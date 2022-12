Salud en la Red | La Salud: ¿Una responsabilidad individual o social?

Cuando hablamos de salud y de acceso a servicios sanitarios en ocasiones se tiende a responsabilizar a los gobiernos por el buen o mal actuar en el manejo de recursos y acciones sanitarias; ya lo afirmó la Directora de la OPS, Carissa F. Etienne: “La salud no es un privilegio, no es una mercancía, es un derecho humano fundamental de las personas y una responsabilidad de los estados, a través de sus gobiernos nacionales.”

En México lo palpamos desde el 2020, al vernos inmersos en la pandemia, cuando muchas personas no tuvieron acceso a servicios sanitarios y medicamentos, y sus precios subieron hasta en 1000%, en donde entidades o personas vendían en establecimientos no regularizados medicamentos e insumos sanitarios, donde actores políticos entregaban medicamentos sin una prescripción medica adecuada y personalizada, donde medicamentos de libre venta fueron autodosificados y causaron mas problemas de salud pública tal como fue con el acido acetilsalicílico en combinación con remedios herbolarios, donde organizaciones entregaban y vendían medicamentos sin el control sanitario –almacenamiento y dispensación–, donde instituciones de salud pública al no contar con suficientes insumos sanitarios y médicos tuvieron que comprar su propio equipo de protección personal, todo esto y más derivó en que los diferentes actores y críticos, así como la sociedad civil, tuvieran un versión diferente del manejo sanitario y epidemiológico de la actual administración; entre los que defienden y aplauden por un manejo excelente y otros refieren que las condiciones y estrategias implementadas han sido tan mal dirigidas y minimizadas, ya que como resultados México tiene el índice de letalidad más alto entre las 20 naciones más afectadas por la pandemia, según la Universidad Johns Hopkins de EUA; el compromiso con la salud pública no se mide sólo en número de hospitales y beneficiarios, sino también en el acceso a servicios suficientes y de calidad para todos, un presupuesto adecuado y buenas condiciones de trabajo para el sector salud, incluyendo la protección de su personal. Cada persona puede realizar su critica desde el lugar en el que esta colocado o su condición, así como desde la perspectiva del conocimiento e información que tiene, al igual que desde su nivel de competencia intelectual o profesional, lo que sí es un hecho es que definitivamente todos somos responsables en la medida de nuestra participación y acción.

Cuando en la actualidad la principal crisis sanitaria no solo es el Covid o la convergencia de virus respiratorios, si no también las enfermedades crónicas no transmisibles; ante lo anterior, y en un análisis de conciencia, es cuando muchos nos hacemos estas preguntas: ¿La salud es una responsabilidad individual o social?, ¿es responsabilidad del paciente o de los gobiernos?; ¿nuestro gobierno es responsable de trabajar por un sistema sanitario asistencialista o tomar la decisión de responsabilizar al paciente de sus condiciones patológicas de manera parcial o total?.

Hablar de derecho a la salud y de la obligación del estado a garantizarlo no implica eximir a la sociedad o a las personas de la parte que les incumbe para su protección. Si consideramos que los riesgos de salud responden sólo a elecciones de estilos de vida y las condiciones sociales externas, pueden ser tan responsables por el daño que se causan a sí mismas como también lo son nuestras autoridades.