades crónicas no transmisibles y el covid largo y sus consecuencias requieren una mayor inversión -eficiente- publica y privada en este sector.