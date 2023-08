Salud en la Red | Los fenómenos que amenazan la salud pública y a los que debemos poner más atención

El mundo ha vivido una de sus historias mas extraordinarias e inimaginables de la amenaza mundial para la salud; después de la pandemia de COVID-19 –donde se perdieron más de 20 millones de vidas–, se ocasionaron grandes perdidas económicas, la disminución generacional del capital humano y la primera disminución de la esperanza de vida– y las constantes alertas sanitarias de enfermedades infectocontagiosas en el mundo que representan más amenazas para la población mundial– si bien se está centrando la atención en su control, mitigación y contención–, hay otras amenazas que también se están abordando como es el cambio climático –que después de los incrementos de temperatura en el mundo, los incendios incontrolables y el incremento de perdidas de ecosistemas, está teniendo un amplio reconocimiento científico, político y social–, y aunque se habla principalmente del impacto del medio ambiente también trae repercusiones en la salud de la población, volviéndose un problema de salubridad, pero hay otras amenazas y fenómenos que aún no reciben la atención necesaria y urgente que se requiere, y tienen el potencial de impactar gravemente la salud y el bienestar de la población.

Como lo he mencionado en otras columnas con el objeto de concientizar y sensibilizar a cada lector, el mundo nos ha mandado su mayor alerta con la Covid-19, nos mostró la importancia de la colaboración, la suma de esfuerzos, la empatía sectorizada y de aprender a escuchar todas las voces para prepararnos para otras posibles emergencias sanitarias como dice la OPS/OMS, no podemos voltear y no darnos cuenta a donde va dirigida la principal amenaza mundial que es el impacto en “la salud pública y todos los factores que afecten a ésta, poniendo atención primordial en la salud mental de la población –que siempre será un binomio que no se podrá atender por separado–” que puede desencadenar un descontrol si no estamos preparados. Es por ello, que actualmente ante estos fenómenos amenazadores se suman la resistencia a los antimicrobianos, el aumento del sobrepeso y la obesidad en la población tanto infantil como adulta, el manejo del estrés y el envejecimiento poblacional, en relación con las brechas de desigualdad, equidad, marginación y exclusión social en la población al requerir atención oportuna y de calidad en los servicios médicos y medicamentos.

Abordar estos temas con urgencia para crear la sensibilización y concientización a la población –desde todas las plataformas posibles–, pasando por la promoción y la prevención sin descuidar la atención para su mitigación y control, es una necesidad prioritaria y se tiene que hacer con mucha responsabilidad, donde no debe prevalecer el romanticismo, ni la ideología política sobre la salud pública como actualmente se promueve en temas tras relevantes de este sector, por ello me daré a la tarea de escribir esta columna que será la primera parte del abordaje de estos fenómenos con el fin de concientizar y sensibilizar a los lectores con el fin de crear una cadena de conocimiento y de responsabilidad social compartida.

La obesidad no es un problema estético, ya lo escribí en una columna anterior (el 14 de Noviembre de 2022): “La Obesidad: entre la espada del romanticismo y la pared de un problema de salud pública”; es una enfermedad –considerada por la OMS– que puede aumentar el riesgo de desarrollar otras enfermedades cónicas no transmisibles (ECNT) como la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y otros problemas de salud –la principal pandemia mundial que mantiene la mayor prevalencia en morbilidad y mortalidad; y la principal causa de mortalidad en México–. En muchas sociedades, la obesidad es percibida como un fracaso personal y existe un reconocimiento limitado de la amplia gama de determinantes de la enfermedad, en la actualidad se ha romantizado el término buscando la aceptación de los cuerpos tal como son y con el fin de generar una tendencia comercial de consumo de productos, pero no debemos olvidar que la obesidad es considerada una enfermedad compleja, recidivante, y multifactorial, relacionada con múltiples factores, entre los que podemos mencionar: la genética, el medio ambiente, los factores comerciales, el acceso a la atención médica y la salud mental. Al igual que otras enfermedades, impacta el cuerpo y la mente de varias maneras, afectando el apetito, la saciedad, el metabolismo, la grasa corporal y el equilibrio hormonal, cambios que no siempre desaparecen con la pérdida de peso y pueden perdurar muchos años por lo cual requiere control y tratamiento integral, lo cual hace que las personas con obesidad necesitan acceso a una atención adecuada, profesionales sanitarios especializados y equipos multidisciplinares; así mismo no podemos olvidar que la obesidad es el segundo predictor principal después de la edad para desarrollar complicaciones y fallecer por COVID-19 y sus complicaciones; desde 2017 en el ámbito internacional, “se propuso que acuñemos el término de adiposidad, para que quede más claro que tener sobrepeso u obesidad ocasiona inflamación generalizada en todos los órganos, es por ello que las personas con adiposidad mayor al 30% son mas propensos a desarrollar cuadros mas graves con comorbilidades.

