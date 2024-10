Salud en la Red / Nuestra Misión 2024: Formar alianzas para lograr la cobertura sanitaria universal

RedSalud Internacional nace desde el 2013 con la misión de garantizar salud y bienestar a toda persona que, por diferentes factores, no puede llevar su tratamiento médico correcto, oportuno y accesible y que al encontrase todos los días con la decisión entre comer o medicarse, se ve sumergida en un círculo de pobreza, donde la falta de recursos impide la adherencia a su tratamiento, generando la agravación de la enfermedad, desarrollando nuevas patologías, sacándole del mercado laboral, ocasionando dependencia a un sistema sanitario público y demandando mayor asistencia, generando un alto indice de pobreza multidimensional y multifactorial en diferentes grupos poblacionales. A través de estos años de trabajo en conjunto con otras entidades públicas y privadas, nuestra investigación evidenció la incapacidad de un gran porcentaje de la población para hacer frente a su tratamiento médico, lo que nos llevó a crear un mayor compromiso con la investigación, la visibilización, la concientización y la implementación de actividades en conjunto que nos permitan ejecutar estrategias para apoyar a dichos pacientes.

Las crisis –sociales, económicas, políticas, sanitarias, de movilidad, de seguridad, entre otras–, que vivímos actualmente, están afectando a la sociedad, la que recibe también un impacto que se hace evidente en su inestabilidad social, económica y de salud; las obras sociales tienen una etapa complicada, en la que además la sociedad está aumentando en la demanda de ayuda; y estas adquieren un mayor compromiso social en un entorno en el que se reducen los donativos, lo que genera la dificultad para financiarse, con el claro aumento de la demanda de sus servicios. Aunque existen multitud de organismos no gubernamentales (ONG) y causas, la mayoría tenemos una misión en común: proteger a las personas vulnerables y en exclusión social, recalcando que por eso nos volvemos un eslabón estratégico en el trabajo de algunas instituciones de gobierno.

Cada año iniciamos con metas y objetivos en el marco de la salud integral en México, pero también con nuevas expectativas pero, con el mismo espíritu de colaboración, porque creemos que la cultura colaborativa entre personas de distintos ámbitos de la sociedad que compartan responsabilidades y experiencias dará respuesta a las necesidades actuales de nuestro país, siendo nuestro deseo más grande y permanente, hacer un equipo mas sólido, diverso, incluyente y solidario que trabajará por la inclusión social de las personas a través de la mejora de su salud. Nuestro reto ha sido muy grande y de muchos compromisos; y aunque no ha sido sencillo, la necesidad de ver cómo podíamos ayudar, el impulso y las ganas de hacer algo, han sido cada vez más grandes; ante lo anterior, la necesidad nos ha hecho evolucionar, innovar y generar estrategias tecnológicas que nos puedan ayudar a seguir con nuestros objetivos y metas; lo que nos ha hecho explorar y sacar partido a la tecnología, dando como resultado alianzas estratégicas internacionales que, hoy, nos han permitido desarrollar un proyecto mas ambicioso, de impacto nacional e internacional para mejorar la calidad de vida de las personas. En este tiempo, nos dimos la oportunidad de buscar la forma de ayudar en las necesidades más urgentes y garantizar la supervivencia de algunos proyectos, a costa de otros que han tenido que esperar un poco más para ver la luz, pero aún así, hemos avanzado: por eso, este 2024 nuestro lema ha sido: "Formar alianzas para lograr la cobertura sanitaria universal"; pero para llegar a esto, años atrás tuvimos que ser conscientes que nuestros objetivos deberían forjar nuestro camino día a día.

En 2023, evidenciamos que podíamos tener los recursos consolidados en el Fondo Solidario de Medicamentos que a través de la infraestructura informativa y con la IA del Observatorio de la Pobreza Farmacéutica, la Equidad Sanitaria y la Exclusión Social nos ha permitido investigar, evidenciar, visibilizar y cuantificar la realidad de nuestros afiliados, georeferenciando a cada paciente con necesidades especificas, para poder atender a cada solicitante en una o varias de sus necesidades, pero esto nos llevó a darnos cuenta que de nada servía si no teníamos la infraestructura geográfica completa que nos permitiera atender a cada persona manteniendo nuestros lineamientos para lograr nuestros objetivos, sin desviarnos de la meta. De esto, nacen las Farmacias RedSalud, como un brazo alterno y de sostenibilidad para la lucha contra la pobreza farmacéutica, la equidad sanitaria y la exclusión social, ya que enfermar y morir en México, como en muchos países, es una de las manifestaciones de la desigualdad social y del acceso diferenciado a los servicios de salud, que generan disparidades en la esperanza de vida y las tasas de morbilidad y mortalidad.

