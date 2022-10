Salud en la Red | Los tuyos, los míos y los nuestros: cómo ayudarlos a vivir este proceso sin perderse en el camino

Cuando nombré este artículo no hablo de dos personas que están intentando tener una relación e integrar a una familia con los hijos de ambas partes y procrear hijos en conjunto; me refiero a los hijos de cada una de las familias de México y del mundo entero, con la preocupación y ocupación de generar entornos saludables para un futuro mejor para ellos.

Sobre la base de los hechos lamentables ocurridos hace unos días en escuelas del estado de Chiapas; donde varios estudiantes fueron internados de emergencia, y que hoy poco se sabe sobre “la intoxicación” donde padres afirman que fue por cocaína, y las autoridades lo niegan; no sólo debe ser un tema que ponga en alerta a las autoridades, si no también a cada familia en la entidad chiapaneca, en México y en el mundo entero.

Las adicciones siempre han sido una gran preocupación social; actualmente la pandemia ha generado consecuencias en la salud física y mental de las personas. Los problemas económicos, la falta de empleo, la perdida de familiares, el miedo a un futuro incierto, lleva a que se incremente las posibilidades de que una persona esté más cerca de las adicciones sin importar su nivel sociocultural, socioeconómico y su entorno. En México, en este periodo el consumo de drogas en adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años, aumentó un 15%; por otro lado, el consumo de marihuana subió un 17% y el de alcohol, un 14% y es por ello que esta situación se vuelve más alarmante.

Tal como lo señala la OMS, el mundo se encuentra en un momento decisivo en la historia de las Enfermedades no Transmisibles, las cuales se ven favorecidas por los efectos de la globalización, el comercio, el rápido proceso de urbanización, el envejecimiento de la población y los estilos de vida poco saludables, que incluyen dietas inadecuadas, inactividad física y el consumo de sustancias psicoactivas. En esta coyuntura, el consumo de drogas constituye un notable problema de salud pública en México. Estudios recientes refieren una transición epidemiológica que apunta hacia tres vertientes: la disminución en la edad de inicio, el incremento del consumo entre adolescentes y una importante incursión de las mujeres, sobre todo las jóvenes, en los contextos del uso de drogas. Este fenómeno se asocia a consecuencias serias tanto a nivel individual, familiar y social, lo que representa un reto en materia de prevención y atención integral oportuna tanto de parte de nuestras instituciones como de las familias.

En este contexto, surge la necesidad creciente de comprender las causas del fenómeno del uso de sustancias para entender todos sus ángulos; y es cuando surge la pregunta: ¿es nuestro gobierno el responsable o la sociedad civil y las familias?, debemos asumir también nuestra culpa.

Es muy lamentable que a la fecha no se tenga claro qué pasó, y mucho menos que no tengan el control las instituciones, también lamentable que no se informe de manera clara, precisa y oportuna la situación para que otros padres podamos hablar con más claridad con nuestros hijos; demuestra que mientras los padres de las familias de todo México no nos unamos a exigir resultados, estamos atenidos a que en algún momento también le pase a nuestros hijos. Lo que pasan estas familias no debe ser ajeno a las demás familias en México. Levantemos la voz por LOS TUYOS, LOS MIOS Y LOS NUESTROS.

