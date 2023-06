En los últimos años hemos escuchado noticias más frecuentes en donde niños y jóvenes realizan amenazas de hacer daño a sus compañeros, de realizar incendios en la escuela o se suben a redes sociales realizando actos de vandalismo o dañando o amenazando a compañeros de manera personal; también se vuelve cada vez más frecuente ver que la comunidad educativa (directivos, docentes, padres de familia y compañeros) van normalizado estas amenazas justificando dichos actos como parte de la inmadurez del alumno y de la necesidad de llamar la atención, lo que nos ha llevado también a escuchar noticias de asesinatos masivos en escuelas, algo que anteriormente en México veíamos como algo de otros países, y no hace mucho palpamos la realidad de golpe viviéndolo en nuestro país.

Esta columna la escribiré en el anonimato de los participantes de la historia por protección de muchos niñas y niños, aunque me gustaría definitivamente poner el nombre de la escuela y sus directivos que han tardado en tomar cartas en el asunto de forma más contundente –ya que han tenido reportes desde hace meses de esta situación– y aunque podríamos decir que no se ha llegado a lamentar hechos, si podemos notar que es un foco alarmante desde hace meses y que apenas ahora se abordan acciones para evitar llegar a ese punto de lamentar los actos que pudieran derivarse y que eliminando el “problema” –la suspensión del menor–, no se vuelve una solución de raíz a una problemática que evidentemente que es de la escuela, al no poner atención a alertas básicas que pueden generar problemáticas en la comunidad educativa y el poco interés emocional de sus alumnos por involucrarlos y evidenciarlos ante sus compañeros fomentado el bullying, como lo es cuando leen enfrente de todos la lista de deudores en cada salón y haciéndolos firmar como responsables de la deuda sacándolos de su clase –aunque sea de un mes y entendiendo que la obligación de pago es marcada bajo un contrato– siendo que el contrato es con los padres de familia y no con el menor de edad, generando una violación a sus derechos y un abuso de autoridad, así como afectando su bienestar emocional y mental.

Las escuelas privadas han perdido el foco de ser entidades colaborativas de un sector que se demanda cada vez más y donde las instiuciones públicas no se dan abasto para dar acceso a este derecho constitucional; la razón de ser de las escuelas y su reto más importante no solo tiene que ser acercar conocimientos teóricos y prácticos a los alumnos para ayudarles a tener una vida profesional y de calidad fomentando el aprendizaje –porque la educación se sabe que se da en casa– hoy en día es sumamente importante también generar una enseñanza alrededor del manejo de sus emociones; ya se perdieron esos tiempos donde el maestro era esa figura respetada por cómo actuaba con sus alumnos, los instructores eran los primeros en darse cuenta cuando tenías problemas en casa, estabas deprimido o enfermo y avisaban a los padres de cualquier cambio, esa figura de autoridad –porque así se veía– era respetado no solo por ser mayor, si no por su sabiduría y empatía a las problemáticas del alumno, ya recuerdo a mis directores de primaria y secundaria, el Prof. José Luis y la maestra Almita, que se sabían la vida de cada alumno y que hasta se llevaban a su casa a comer a los niños que sus padres –por cualquier motivo– llegaban tarde por ellos, o cuando intervenían como conciliadores cuando amigos se peleaban, o cuando te iban a buscar por toda la ciudad cuando detectaban que te ibas de pinta; o como mi maestra Aída de español que a muchos le caía mal por exigente y que muchos como yo reconocemos hoy en día y estamos agradecidos por todo su esfuerzo y perseverancia en que obtuviéramos buenos resultados –puedo decir que fue un eje importante por el cual escribo hoy en día en este medio–.

Hoy pareciere que una calificación es más importante que el conocimiento y aprendizaje obtenido, donde se le debe dar tantas oportunidades a los niños y jóvenes para entregar tareas y no ejercer autoridad y respeto para generar responsabilidad y esfuerzo; pareciera que las escuelas se han vuelto solo comercios educativos donde muchas de estas solo ven el cumplimiento del pago de las colegiaturas y el cumplimiento institucional de no reprobar a niños para evitar evidenciar con estadísticas el rezago educativo en nuestro país –un hecho meramente lucrativo y lamentable– y ya no hablamos de ver antes la estabilidad emocional de sus alumnos.

Pero no solo quiero dejarles la carga a los directivos y docentes, es muy notorio en estos tiempos que las cuestiones familiares han sido una condicionante también de los problemas emocionales de los niños y jóvenes, cuando el padre o madre no interfiere en la educación, no podemos esperar que este la obtenga en la escuela, donde los tutores se vuelven solo proveedores y además quitan autoridad a los maestros peleando con estos porque sus hijos tengan una mejor nota sin que la hayan merecido, donde se vuelvan los niños y jóvenes intocables –me refiero no agresión física, si no que no les pueden llamar la atención– porque se ofenden, se desmotivan o se deprimen y lo cual nos está llevando a una fábrica de adultos poco tolerantes, resilientes, irresponsables, demandantes y poco productivos en las cuestiones laborables; donde vienen jalando inestabilidades emocionales, en donde se vuelven problemáticas sociales y mentales en adultos, haciéndolos más susceptibles a adicciones y a la violencia, ahora desde tempranas edades. Cuando un padre, madre o tutor le quita autoridad al maestro, este pierde la figura de respeto y se vuelve una figura cualquiera donde el alumno le puede gritar, golpear, menospreciar o insultar; y mas aun cuando no hay consecuencia alguna, estos van replicando durante toda su vida la misma actitud, es evidente que el mundo que estamos formando en torno ha nuestros hijos es el resultado de padres sopreprotectores y sin compromiso.

