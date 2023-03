Salud en la red | Las iglesias que promuevan la salud cobrarán más impulso con la sociedad

Los países y las instituciones ya no pueden contemplar a la salud cómo una preocupación limitada por las fronteras nacionales y de responsabilidad del sector público o exclusivo del sector sanitario. En la actualidad, la salud mundial ha cobrado tanta importancia que es cada vez más un asunto del que se ocupan todos los sectores, desde los gobiernos hasta los organismos de la sociedad civil.

Como pudimos ver por el impacto evidente de la COVID-19, el crecimiento masivo de los contactos que traspasan las fronteras nacionales –desde los viajes hasta el comercio– han facilitado la transmisión de enfermedades infecciosas de un país a otro, y han visibilizado de manera amplia y cabal que las enfermedades contagiosas no respetan las fronteras nacionales, ni ideologías, ni estatus socioeconómicos; a esto le sumamos que el crecimiento de la comunicación electrónica, a su vez, ha facilitado la sensibilización respecto a estos cambios en toda la población; de la misma manera, tuvimos que pasar gran parte del año 2020 confinados por la pandemia para darnos cuenta que todos estamos más unidos que nunca, que nuestro destino está ligado a las acciones que hagamos como sociedad, todos fuimos tocados por la realidad de un mundo en riesgo; en crisis sanitarias, sociales, económicas, laborales, etc.; donde cada persona tocó el sufrimiento de diferente forma y vivió de cerca la trágica pérdida de vidas provocados por esta enfermedad, además que las esperanzas en un futuro mejor se ha visto truncada por la recesión económica, el aumento del desempleo y la pobreza; teniendo en cuenta las cifras del CONEVAL del 2020 se encontraba el 43.9% de la población en México en pobreza multidimensional y el 8.5% en extrema; esperando un 2023 más complicado en el que habrá más pobreza y desempleo sobre las bases del análisis de las cifras publicadas por el INEGI donde informó que la tasa de desocupación disminuyó en noviembre pasado a 2.8% de la población económicamente activa, pero “esa cifra es engañosa”, para medir cómo va la economía, hay que medir otros indicadores, como la tasa de subocupación o la tasa de informalidad, y por supuesto las tasas de empleo, que han crecido marginalmente; además que las personas trabajan cada vez más en el mercado informal y por tanto dejan de buscar empleo, por lo que la tasa de desocupación disminuye, a esto le sumamos considerar la inflación y otros indicadores más. Es notorio que el desempleo y la inestabilidad laboral y económica está afectando a las empresas, comercios, y a las personas que son los miembros de las Iglesias que reciben también un impacto económico, menguando la aportación a los proyectos de las mismas; por lo tanto, las obras sociales tendrán una etapa complicada, en la que además la sociedad está aumentando en la demanda de ayuda. Esto tiene consecuencias directas: la necesidad de que la Iglesia adquiera un mayor compromiso social en un entorno en el que se reducen los donativos de sus miembros y la dificultad para financiarse, con el claro aumento de la demanda de sus servicios.

A medida que la pandemia de la COVID-19 se atenúa lentamente y persisten sus graves consecuencias sobre la vida de las personas, además que da la bienvenida a la transmisión de nuevas enfermedades infecto contagiosas como es el caso de H5N1 y al aumento de las comorbilidades en las enfermedades no transmisibles como consecuencia de esta; es cuando nos damos cuenta que debemos actuar como sociedad de manera organizada, preventiva, correcta y oportuna; aunque el avance en la medicina ha acortado el tiempo en la búsqueda de soluciones y la tecnología en llevar estas a cabo con más eficiencia y eficacia, lo que nos ha dado la posibilidad de conseguir mejoras significativas de la salud, los retos que supone gestionar las relaciones y los recursos de múltiples asociados en los sectores público y privados, así como en los programas mundiales y en las alianzas de colaboración, ha supuesto todo un desafío por la falta de coordinación, manejo inadecuado en la información, la falta de una actitud colaborativa, además de poner en primer plano intereses particulares, entre muchas otras, ha impedido que la transparencia merme en los grupos más vulnerables y de exclusión social donde la gestión de la ayuda se torna una labor imperativa.

