Salud en la Red | Las condiciones o trastornos mentales no determinan la competencia, las habilidades y el éxito de una persona; la empatía y la ignorancia, sí

Para la gran mayoría de la sociedad una persona con trastorno o condición mental es una loca y una marginada social, pero son estereotipos que no deben convertirse en realidad. Las personas que sufren algún tipo de enfermedad o trastorno mental no tienen porqué esconderse, deben ser los lideres que enseñen a la sociedad a que no se debe juzgar un libro por su portada. Ya decía Nicolás Maquiavelo: en general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven.

Las personas con un trastorno mental sufren, además de las discapacidades y dificultades de integración derivadas directamente de la enfermedad, las consecuencias del desconocimiento social que existe hacia los padecimientos mentales y quienes los padecen.

En las últimas décadas ha aumentado el número de personas diagnosticadas con un trastorno o condicionante mental, unos con mas riesgo que otros en cuestión de la salud del paciente y sus consecuencias, pero los trastornos como, el Trastorno del Espectro Autista (TEA), El síndrome de Asperger (SA), Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), Trastorno de Ansiedad Social (TAS), Trastorno por Déficit de Atención-Hiperactividad (TDAH) –son condiciones que no llegan a afectar la vida productiva de la persona, si es atendida a tiempo y guiada a una vida productiva– y no es que ahora hayan más casos, sino que se ha mejorado en las técnicas para su diagnóstico, y aunque hoy en día es un tema que ya ha salido mas a la luz pública, sigue siendo un tabú por ignorancia de muchos.

El estudio “L’estigma i la discriminació en salut mental a Catalunya 2016” concluye que un 80% de las personas con trastornos mentales sufre algún tipo de discriminación, el trabajo indica que este trato discriminatorio se da en casi todos los ámbitos de su vida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que aproximadamente el 20% de los niños y adolescentes del mundo tienen trastornos o problemas mentales, y aproximadamente la mitad de éstos se manifiestan antes de los 14 años. Los trastornos neuropsiquiátricos figuran entre las principales causas de discapacidad entre los jóvenes llevándolos a la depresión o al suicidio. Sin embargo, detrás de estas condicionantes hay un mundo que muchos desconocen.

Con el avance en los esquemas de atención de salud mental en donde se centran a una integración mas que a una discriminación de estos pacientes, ya es bien sabido que todas estas personas –o en su gran medida– según sus condicionantes pueden llevar una vida “común” y lo pongo entre comillas porque es claro que las reglas impuestas por la sociedad en la que vivimos son las que determinas quien es aceptado o no, en su circulo, mas que por su capacidad.

Es bien sabido que estas personas en una parte llevan un retraso en su desarrollo y aprendizaje debido a que afecta las capacidades comunicativas, cognitivas, sensoriales y sociales; sin embargo, en muchos casos potencia habilidades concretas en cada persona, definitivamente es un mito que todos tienen un coeficiente intelectual (CI o IQ) alto, pero, para conocimiento de muchos, algunas personas diagnosticadas con un trastorno –según el tipo– tienen una inteligencia superior a la media o que logran superar sus problemas de comunicación. De hecho, no es que sean “más listos” sino que es su pasión y gran interés las que juegan un papel fundamental en la excelencia. Por eso, cuando encuentran aquello que realmente les apasiona, se convierten en auténticos expertos sobre eso, destacando sobre el resto. Nada les distrae de su foco de interés, se centran en aquello que les interesa y desarrollan su talento innato. Es por ello, que a lo largo de la historia ha habido algunas celebridades cuyos comportamientos y manías nos hacen sospechar que han padecido algún tipo de estos trastornos; de igual manera hoy hay muchas personalidades destacadas en varios ámbitos de la sociedad que son exitosas en sus carreras y han llegado a clasificar en la sociedad como genios, ejemplo de ello tenemos a Albert Einstein, Tim Burton, Bill Gates, Mozart, Michael Jackson, Woody Allen, Susan Boyle, Anthony Hopkins, Leonardo DiCaprio, David Beckham y la lista es interminable, así que podemos ver que todos estas personalidades como cualquier persona cuentan con diferentes habilidades que los hacen extraordinarios en diferentes materias y competencias, como matemáticas, ciencias, dirección, canto, actuación, etc., pero gracias a que cada vez es más frecuente que grandes personalidades compartan al público su condición, los trastornos han tomado la relevancia que requiere para empezar a terminar con prejuicios.

La importancia que tiene en la actualidad la salud mental es un asunto que ya no se pone en discusión. Por fortuna hay cada vez más evidencia de su incuestionable valor. Los reportes de los últimos años de la OMS han arrojado datos aplastantes que colocan a los trastornos mentales como una de las entidades de mayor impacto en los sistemas de salud de todo el mundo, tanto por las consecuencias del mismo trastorno, como también las derivadas a un padecimiento físico, pero sobre todo las consecuencias que las actitudes sociales de rechazo y la consecuencia de una imagen negativa generan barreras sociales que aumentan el riesgo de aislamiento y marginación de estas personas, lo cual son vulnerados por la exclusión social y discriminación que se derivan al alto crecimiento de altos indices de ansiedad, depresión y suicidio por no entenderse o no ser aceptados.

Y entonces me pregunto, ¿Dónde esta su “incapacidad”?, podría decirse que en la forma de interactuar con la sociedad, al no llenar las expectativas de algunos; su forma de vestir; su capacidad de relacionarse; que muchas de estas acciones también, en ocasiones, no son notarias; hoy en día muchas de estas personas trabajan en empresas, en dependencias públicas, en diferentes sectores y la sociedad solo los etiquetará de “raros”.

Además de todo lo anterior, si bien algunos de los signos o síntomas del trastorno mencionados anteriormente pueden presentar desafíos, otros pueden ser grandes fortalezas y ventajas para las personas sobre todo en el ámbito laboral y social como son la atención a los detalles, la comunicación directa, la lealtad, la honestidad y la objetividad, en muchas casos; ya decía Albert Einstein: "Todos somos genios. Pero sí juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil”.

No debemos olvidar que discriminación también es excluirlos de un trato cordial, de respecto, de integración y digno; así como hoy se cuidan los derechos humanos y la inclusión de otros sectores que son etiquetados por su condición de raza, física, sexual, genero, etc., que son prejuicios sociales que determinan y amplifican, en muchos casos, las dificultades de integración social y laboral de estas personas.

Hoy los pacientes con trastornos deben ser objeto de políticas publicas de inclusión y no discriminación para poder desarrollar las acciones eficaces de sensibilización, capacitación e integración en todos los ámbitos y sectores de la sociedad, sin que oculten su condición.