RedSalud Internacional desde su creación asumió la filosofía de poner al alcance de todos la salud, ante ello es tiempo de dar una respuesta de solidaridad, generosidad y altruismo ante una sociedad que mira con poca esperanza a su futuro inmediato, a pesar de las dificultades nuestro compromiso es continuar trabajando, no solamente en la ayuda asistencial, que es lo que demandan, sino en la orientación de las personas, la información profesionalizada, la búsqueda de acciones para producir, así como también programas de beneficio social y no de asistencialismo; centrados en la idea que las personas sean ayudadas de forma integral, con un servicio tendente a la integración y la restauración de la persona a través de su salud. El objetivo de otorgar un beneficio social a la población es realizar un conjunto de acciones que van dirigidas a personas en estado de vulnerabilidad o exclusión social con la intención de coadyuvar a su salud y cerrar brechas de desigualdad social, mas no generar una dependencia social, con un enfoque de promocionar un verdadero servicio y trabajar en pro de la asistencia y no del asistencialismo.

Con la pandemia, logramos comprender lo anterior, fue momento de replantear y reinventar el día a día para no dejar a nadie fuera de los servicios si realmente estaban en situación de gran emergencia o exclusión social, por esta razón evidenciamos que es tiempo de formar “redes de apoyo” entre entidades públicas y privadas a fin de que se minimicen las consecuencias de estas brechas de desigualdad social; ante lo anterior, mientras en muchas empresas crean una fundación como su brazo ejecutor de la responsabilidad empresarial, en Fundación RedSalud Internacional vimos la necesidad de generar una empresa de carácter social que nos diera la oportunidad de generar sostenibilidad a nuestras acciones –independiente al agradecimiento que les damos a todos nuestros donantes y patrocinadores que hacen nuestro trabajo posible–; debemos entender que en la ayuda social los recursos siempre son limitados y peleados entre las mismas organizaciones para lograr sus objetivos, pero también demandados por cada vez más personas que sienten su necesidad como una prioridad, y quiénes somos nosotros para decidir quien sufre más o quién necesita más, es por ello, que nuestro mecanismo de trabajo nos ha permitido ser una organización diferente evaluando a las personas por medio de nuestra infraestructura tecnológica, con sus datos de nivel personal, familiar y comunitario, pero a su vez teniendo contacto directo con las mismas a través de nuestros aliados.

Para nosotros –y manejamos el nosotros por cada persona y entidad que colabora con RedSalud Internacional porque “TODOS SOMOS REDSALUD INTERNACIONAL”– hacer realidad la cobertura sanitaria universal que queremos, representa cambiar nuestro enfoque, hacer esas alianzas que nos permitan crecer en nuestra cobertura territorial para que nadie se quede atrás, ante ello, pudimos evidenciar que todo liderazgo inicia con una buena idea, un buen diagnóstico y una pequeña acción de colaboración, por ello, realizamos alianzas con organizaciones que nos pueden demostrar que atienden su objeto social con trasparencia y compromiso para asociarnos en atender a sus grupos poblacionales beneficiados en el entorno a su salud, porque si reflexionamos, sin salud no hay nada, no hay economía, no hay empleo, no hay prosperidad; ademas de guiarlos para que los recursos económicos que se generan puedan ayudar a seguir con su obra social y asi no depender exclusivamente de las aportaciones de sus donantes, que en caso de no haber, la misión debe continuar; esto ha logrado evidenciar que en la actualidad la población demanda diferentes ayudas y esto permite que las organizaciones sí podamos conjuntar nuestras metas y objetivos, haciéndolos uno solo: poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo, haciendo el trabajo mas eficiente, rentable, alcanzable y sostenible.

Hoy más que nunca se evidencia la necesidad de la suma de esfuerzos y el trabajo compartido de todos los sectores públicos y privados, pero también la relevancia de sumar esfuerzos para fortalecer el rol de las organizaciones sociales en nuestro camino a la recuperación, para activar estrategias que puedan apoyar a todas las personas que se encuentran en vulnerabilidad y exclusión social; ya que juntas serán el vehículo que tenemos los ciudadanos para atender los problemas que afectan nuestro bienestar social.

