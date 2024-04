SALUD EN LA Red / Mi salud, mi derecho

Mi Salud, mi derecho; es el lema que identifica este 2024 a la celebración del Día Mundial de la Salud, una fecha proclamada oficialmente en 1946 por parte de 61 miembros de Naciones Unidas, dentro de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud, como una efeméride en conmemoración de la Organización Mundial de la Salud (OMS).





La celebración de este día internacional se lleva a cabo por primera vez el 7 de abril de 1950, con el fin de ser el recordatorio para concientizar y sensibilizar a todos los países, –gobierno y sociedad– que la salud es un derecho básico y universal y todos deberíamos poder acceder a una atención sanitaria de calidad en todas las regiones del mundo, especialmente en la población de escasos recursos.





A nivel global, el derecho a la salud se ve amenazado para millones de individuos. Las enfermedades, desastres naturales y la falta de responsabilidad de gobiernos, sociedad y las mismas personas dan como resultado las altas tazas de morbilidad, discapacidad y mortalidad en el mundo. Es por ello que enfermar y morir en México, como en muchos países, es una de las manifestaciones de la desigualdad social y del acceso diferenciado a los servicios de salud, que generan disparidades en la esperanza de vida. La salud, es un derecho natural del individuo, que en México es reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la que en su artículo 4º establece que toda la población mexicana tiene derecho a la protección de la salud, algo muy alejado de la realidad.





No todos los mexicanos tenemos hoy acceso oportuno, accesible, completo y gratuito a los servicios de salud por ello millones de mexicanos en sus hogares tienen que decidir entre comer o medicarse.





De acuerdo con las Estimaciones de la Medición de la Pobreza 2022, elaboradas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2018 y 2022 el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional pasó del 41.9 al 36.6 %; aunque la cifra se redujo en alrededor de 5 millones de mexicanos, el dato significa que, en 2022, 36 de cada 100 personas presentaban privación en al menos uno de sus derechos sociales, y el porcentaje de personas con carencia de acceso a los servicios de salud pasó del 16.2 a 39.2 % entre 2018 y 2022, lo cual representa un cambio de 20.1 a 50.4 millones de personas en esa situación. (Coneval).









Llegamos al punto de darnos cuenta que trabajar juntos es importante, colaborar para cambiar el curso de la historia para las generaciones futuras en la calidad de vida es prioritario, nuestra labor diaria es clave en tiempos de incertidumbre dónde las voces de la sociedad civil y pacientes en la lucha por tener accesos de servicios de salud y medicamentos exponen una realidad conocida por muchos y callada por otros, y es que la pérdida de empleos, la incapacidad para hacer frente a los gastos corrientes o las nuevas necesidades que provoca la enfermedad en la familia, son claros ejemplos de cómo vive un paciente con enfermedades no trasmisibles, crónicas y/o degenerativas, desde la vulnerabilidad en todos sentidos, provocando una pobreza y desigualdad, no solo agravando la situación de fragilidad y exclusión social en colectivos previamente vulnerables, sino empobreciendo a pacientes y familias que antes no estaban en esa situación, demandando aún más una ayuda a un sistema de salud público que hoy en día no está pudiendo hacer frente a esta problemática social.









No podemos seguir negando que la pobreza farmacéutica existe, esa terrible realidad que viven millones de mexicanos y personas en el mundo, en la que tienen que decidir entre comer o medicarse, es por ello, la urgente necesidad de trabajar en la salud, basados en una responsabilidad social, por ello, la misión será trabajar para hacer realidad el lema usado a nivel mundial “QUE NADIE SE QUEDE ATRAS", que supone que en cada país se debe identificar, visibilizar y accionar mecanismos –en su propio contexto y desde todos los sectores–, con los cuáles se atiendan a aquellos grupos que han quedado atrás, dicho en términos tradicionales de derechos humanos, aquellos grupos que han sufrido discriminación y marginación; resultando indispensable para ello identificar las necesidades de los grupos susceptibles de experimentar situaciones de vulnerabilidad y tomar responsabilidad en ello, lo que desde la perspectiva sectorial, será un paso innovador en México, porque la ocupación será establecer metas que nos permitan garantizar la universalidad del acceso de salud a un bien básico o la cobertura de un servicio humanizado, para erradicar una situación considerada inaceptable, la pobreza farmacéutica, que hoy en 11 países del mundo ha sido visibilizada como una problemática mundial que pone en un círculo vicioso a la población, uno de pobreza, marginación y exclusión social, que se convierte en una sentencia de muerte.