Ante lo anterior, que es mi opinión, me quiero centrar en los hechos: en pasados meses se ha reportado en esta escuela –lo que me comentan algunos padres de familia– que en reiteradas ocasiones se les había comunicado a los directivos que un alumno refería comentarios como: me gusta la sangre, me gusta hacerle daño a los animales y he matado algunos, voy a incendiar la escuela, me quiero matar, todos estos comentarios en un joven de 12 años –en plena adolescencia– donde la escuela y sus directivos no emprendieron acción alguna, hasta ahora, y mucho menos la orientación a los otros compañeros, maestros, padres de familia y lo más importante al joven y sus padres; pero un hecho es que si la situación prevaleció ante todos estos meses, la semana pasada ya se hizo más pública la amenaza de matar a sus compañeros en la escuela, cosa que fue alarmante para algunos padres de familia y que la escuela, hasta ese momento emprendió acciones para la protección de sus alumnos y docentes, lo cual es sumamente alarmante y lamentable, por lo cual algunos padres de familia decidieron ya no mandar a sus hijos a la escuela hasta saber las acciones que emprenderá esta escuela. Por otro lado, la raíz del asunto se puede suponer que como comentan algunos alumnos es que el joven en cuestión estaba sometido a un tratamiento psiquiátrico –lo cual no quiere decir que tenía algún problema mental grave–, y a su vez estaba siendo hostigado –buleado– por otros compañeros durante mucho tiempo y en los últimos días aún mas y es cuando decide mandar en un chat la amenaza.

La violencia, que se detecta en la sociedad en general y en las escuelas en particular, constituye uno de los problemas globales de nuestro sistema sociocultural que en los últimos años se ha viralizado y visibilizado en repercusiones catastróficas como son la agresión a grupos específicos en comunidades como son las escuelas. Las soluciones no van en el sentido de suspender al niño, ya que esta problemática social trascienden de escuela en escuela hasta detonar como una bomba de tiempo, el no tener un registro constante de la problemática, sin duda el problema que presenta esta comunidad educativa, será en el siguiente ciclo escolar –el problema para otra escuela y otra comunidad–, volviéndose un riego latente sin estar informados de la problemática previa, con esto no quiero decir que un joven que presenta este tipo de trastornos del comportamiento sea un alumno que deba ser excluido, todo lo contrario, debe ser un alumno donde toda la comunidad educativa refuerce su ayuda y valores, debe ser un alumno que tenga la oportunidad de entrar a un centro educativo donde los docentes están mejor preparados para asimilar, evaluar y manejar estas problemáticas; pero lo más urgente sobre todo, al no tener esta línea de acción interinstitucional, se vuelve un reto para todas las escuelas en el país y hoy en Chiapas preparar a sus docentes para que puedan tener la capacidad de detectar y atender correcta y oportunamente cualquier amenaza que se pueda presentar en la comunidad educativa, como es la agresividad de los alumnos y alguna amenaza que se derive, el bullying, la depresión, el comportamiento suicida, así como también cualquier tipo de trastorno no tan alarmante como puede ser un THDA, TEA u otro trastorno generalizado del neurodesarrollo.

Cada vez más menores sufren problemas relacionados con la ansiedad, depresión, autolesiones, agresividad y tendencias suicidas; la pandemia de la Covid-19, han tenido un impacto directo sobre la vida de las personas, provocando un aumento paulatino de los problemas relacionados con la salud mental, en los jóvenes han tenido mucho tiempo para estar solos, algunos no han hecho un buen uso de las redes sociales y eso les ha perjudicado, lo que ha ayudado a sentirse mucho más agobiados, ansiosos y tristes, han cambiado la manera de relacionarse tanto fuera como dentro del aula y este efecto dominó ha sido claro causando el incremento de los problemas relacionados con trastornos mentales y emocionales de muchos estudiantes y no siempre cuentan en el centro escolar con los medios y profesionales adecuados para hacerles frente.

Hoy en día las escuelas públicas y privadas deben garantizar el asesoramiento psicológico a todo el estudiantado así como aumentar la plantilla de profesionales mejor preparados y relacionados con materias del manejo de emociones, no podemos darle preferencia –en un cerebro que esta moldeándose– más a los conocimientos teóricos, si no logramos que los niños y jóvenes logren una estabilidad emocional y mental, esta línea de acción es crucial para ayudar al alumnado –como fin del sector educativo– a gestionar sus emociones y aportarles las herramientas necesarias para tratar de abordar sus problemas, –algunos alumnos solo necesitan que alguien les escuche sin juzgar– con ayuda de la educación emocional, los estudiantes pueden aprender a descubrir, identificar y regular las emociones, o lo que es lo mismo, conocerse mejor, esta será la pieza clave a la hora de evitar problemas que afecten a la salud mental y cada vez más docentes y profesionales deben apostar por ella, ya que esto garantizaría la seguridad de toda la comunidad educativa con la que convergen y a un camino seguro a convertirse en adultos más sanos física y mentalmente.