México se coloca en el segundo lugar de las naciones de la OCDE con mayor índice de obesidad, “la tendencia comienza a una edad temprana, y los niños mexicanos son los más propensos a desarrollarla, ya que un niño tiene un riesgo de 40 por ciento de tener adiposidad si uno de sus padres la presenta y se duplica si ambos progenitores la padecen. Por ello, es importante que desde que una pareja decide reproducirse, lo haga presentando un peso normal y/o cuide sus hábitos alimenticios “para no programar” de forma inadecuada al bebé (UNAM).

Además de lo anterior, la demanda de salud por este tipo de enfermedades en la población mundial ha experimentado un crecimiento significativo en las ultimas décadas debido al incremento de las tazas de soprepeso y obesidad que crecen sin freno en todo el mundo, nuestro país tiene una de las tasas de prevalencia más elevadas, se estima que en el 2019, el impacto económico ocasionado por el sobrepeso y la obesidad en México fue de 26 mil millones de dólares (2.05 % del PIB), y se prevé que para el 2060, está cifra se disparará a 160 mil millones de dólares (4.67% del PIB), los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (Ensanut-MC 2016), mostraron que el 72.5% de los adultos, y más del 30% de los niños y adolescentes mexicanos, tienen actualmente sobrepeso u obesidad, además de que el 9.4% de los adultos fueron diagnosticados con diabetes tipo 2 antes de la encuesta.

La nueva clasificación para la obesidad y las ECNT destaca que muchos de los países con la calificación más baja son de bajos y medianos ingresos, donde las tasas de obesidad están aumentando más rápido y la capacidad del sistema de salud es la más reducida, lo que demuestra la necesidad de políticas de prevención sólidas, así como mejores políticas para los sistemas de salud; para cumplir con los objetivos globales, los países tienen el gran desafío de detener el aumento de la obesidad y reducir la obesidad en todos los grupos de edad. Es por ello que implementar acciones inmediatas, integrales y globales es esencial.

Dado este panorama y la necesidad de encontrar herramientas y soluciones a esta problemática en la salud pública, The Lancet Publishing Group, ha establecido la Comisión –en diciembre del 2022– sobre las amenazas globales para la salud del siglo XXI, cuyo fin es examinar estos fenómenos con una perspectiva integral y de largo plazo para comprender las características comunes que los atraviesan y reducir, mitigar y contener su riesgo a nivel nacional, regional y mundial. El desafío actual se centra en que los gobiernos, las organizaciones civiles y las comunidades deberán trabajar en gestionar recursos y centrar sus actividades para reducir estas consecuencias que conducen a problemáticas sanitarias, económicas, sociales y geopolíticas, poniendo atención en esta última, porque su fragilidad y parcialidad puede conducir a incrementar estas amenazas y dar lugar a la migración a gran escala, se debe promover – y así lo marca esta comisión– el uso de criterios científicos y especializados, integración de grupos de todos los sectores y el uso de tecnologías, para encontrar herramientas y soluciones a estas amenazas globales y futuras.





Se tiene que ver y trabajar por calidad y esperanza de vida, es esencial que la población considere los costos que representa la atención de esta problemática social y de salud pública; comer saludablemente es vital para mantener una buena salud, ¿pero como saber si lo que ingieres es nutritivo? desde mi punto de vista, una solución podría ser que los mexicanos trabajemos desde todos los sectores –escuelas, centros laborales, instituciones públicas– por una educación masiva de alimentación saludable y programas de atención en la promoción de la salud preventiva, escuelas y centros de trabajo; si aprendiéramos a comer de manera correcta, lo que implica un estilo de vida saludable, estoy segura de que esta epidemia de obesidad y de enfermedades crónicas no trasmisibles mejoraría drásticamente.