La salud es una problemática social muy compleja y se ha logrado tomar consciencia del peso de la misma en esta crisis que vivimos.









El mundo entero está enfrentando ésta realidad de golpe y nos esta haciendo comprender que se tiene que abordar desde diferentes frentes y que solo podremos alcanzar un desarrollo sostenible, conjuntando objetivos y metas, además de actuar con convicción y responsabilidad social compartida.









Desde RedSalud Internacional, hoy conmemoramos la fecha, mientras exploramos juntos los desafíos y las oportunidades que nos aguardan en el camino hacia un mundo más justo. Nuestra tarea es contribuir al conocimiento en la salud y lo hacemos diariamente con compromiso; analizamos datos, implementamos programas, generamos alianzas, fomentamos recursos; por eso nuestro lema este 2024 es “Formar alianza para contribuir a la cobertura sanitaria universal”, porque nos hemos dado cuenta que juntos lograremos más, hoy la lucha contra la pobreza farmacéutica representa también la transición hacia una economía y una sociedad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.













Por todo lo anterior, estamos muy contentos y agradecidos por la visita de Kanyan Rabino, CEO Internacional del Día de las Buenas Acciones y vicepresidente de la organización israelí Vision Ventures, un movimiento internacional en el que hasta el 2023, participaron cerca de 5 millones de personas de más de 110 países del mundo.









En este 2024, México y Chiapas no perdemos la oportunidad de ser parte de este cambio; ya lo dijo la empresaria y filántropa Shari Arison: “Creo que, si la gente piensa en buenas acciones, habla sobre buenas acciones y hace buenas acciones, los círculos de bondad crecerán en el mundo.









El día 9 de abril, será un día para recordar en la historia del Día de las Buenas Acciones ya que convergen en este espacio mas de 45 organizaciones y empresas, y con la colaboración de más 500 personas, todos creyentes en que con la suma de esfuerzos y la colaboración con responsabilidad social compartida daremos solución a muchas de las problemáticas sociales de nuestro país; por eso se suman, para generar un movimiento donde las buenas acciones se conviertan en el mas grande movimiento, no un día sino durante todo el año, para cambiar al mundo. Y todo el equipo RedSalud Internacional estamos orgullosos de ser ese eslabón de ésta cadena de buenas acciones para que unidos, con éste equipo de generosas asociaciones, logremos que este compromiso perdure por siempre y que la salud sea realmente un derecho universal al alcance de todos.









Por lo anterior, Gracias Kanyan Rabino por llegar a respaldar este movimiento que nace en Chiapas como una de las buenas acciones que pueden mejorar la vida de otros e impactar positivamente en el mundo, de reconocer y contar a otros países nuestro movimiento para seguir generando mas alianzas y que repliquen este movimiento porque RedSalud eso busca, poner al alcance de todos esta infraestructura que hemos logrado en 10 años para simplificar el camino de muchos en el trabajo del bien común. No quiero tampoco dejar de agradecer a cada organización, empresa y personas que se suma con nosotros para hacer este trabajo realidad, por desgracia para la redacción ya son muchos, pero el éxito es de todos, porque una realidad es que cada uno de nosotros que colabora somos RedSalud; RedSalud Internacional somos todos, los que sumamos día a día con nuestro esfuerzo, compromiso y responsabilidad, con acciones pequeñas o grandes, nuestro trabajo para que un futuro no muy lejano la población no tenga que decidir entre comer y medicarse.









Si te interesa ser parte de esta historia que cerrará la brecha de desigualdad y acceso diferenciado de salud en México y participe de este cambio en la historia, no dudes en contactarnos a través del correo:





direccion@rsalud.com.mx