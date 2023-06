Salud en la Red | Nuevas tendencias en el trinomio deporte, educación y salud como una oportunidad para el futuro de la población 

Hace unos días hablando con mi hijo del deporte en México y del futbol, me comentaba estadísticas y el panorama que se vive en el mundo, en ese momento me di cuenta que es un tema del que no sabía nada, pero cuando señaló las tendencias en planes educativos del futuro y la salud de los deportistas, me surgió la necesidad de investigar sobre el deporte no como un factor único, si no sobre su futuro e impacto en la educación y la salud de los mexicanos.

En los últimos años, México ha logrado posicionarse como un país privilegiado en el deporte; muchos jóvenes han marcado una tendencia después de la pandemia con un compromiso personal de llegar al éxito, acabamos de tener un ejemplo palpable, con las nadadoras de nado sincronizado que no permitieron que los obstáculos les evitaran participar en las competencias, a tal grado fue su compromiso que hoy se volvieron una tendencia en redes sociales, lo que las ha llevado a un camino económico, empresarial y de superación personal; a pesar de la opacidad y desinterés de las instituciones, la mayor parte de los deportistas mexicanos han buscado esa ruta para encontrar un apoyo económico que les mantenga en el alto rendimiento, siendo esta vía organismos de la sociedad civil y empresas privadas. Así como las nadadoras, muchos deportistas dentro del box, clavados, gimnasia rítmica, taekwondo, halterofilia, ciclismo, caminata, tiro con rifle y muchos otros deportes no han dejado que los obstáculos institucionales sean su piedra en el zapato para su superación y su futuro desempeño profesional. Efectuando una mención especial a la reconocida delegación nacional que sumó 33 preseas doradas en Bogotá 2023 en los juegos parapanamericanos juveniles; culminando su participación en la justa en tercer lugar del medallero general, donde México supera el récord de oros en estos juegos.

El deporte es un instrumento único y poderoso para la promoción y el desarrollo de una vida digna, de calidad, saludable y humana, genera una conducta que hace posible el desarrollo físico e intelectual en cualquier edad y su papel es fundamental para el progreso social de una nación; por lo que fomentar el deporte no solo es importante, es necesario, vital; tan importante como fomentar la educación, por ello el deporte, la educación y la salud se vuelven un trinomio indisoluble y esencial para nuestro progreso.

Si hablamos de los beneficios que conlleva el deporte a la población podemos darnos cuenta de la realidad que estamos dejando pasar como gobierno –enfrentamiento entre las autoridades deportivas, la falta de recursos económicos y la burocracia, impiden a los atletas mexicanos dar el salto a la élite mundial–, y como sociedad –en el ámbito empresarial y comercial–; a través del deporte la persona no solo se desarrolla sino que además crea hábitos de sana competencia, de trabajo en equipo, de recreación compartida y se incorpora en un contexto de desarrollo equilibrado y de realización personal; genera espacios, recreación, sana competencia y el logro de grandes oportunidades; las disciplinas físicas son beneficiosas para la salud, pero, además de eso, también se trata de una herramienta efectiva en la educación y en el desarrollo y mejoramiento de las capacidades físicas de una persona, que facilita la integración de los aspectos social, emocional y físico, indispensables para el bienestar humano y si hablamos del ámbito competitivo se desarrolla en el atleta la disciplina, el compromiso, el trabajo en equipo y fortalece el sentido de pertenencia, así como el orgullo por portar la camiseta y valores que también aplica en la parte académica y en su vida diaria, mientras que para los estudiantes que no son deportistas, la activación física en general promueve estilos de vida saludable.

Además de lo anterior, vivimos en la época donde el mayor gasto en salud pública se deriva de las enfermedades cónicas no trasmisibles –la principal pandemia a nivel mundial que causan los índices más altos de morbilidad y mortalidad (ECNT), por lo que invertir en el deporte podría disminuir la demanda de recursos públicos que se asignan a salud, ya que los beneficios que brinda la práctica del deporte y la actividad física, también ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, combate la obesidad y el sobrepeso, disminuye los niveles de estrés y mejora la concentración, además fortalece el sistema inmunológico, mejora el estado de ánimo, disminuye la depresión y aumenta la seguridad interpersonal.

Por otro lado, si hablamos del desarrollo social de nuestro país, apoyar con recursos e infraestructura en programas especializados, fortalece de manera constante y creciente el desarrollo sostenible de su población. Fomentar el deporte es fomentar el bienestar de la gente, a través de la inclusión social y a la igualdad entre todos los que lo practican. Por ello, en 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contenía un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el párrafo 37 de la Agenda marca textualmente lo siguiente: reconocemos que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, y respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social. Es por ello, que cientos de organizaciones de varios tipos —gubernamentales, no gubernamentales, empresariales, benéficas, deportivas, internacionales y locales— han puesto la mirada en el deporte, así como en la actividad física y el juego, para realizar una contribución positiva a la superación de las dificultades más perdurables en materia de desarrollo.

Es de reconocer, en los últimos años, la contribución y el trabajo del sector privado en el fomento al deporte y en la inversión en infraestructura, es el caso de la Universidad del Sureste (UDS) donde consciente de esta realidad ha implementado una gama de programas para desarrollar el talento de jóvenes deportistas chiapanecos y mexicanos a través de diversas disciplinas deportivas, como lo es ahora el futbol; buscando inculcar valores de vida como el trabajo en equipo, el compañerismo y el esfuerzo, además ofrecer a los jóvenes una oportunidad de practicar un deporte alejándolos de las adicciones. Pero esto no queda ahí, el que las universidades abran la puerta al deporte a su vez abrirá la puerta a la investigación, donde los estudiantes vean la oportunidad de desarrollar trabajos de investigación; así como también a la innovación que a su vez sea una fuente de conocimiento y de trabajo; donde el reto para este sector –educativo– es organizar sus planes de estudio evaluando las demandas del mercado laboral en el ámbito público y privado, buscando que sus estudiantes sean productivos y no sólo sean excelentes profesionistas, sino que tengan una buena calidad de vida.

Hoy en día, este trinomio da la oportunidad de generar una industria completa que integra no sólo equipos y deportistas, sino empresa de servicios y productos relacionados: medios de comunicación, canales de distribución de contenido, patrocinios, manejo de deportistas, derechos de transmisión, mercadotecnia, fabricación y comercialización de ropa deportiva, tecnología del deporte, licencias y comercialización y gestión de eventos deportivos; es por ello que en la actualidad la respuesta será en la inversión en capital humano, la generación de nuevas ofertas educativas relacionadas al deporte, la apertura de academias, entre otras, teniendo ejemplo de algunas universidades que ya ofertar licenciaturas en dirección del deporte ofertando una formación orientada en la creación, dirección y organización de organismos y empresas dedicadas a este sector.

Como lo mencionamos anteriormente, una de las claves para el avance y reinvención de la industria será la innovación y la inversión de este trinomio, captando el capital humano correcto, que conozca la industria y aporte innovaciones basándose en el contexto actual y las futuras tendencias. Por esta razón quienes quieran trabajar en la industria deportiva deberán demostrar un grado de profesionalización y dominio de conocimientos que puedan ser de ayuda para estos sectores, y por ello también del futuro de la población.