En RedSalud Internacional tenemos muy integrado el valor de la transparencia y aplicamos este valor a todas nuestras actividades, para que sean confiables en todos los aspectos y a todas las entidades; la transparencia tiene un lugar especial en nuestro código de conducta ética, y es que lejos de ser un valor individual, debe ser un valor compartido, siendo una regla básica, un requisito imprescindible; es por esto que desarrollamos una plataforma que marca la trazabilidad de las acciones que realizamos solos o en conjunto con nuestros aliados desde que llega el recurso donado, hasta que se entrega a manos de los sujetos beneficiados, logrando posicionarnos como una organización tanto de primer nivel –contacto directo a la población objeto de ayuda–, así como también una organización de segundo nivel –que agrupan a otras entidades–, pero con un plus adicional, ayudar a estas organizaciones a cumplir sus procesos de trazabilidad en sus acciones, para lograr la trasparencia requerida, dándoles acceso a nuestra plataforma del Observatorio de la Pobreza Farmacéutica, la Equidad Sani-taria y la Exclusión Social, volviéndose la oportunidad para éstas de accesar a recursos y desarrollar programas más eficientes. Nuestra visión es construir una sociedad civil organizada y profesionalizada para la prestación de servicios y beneficios a la población vulnerable o en exclusión social, sobre todo cuando hablamos en función a los servicios de salud –médicos y farmacéuticos–, que requieren mayores controles de calidad, normativos de eficiencia y eficacia para evitar que nuestra ayuda se vuelva más un riesgo sanitario o un problema de salud publica mundial; ante lo anterior, hemos reinventado la implementación de proyectos de desarrollo social y de salud –de segundo nivel– dando un salto hacia el futuro de la gestión, conectando y poniendo al alcance de todas las entidades públicas o privadas una plataforma tecnológica internacional, en un esquema colaborativo y de alianzas estratégicas; esta tarea, RedSalud Internacional la realiza a través de su programa “SUMANDO ESFUERZOS” para que la colaboratividad y las acciones estén en el marco normativo nacional e internacional; es por ello, que buscamos que cada organización o institución que colabora con nosotros sea fortalecida para incrementar su impacto y prestigio en el desarrollo de proyectos. Ante lo anterior, hemos diseñado un proceso que permite conocer y evaluar los alcances de las OSC, instituciones públicas o privadas o empresas para poder mejorar en su orientación, acción, estructura y gestión; este diagnóstico nos ayuda para evaluar y profesionalizarnos, en un trabajo de campo y analítico que servirá para desarrollar proyectos de alto impacto a nivel local, nacional e internacional, estableciendo una estrategia y el nivel de desarrollo que las mismas requieren para gestionar recursos y sostenibilidad a sus proyectos, apegados a la agenda 2030, integrando los criterios ESG –Environmental (medio ambiente), Social (sociedad) Governance (gobierno corporativo)–, a la RSC (Responsabilidad Social Compartida), unificando y alineando criterios con las metodologías del BID.

Por tal motivo, también, aplicamos y difundimos nuestra política de transparencia a nuestros grupos de interés –colaboradores, aliados, financiadores, donantes, proveedores y demás– y solo nos interesan las alianzas con quienes nos puedan garantizar transparencia en las acciones; y es por esto, que instamos a todas las organizaciones y personas que forman parte de ellas; para que ser claros, evidentes y hacernos comprender, sin generar dudas ni ambigüedades, sea una obligación y un valor inherente a toda organización.

La transparencia es fundamental para abrirse a la sociedad y compartir información sobre su origen, gobierno corporativo, sistemas de seguimiento de proyectos, fuentes de financiación, mecanismos de control de fondos, etc. Todo ello nos exige ser mejores profesionales, ya que los fondos que manejamos son tanto propios, como recibidos de subvenciones o donaciones; por lo tanto, de cara a ser justos y aplicar esas donaciones y subvenciones según lo pactado con los donantes y financiadores, debemos ser transparentes, ya que gestionamos dinero que no es nuestro, ante esto marcamos dentro de nuestra misma plataforma la trazabilidad –tiene que ver con la generación de datos desde el origen, el estado, la ubicación, el almacenamiento y la dispensación de los productos, que propicia la transparencia–, que nos permite garantizar que el flujo de los subsidios, las subvenciones y las donaciones, es el correcto.

En conclusión, reconocer el rol que jugamos en RedSalud Internacional dentro de nuestro país a través de las entidades con las que trabajamos y el impacto en la salud pública que realizamos nos ayudará a defender y fomentar nuestras acciones, las que a todos nos favorecen; porque tuvimos que pasar gran parte del año 2020 confinados por la pandemia para darnos cuenta que todos estamos más unidos que nunca, no importando geografía, niveles socioeconómicos ni culturales, sin importar nacionalidades, género, edad, ideologías, religiones, usos y costumbres, todos fuimos tocados por la realidad de un mundo en riesgo; en crisis sanitarias, sociales, económicas, laborales, etc.; donde cada persona y cada familia tuvo que tomar decisiones como comer, medicarse o estudiar. La salud es una problemática social muy compleja y se ha logrado tomar conciencia del peso de la misma en esta crisis que vivimos. El mundo entero enfrentó esta realidad de golpe y nos hizo comprender que se tiene que abordar desde diferentes frentes y que solo podremos alcanzar un desarrollo sostenible, conjuntando objetivos y metas, además de actuar con convicción y responsabilidad social compartida.

Este informe esta disponible en nuestra pagina www.rsalud.com.mx, además de dar testimonio de nuestro trabajo, representa nuestro más profundo agradecimiento a financiadores, donantes, consejeros, coordinadores, voluntarios, colaboradores y aliados de nuestra fundación por hacer posible cada una de nuestras iniciativas. Sin su invaluable apoyo, no podríamos presentar estos excelentes resultados.

Sigamos sumando redes, ya que mientras existan oportunidades para mejorar la salud y el bienestar de las familias en México, nosotros seguiremos trabajando. Los que creen que pueden cambiar positivamente el mundo, son los que tienen el poder de transformar realidades.