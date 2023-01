Salud en la Red | La Salud: ¿Una responsabilidad individual o social? 3ª parte

México es uno de los países mas desiguales de América Latina; aunque en los últimos años se registraron algunas mejoras en la distribución del ingreso la situación sigue siendo crítica; esto es un fenómeno complejo y multifuncional, que se relaciona y se retroalimenta con la discriminación étnica, de género, de edad, por discapacidad, la preferencia sexual, de lugar de residencia, entre muchas otras; es por ello que es crucial una política de salud pública que responda a las necesidades de la población, con sus desigualdades, que tome en cuenta condicionantes externos e incluya a sectores que influyen en las opiniones y decisiones que afectan la salud (empresas, OSC y ONG, asociaciones religiosas, escuelas, etc.), de modo que la sociedad pueda tomar mejores decisiones.

Partiendo de un sentido amplio de la salud pública, el estado no es el único que determina cuáles son los problemas relacionados con ella, e incluso puede resistirse a reconocerlo. En México estamos muy lejos de haber construido aún las bases apropiadas para hacer frente a los enormes problemas de salud pública que, antes de la pandemia ya eran muy graves debido a décadas de políticas deficientes y presupuestos insuficientes, pero que, a raíz del impacto de esta nueva emergencia sanitaria, se han profundizado y en muchos casos, se han hecho crisis por la falta de seguimiento oportuno y correcto como el desabasto de medicamentos en instituciones públicas, la precariedad en la atención de servicios de salud –como el tema del cáncer–, la falta de opciones de seguridad social, al quitar el Seguro Popular, el olvido a la salud mental, así como muchos temas más, no obstante, pese a la contundencia de estos problemas, tanto gobiernos anteriores como el actual han tendido a minimizarlos en los hechos o, ahora, a negarlos. Otros problemas contundentes, como la obesidad o la diabetes, sí han recibido más atención en los diferentes niveles de gobierno, pero las medidas para remediarlos, más allá de lemas, han sido deficientes ante la pobreza, la implementación, logística y alcance, la medición, y la resistencia de grupos de interés o la negligencia de funcionarios (como en el caso del nuevo etiquetado de productos alimenticios, apenas aprobado en octubre y al que aún se resisten grupos empresariales) y otro hecho relevante que en un futuro podrá ser un desastre sanitario, es la licencia única de carne, la cual no solo podrá derivar a una crisis sanitaria, si no también a una ambiental y zootecnica, y como ejemplo están los brotes de gripe aviar.

La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre ella, concepto que para ponerlo en práctica necesitamos individuos, comunidades, organizaciones y gobierno comprometidos creando todas aquellas condiciones necesarias que garanticen la vida, salud y bienestar de calidad para todos.

La respuesta a los retos de la salud pública por medio de estrategias y programas en conjunto determinará los resultados, éxitos o no, que en muy poco tiempo veremos, es más, ya lo estamos observando; el mundo requiere una rápida transformación desde sus individuos, el cambio climático nos esta afectando a todos, alterando economías y afectando a las familias. Los datos son claros, el declive no tiene precedentes, nos estamos enfrentando al colapso inminente. ¡El tiempo se está reduciendo!, el mundo no va por buen camino para alcanzar los objetivos.