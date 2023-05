Salud en la Red | La migración, una tendencia poblacional que afecta la salud pública

La migración –cuya palabra proviene del Latín migratio, migrationis, que significa acción y efecto de migrarse– se refiere a los cambios de residencia de las personas –inclusive también de los animales– desde un lugar a otro, cruzando los límites geográficos, éste es un fenómeno mundial que se genera hoy en día por tres grandes razones, por la pobreza (falta de los insumos necesarios para la vida), por despojo a la población local y por escapar de la violencia (proveniente de conflictos bélicos o de grupos opresores), es por ello que durante siglos y sobretodo en los últimos años sin importar la crisis sanitaria –o mas bien siendo uno de los detonantes actuales–, muchos flujos migratorios se dirigen desde los países con ingresos bajos a los países con ingresos altos, en una búsqueda por mejores oportunidades y una calidad de vida.

Derivado de su ubicación, nuestro país, representa un paso obligado para las personas migrantes que pretenden llegar al país vecino; México cuenta con uno de los contextos migratorios más complejos del mundo, caracterizado por altos niveles de emigración y una presencia cada vez mayor de personas retornadas, deportadas forzosamente, en tránsito, inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y desplazadas internas; a partir del año 2019, el fenómeno migratorio se manifestó en interminables olas humanas que ingresaron, tomando a Chiapas, y mayormente a Tapachula como su principal lugar de descanso, reorganización, comunicación y búsqueda de los contactos oficiales o no oficiales que les permitieran continuar con su camino hacia el norte; según los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas, sé registró que en el 2022 la migración estaba conformada por un 61% de hombres, 23% de mujeres, 9% de niños y 7% de niñas.

La frontera sur de México siempre se ha caracterizado por ser la puerta de entrada de miles de personas provenientes de Centro, Sudamérica y el Caribe que buscan llegar a los Estados Unidos para encontrar un lugar seguro donde puedan trabajar y obtener ingresos que les permitan llevar una vida satisfactoria. En los últimos 20 años la población inmigrante en México registró un incremento de 123%, no obstante al inicio de este sexenio, el Gobierno Federal decidió, basado en una ideología humanista, con el pragmatismo de la Fraternidad Universal, abrir la frontera sur para dejar entrar a todas aquellas personas provenientes de cualquier parte del mundo para transitar en nuestro territorio nacional que pretendieran ingresar a los Estados Unidos, basado en un acuerdo internacional no oficial, de que nuestro país pudiera hacer las veces de tercer país seguro ante la demanda migratoria.

Ante los datos expuestos en las estadísticas, tenemos que ver mas allá de lo que representa este fe- nómeno no solo en el contexto social mundial o nacional, tenemos que darnos cuenta de que el tema migratorio esta intrínsecamente ligado a nuestro contexto de vida que involucra el tema económico, de seguridad y de salud pública, y en este último nos vamos a enfocar en este análisis, no porque sea el más importante, porque viendo una realidad el efecto migratorio tiene un impacto alarmante a corto, mediano y largo plazo en todos los indicadores sociales antes mencionados, pero siendo la pandemia un ejemplo de los determinantes que afectan de manera sistemática la economía y el contexto social es momento de abordar la migración como una tendencia poblacional actual que afecta la salud pública.

Si bien los migrantes suelen gozar de un buen estado de salud general, corren el riesgo de caer enfermos mientras se desplazan de un sitio a otro o durante su permanencia en las ciudades de acogida, debido a las deficientes condiciones de vida o a los cambios en su estilo de vida; las condiciones de pobreza, el hacinamiento, el contacto, la falta de espacios para su higiene personal o el cuidado en la preparación de sus alimentos, ademas de las enfermedades –crónicas o agudas, no trasmisibles y transmisibles– preexistentes en cada uno, así como incluso las ETS's, sitúa a las personas en circunstancias que pueden afectar a su bienestar físico y mental; y en la presencia de esto, vulnerar aún mas su salud integral, agravando la situación presentando un mayor riesgo de focos infecciosos y debido a su exposición, la falta de acceso a la atención sanitaria, la interrupción de la atención y las malas condiciones de vida durante el proceso de migración propiciando un desarrollo de botes epidemiológicos.

Este fenómeno que hoy se ha convertido en una crisis humanitaria, nos tomó por sorpresa, en la que México, Chiapas y mucho menos Tapachula, estaban preparados para atender a tantas personas necesitadas, éstas exorbitantes cantidades de personas han provocado la saturación de las ciudades, utilizando todos los espacios disponibles que encuentran para poder descansar, comer y hacer sus necesidades fisiológicas incluyendo calles, parques y cualquier espacio público sin ninguna restricción, cuidado o pudor, poniendo en peligro su propia seguridad, dignidad y salud, así como la de los habitantes locales.

A pesar que México impulsa una agenda con la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, el fortalecimiento de la gobernanza migratoria, la inclusión de personas vulnerables y el impulso al discurso de género, en consonancia con el Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada, la realidad es que a pesar de la creciente relevancia de estos flujos, no existe aún una política articulada para integrar plenamente en la vida cotidiana del país a las personas que arriban a nuestras ciudades; la población migrante se incluye en colectivos que requieren una especial atención respecto a las enfermedades infectocontagiosas, la salud materno-infantil y la prevención y promoción de la salud; como decía Juan Pablo II: “El Estado debe proteger a la familia emigrante y buscar refugio en todos sus derechos fundamentales, evitando cualquier forma de discriminación en el ámbito del trabajo, la vivienda, la salud, la educación y la cultura”, y como lo marca el artículo primero de nuestra Constitución, donde se reconoce de manera amplia (sin excepción) el derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado Mexicano así como en los instrumentos internacionales suscritos por este. Ante esto la población migran- te, con independencia de su condición jurídica en el país, le son reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y por ende, deben serles respetados. El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante es uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011.





Todo lo anterior nos genera un gran reto, no solo a los gobiernos si no a la sociedad en general; lo cierto es que el fenómeno de la migración es un factor que influye en toda la población desde su visión económica, laboral, social pero sobre todo en la salud pública de nuestro país, es por ello, que debemos realizar acciones en el ámbito publico y privado que generen un impacto positivo y un control, mitigación y paliación en la transmisión de enfermedades, no importando que hayan dado fin a la emergencia sanitaria internacional de COVID y de MPOX; así como estas dos enfermedades infecto- contagiosas como otras más, presentes actualmente en la población como enfermedades de temporalidad y/o endémicas como son influenza (gripe) –con todas sus variantes y subtipos–, neumonía, tuberculosis, virus sincitial respiratorio (VRS), sarampión, Tosferina, difteria, faringitis causada por estreptococos pyogenes, tuberculosis, enfermedad meningocócica, varicela, rubeola, VIH/SIDA o dife- rentes enfermedades de origen gastrointestinal, entre muchas otras.

Nuestra nueva realidad sociodemográfica y de impacto de salud pública, que se ha configurado en nuestro país a partir de la incorporación de la población inmigrante, requiere analizar las necesidades y prioridades generadas por esta situación en todos los ámbitos, no solo con visión humanitaria para ayudar a este sector población, si no también con una atención a la población local –a los mexicanos–, donde los derechos constitucionales como el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente y “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y la salud es un derecho constitucional.





