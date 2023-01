Salud en la Red | La Salud: ¿Una Responsabilidad Individual o Social? Segunda Parte

Podemos entender que los determinantes que afectan a la salud de una persona abarcan desde factores ambientales, biológicos, conductuales, sociales, económicos, laborales, culturales y, por supuesto de los servicios sanitarios como respuesta organizada y especializada de la sociedad para prevenir la enfermedad y restaurar la salud, pero debemos de dividirlas para dar respuesta a nuestra pregunta:

1) Las sociales como las circunstancias en las que se nace, el nivel socioeconómico y de exclusión social, que sin duda afecta la salud por el simple hecho de no tener acceso a una buena alimentación, a condiciones laborales no estables, que en estas circunstancias están configuradas por algo más amplio que son las fuerzas económicas, políticas, normativas y sociales;

2) Las personales, que son todas aquellas que son de responsabilidad del individuo, relacionadas con los estilos de vida, que son concordantes con un tema de educación y cultura en el cuidado y prevención en la salud, sin dejar a un lado los aspectos genéticos y biológicos; pero sin atisbo de duda, el estilo de vida es el determinante más influyente en salud, sin embargo es también el más modificable mediante actividades de promoción de la salud; este análisis nos lleva al ancestral dilema de qué fue primero, el huevo o la gallina, que aparece en la obra del filósofo griego Aristóteles, quien afirmaba que lo actual es siempre anterior a lo potencial, y lo que nos queda claro es que efectivamente los estilos de vida son derivados a las condiciones sociales, económicas y políticas de un país, también es indudable que estos pueden ser modificables siempre y cuando la persona tenga la capacidad y la actitud para hacerlo.

Hablar de derecho a la salud y de la obligación del estado a garantizarlo no implica eximir a la sociedad o a las personas de la parte que les incumbe para su protección. No es el estado quien decide si compramos y preferimos comprar alimentos ultraprocesados en vez de alimentos sin procesar o procesados mínimamente, –de esto se deriva la importancia del etiquetado en los alimentos que muchas empresas procesadoras están pidiendo que se elimine–, si fumamos o ingerimos bebidas alcohólicas, si hacemos o no ejercicio, nuestra actividad social e inclusive la religiosa, entre muchos otros; no estaríamos dispuestos a que el estado interfiriera directamente en nuestras decisiones personales acerca de nuestra salud física, mental y social –las prácticas religiosas y espirituales contribuyen al bienestar en salud mental al otorgar un propósito en la vida, esperanza, optimismo, autoestima y al mejorar los síntomas por depresión, ansiedad, ideación suicida y adicciones– (la Organización Mundial de la Salud (OMS) define: La Salud como un estado de bienestar físico, mental, y social y no simplemente la ausencia de enfermedad o debilidad); pero sin embargo, el estado está obligado a garantizar el derecho a ella, y tiene la facultad de regular factores que inciden en prácticas y conductas que la afectan, como lo ha hecho con medidas como el impuesto a refrescos y cigarros o el mismo etiquetado a los productos alimenticios, la regulación de la venta de antibióticos con receta médica (la cual implicó la disminución del 85% de la venta total de antibióticos en México, cifra que representa el consumo por autoprescripción), sin dejar de enfatizar que estas iniciativas fueron impulsadas por grupos de la sociedad civil.

