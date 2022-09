Salud en la red | La pobreza farmacéutica, entre el reconocimiento legal y la emergencia social / 1era Parte

El sistema de salud en México ha experimentado cambios tanto en su actualización tecnológica como en reformas legales, administrativas y financieras, mismas que aunque importantes como necesarias, no han sido capaces de llegar a las necesidades reales de la población y mucho menos acercarse a la idealización de un sistema sanitario que garantice el derecho de salud de manera gratuita, asequible y accesible, a la población total del país, por lo que no se ha cumplido con el objetivo de mantener y mejorar la salud; por lo que en la actualidad seguimos hablando de una desigualdad en la prestación de servicios de salud, llegando a la exclusión social en sectores poblacionales. Es por ello que enfermar y morir en México, como en muchos países, es una de las manifestaciones de la desigualdad social y del acceso diferenciado a los servicios de salud, que generan disparidades en la esperanza de vida.

El sistema de salud sigue siendo objeto de continuas revisiones y reflexiones por parte de los diferentes actores del sistema; sin embargo, pareciera ser que en todo debate se olvida la importancia de retomar como fundamento en esas discusiones,

visibilizaciones, reflexiones, el realizar un detallado análisis general para poner en foco el concepto del sistema sanitario y la atención a su población.

Cuando vivimos la realidad cotidiana de las barreras de atención y se analizan factores situacionales que presenta la sociedad ante los problemas de salud actuales, tales como altos índices de personas que cuentan con una enfermedad crónica –padecimientos que deben ser monitoreados periódicamente para evitar riesgos a la salud–, las estadísticas de morbilidad y mortalidad, el alto costo de los medicamentos, la falta de control en su comercialización y regulación del comercio formal e informal, el desbasto de medicamentos, la falta de planeación de las necesidades en medicamentos para su abastecimiento, los recortes presupuestales, la negación de servicios de manera parcial y total o el acceso a servicios sanitarios, lo cual implica estar sujeto a la disponibilidad –en todos sentidos(accesibilidad, calidad, tiempo, existencia, capacidad, etc.)– que tenga cada institución para la atención, el porcentaje de la población que no cuenta con seguridad social pública, la capacidad económica que tiene la población para hacerle frente a su salud de manera privada, la falta de regulación de costos y calidad en la oferta de servicios sanitarios en el sector privado, las tasas de desempleo, el envejecimiento de la población, las mayores prevalencias de obesidad y sobrepeso; se constata que la transición epidemiológica hacia enfermedades crónicas no transmisibles afectarán aún más a la sociedad; por todo lo anterior estas enfermedades cobran cada vez mayor relevancia a nivel internacional y México no es la excepción, ya que se presentan en más de un 60%de la población; no solo afectando a las personas en su salud física y mental, sino también en su crecimiento económico, pobreza, desigualdad, desarrollo y exclusión social. Sin una adecuada atención –prevención, diagnóstico, seguimiento– y planeación estos índices solo aumentarán; considerando que en nuestro país tenemos un nivel de ingreso que no permite la correcta atención de salud y es cuando se pone sobre la mesa de cada familia la decisión entre¿comer o medicarse?