Como Iglesia es tiempo de dar una respuesta de solidaridad ante una sociedad que mira con poca esperanza su futuro inmediato, a pesar de las dificultades “la Misión tiene que continuar”, ya lo mencionaba el Dr. Prawate Kidarn en el Consejo Mundial de Iglesias que se llevó a cabo en febrero del 2022, “Cuando la situación de los pobres empeora aún más, los organismos mundiales y regionales deben intensificar su colaboración con las iglesias locales”, debemos trabajar no solamente en la ayuda asistencial, que es lo que se demanda, sino en la orientación de las personas, la información profesionalizada, la búsqueda de acciones para producir, así como también programas de beneficio social y no de asistencialismo; centrado a la idea que las personas sean ayudadas de forma integral, con un servicio tendente a la integración y la restauración de la persona; dando como resultado una Iglesia comprometida, donde su objetivo sea el otorgar un beneficio social a la población como lo han venido haciendo y realizando un conjunto de acciones que vayan dirigidas al estatus de las personas en estado de vulnerabilidad con la intención de coadyuvar a su salud, mas no generar una dependencia social, con un enfoque de promocionar un verdadero servicio y trabajar en pro de la asistencia y no del asistencialismo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha promovido movimientos a escala mundial en favor de espacios y entornos saludables tales como escuelas saludables, municipios saludables, comunidades saludables, centros de trabajo saludables y cada uno de estos entornos ha inspirado a los líderes y a las personas a asumir estos tipos de retos de enfocar programas a modelos de vida saludable desde hace más de tres décadas permitiendo implementar estrategias de promoción de la salud en el nivel local, así como fortalecer la promoción de la salud en cada región. Un municipio o ciudad saludable se compromete en mejorar la salud, el bienestar y la equidad a través de la implementación de políticas públicas saludables, intersectoriales y participativas. Cada municipio saludable es el lugar donde todas las autoridades, instituciones, organizaciones de todos los sectores públicos y privados tales como sindicatos, asociaciones religiosas, centros educativos, asociaciones ganaderas, transporte y ciudadanos dan inicio a un pacto y trabajo colaborativo para mejorar y fortalecer las condiciones de la salud, el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes beneficiando a todos los sectores, basados en los valores del derecho universal a la salud, la justicia social, la igualdad de género, la solidaridad, la inclusión y el desarrollo sostenible, pero también sumar esfuerzos con todos los sectores que le permitan alcanzar los objetivos y metas relativos en el marco de la salud de la población, bajo esta premisa, hay sectores de mucha importancia como son las Iglesias que hoy asumen esta responsabilidad compartida desde diferentes frentes.

Debemos considerar a las iglesias como un entorno apropiado para manejar programas de atención a la salud con el fin de aportar una visión holística de ésta; donde el enfoque holístico de la salud se relacione con el funcionamiento del ser humano de una manera integral, es decir, conociendo los aspectos físicos, mentales, emocionales y sociales que forman parte de cada persona, una de las razones de su importancia en la actualidad es que debemos estar conscientes de nuestros hábitos diarios y así realmente promover estilos de vida saludables, porque no es solo cuestión de hablar con las personas cuando ya están enfermas, sino es hablar sobre salud para evitar que las personas enfermen, siendo esto una tarea muy importante que debemos emprender.

Es por esto, que es momento de replantear y reinventar el día a día para no dejar a nadie fuera de los servicios si realmente están en situación de gran emergencia o exclusión social, es tiempo de formar “redes de apoyo” entre Iglesias y organizaciones “a fin de que se minimicen las consecuencias de la recesión”, necesitamos la voluntad y la capacidad de un liderazgo cooperativo que atenúan los riesgos de que los recursos financieros adicionales no conduzcan a los beneficios en la salud esperados, no podremos avanzar en un mundo con riesgos sanitarios que sigan llevando a las personas a un círculo de carencias y pobreza . Depende de cada uno de nosotros hacer lo que podamos. Centrémonos, en todos y en todas las oportunidades, que la unidad sea la clave para abordar los nuevos retos que la crisis sanitaria, económica y social –de valores y principios–.