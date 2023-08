Salud En la Red | Los fenómenos que amenazan la salud pública y a los que debemos poner más atención segunda parte

Como hablábamos en la primera parte de esta columna, la epidemia de la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles esta siendo una amenaza para la población, representando el 70% de las muertes en todo el mundo, pero otro fenómeno que está amenazando a la población es la resistencia a los antimicrobianos, que están ocasionando cerca de 5 millones de muertes en todo el mundo cada año, esto derivado al uso indebido y excesivo de los antimicrobianos como principal factor que provoca la aparición de patógenos farmacoresitentes, provocando diagnósticos tardíos y reduciendo la efectividad de los antibióticos. El impacto de las infecciones asociadas con la atención de la salud y la resistencia a los antimicrobianos en la vida de las personas es incalculable, más del 24% de los pacientes afectados por sepsis asociada a la atención sanitaria y el 52.3% de los pacientes tratados en una unidad de cuidados intensivos, fallecen cada año, duplicándose o triplicandose las muertes cuando las infecciones son resistentes a los antimicrobianos, este dato otorgado por la OMS.

Los antibióticos son medicamentos utilizados para prevenir y tratar las infecciones bacterianas, la resistencia se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de estos fármacos; para dejar claro, son las bacterias, y no los seres humanos, ni los animales, las que se vuelven resistentes a los antibióticos, estas bacterias resistentes causan infecciones en el ser humano y en los animales volviéndose más difíciles de tratar, incrementando los costos médicos (por estancia hospitalaria y demanda de medicamentos e insumos médicos), y aumentando la mortalidad.

Cada día es evidente el enorme riesgo que estamos viviendo por la creciente y cada vez más feroz resistencia que presentan los diferentes tipos de patógenos frente a los antimicrobianos, la que de acuerdo con el informe “No podemos esperar: Asegurar el futuro contra las infecciones farmacorresistentes”, presentado en 2019 por la Interagency Coordination Group on Antimicrobial Resistente (IACG), y avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se esta volviendo una crisis mundial que pone en riesgo un siglo de avances en materia de salud, y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Es tan acuciante la necesidad de frenar el avance de las resistencias antimicrobianas, y también resulta necesario que se cambie urgentemente la forma de prescribir y utilizar los antibióticos tanto por los pacientes (usuarios o consumidores) como la prescripción que hacen los profesionales de la salud; aunque se desarrollen nuevos medicamentos, si no se modifican los comportamientos actuales, la resistencia a los antibióticos seguirá representando una grave amenaza, y ante esto, los cambios de comportamiento también deben incluir medidas destinadas a reducir la propagación de las infecciones, a través de la vacunación, medidas higiénicas y de desinfección, la seguridad de las relaciones sexuales y una buena higiene alimentaria.

Según la OMS, la resistencia antimicrobiana conocida también como RAM, en países como México, resulta tan apremiante como otras enfermedades prioritarias tales como la malaria, la tuberculosis, el cáncer o el SIDA; algunos factores que deben tenerse en cuenta para abordar el grave problema de salud pública que representa la resistencia antimicrobiana en México son: la ausencia de un cuerpo regulatorio que controle eficazmente el uso y la venta de antimicrobianos; la prescripción inadecuada y la automedicación; y la escasa información disponible sobre resistencia antimicrobiana. Instituto Nacional de Salud Pública.

La lucha contra la resistencia a los antibióticos reviste alta prioridad para organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), realizando campañas de concientización y sensibilización como es la Semana Mundial de concientización sobre el uso de los Antimicrobianos, buscando ser uno de los catalizadores que ayuden a intensificar la búsqueda de soluciones farmacológicas para vencer a las bacterias, hongos y Mycobacterium tuberculosis que se han vuelto resistentes a los medicamentos, desarrollando su primera agenda mundial de investigación sobre las prioridades de salud humana que considera más urgentes, y por lo tanto inaplazables. La Agenda de Investigación Global de la OMS para la RAM en la salud humana catalizará la innovación y la investigación de implementación, abarcando la epidemiología, la carga y los impulsores de la RAM, estrategias rentables y específicas del contexto para prevenir infecciones y la aparición de resistencia”. Esta agenda no solamente impera la búsqueda y el desarrollo de nuevos medicamentos para combatir eficazmente a los patógenos resistentes a los fármacos actualmente disponibles, sino también, al diseño de nuevas pruebas de diagnóstico más rápidas y precisas, así como al diseño de mejores protocolos de tratamiento, y la identificación de métodos sustentables para el acopio de información que pueda ser utilizada para el diseño de políticas, e intervenciones eficaces, sobre todo en entornos que tienen recursos limitados.

La RAM sigue siendo una de las principales amenazas mundiales para la salud pública que enfrenta la humanidad, pero también es importante recalcar que también es una amenaza para la economía mundial, con impacto en el comercio internacional, la atención médica y la productividad. Si no se toman medidas, la RAM podría costarle a la economía mundial 100 billones de dólares estadounidenses para 2050, según la OMS; la resistencia a los antimicrobianos es un desafío económico y de salud pública urgente, y la investigación de buena calidad es una parte vital de la respuesta para salvar vidas y medios de subsistencia.

El atender la salud pública y desarrollar estrategias y actividades en relación a la concientización y sensibilización en el uso adecuado de medicamentos sobre todo de antibióticos debe ser una prioridad de todos los sectores; como dijo el Dr. Tedros: "Si queremos lograr Salud para Todos, necesitaremos reducir los costos de salud y eso significa tres cosas: prevención, prevención y prevención”; debemos asegurarnos de que las personas puedan respirar aire limpio, beber agua limpia, comer alimentos nutritivos, tener en general una salud integral (física y mental); ya que de eso deriva la nueva coalición sobre salud, medio ambiente y cambio climático, que es otra amenaza a la salud pública que abordaremos en la siguiente publicación.





