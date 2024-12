Salud en la Red / Reducir las desigualdades es el eje principal para abordar la salud integral en la población como un derecho universal

La pobreza farmacéutica es una realidad demoledora para millones de mexicanos que no pueden acceder a medicamentos esenciales para tratar enfermedades crónicas y degenerativas, por muchos factores, lo que afecta negativamente la calidad de vida de millones de personas en el país, desde pacientes diabéticos, oncológicos hasta psiquiátricos, todos estos padecimientos referenciados como enfermedades no transmisibles, que exigen al paciente un tratamiento continuo al que no puede acceder debido a la falta de acceso a servicios de salud de calidad, la falta de seguro médico o de cobertura farmacéutica, el alto costo de los medicamentos y/o la falta de disponibilidad de medicamentos en áreas rurales o remotas, lo que genera un ciclo de pobreza y enfermedad que es difícil de romper, ya que al presentar la incapacidad de costear su tratamiento o la falta de adherencia al mismo, agrava la enfermedad o genera la aparición de nuevas enfermedades, sacándolo del mercado laboral, lo que genera una mayor demanda a un sistema sanitario incapaz de hacer frente a ésta situación que desde los últimos años, tras la transición epidemiológica en nuestro país, ha propiciado un incremento en las enfermedades no transmisibles (ENT) y la mortalidad prematura debido a la falta de acceso a medicamentos esenciales.

La pobreza farmacéutica es un problema global que requiere una respuesta coordinada y efectiva para abordar sus causas y consecuencias, especialmente en países en desarrollo y en comunidades marginadas. El 39.1% de la población mexicana no cuenta con acceso a servicios de salud; además, en el contexto actual de crisis económica que existe, muchos pacientes no pueden pagar sus medicamentos, sumergiendo a sus familias en una pobreza multidimensional que los esta poniendo a decidir entre comer o medicarse –que según la SHCP, durante el 2021, creció a 41.4%, es decir, de cada 100 pesos gastados en salud, poco menos de la mitad provino de los hogares y aunado a la disminución para el 2025 del presupuesto en salud al 2.4 por ciento del P.I.B., donde la recomendación de la OMS (Organización Mundial de Salud) es que el gasto en salud debe por lo menos el 6% del P.I.B. de las economías–, ante ello, se calcula que al menos 33 millones de personas caen en pobreza por el pago de gastos médicos, mientras 48 millones lo hacen por gastos no médicos derivados de tratar de acceder a la atención (traslados, comidas, hospedaje, etc.) (UNAM).

México enfrenta desafíos significativos para abordar la pobreza farmacéutica y mejorar el acceso a servicios de salud de calidad. Aunque se han logrado avances en la materia, estos han sido insuficientes para combatir la pobreza y la desigualdad en el país, especialmente en lo que respecta a la salud. La pobreza farmacéutica, una realidad desconocida para muchos, se ha vuelto cada vez más evidente en grupos poblacionales que antes no se consideraban afectados por ella. Esto ha generado una terrible realidad para gran parte de la población que padece enfermedades no transmisibles, crónicas y/o degenerativas, lo que los lleva a una dependencia y exclusión que demanda mayor asistencia social.

Esta situación no solo afecta la calidad de vida de las personas, sino que también genera disparidades en la esperanza de vida y la calidad de vida. En México, enfermar y morir se ha convertido en una de las manifestaciones más claras de la desigualdad social. Es por eso que es fundamental abordar la pobreza farmacéutica de manera integral y sostenible, involucrando a todos los actores relevantes, desde el gobierno hasta la sociedad civil y el sector privado.





Toda persona tiene derecho a la protección de la salud", por ello, la importancia que ésta tiene en las personas y en su estado de bienestar no puede ser cuestionable; desde hace tiempo se ha trabajado por colocar al sistema de salud en un status de universalidad –acceso y cobertura–, algo que ha llegado a ser cada vez mas inalcanzable por múltiples factores, dejando a la mayor parte de la población en la exclusión y/o inequidad, trasformándose en una meta inaccesible, una utopia para el futuro y una falacia el tener una salud óptima y asequible para todos, sin dejar a nadie atrás; ante ello, el proceso de reducción de las inequidades en salud se hace más complejo por los nuevos patrones epidemiológicos y demográficos que requieren respuestas diferentes e innovadoras por parte de los sistemas y servicios de salud; y que los problemas de exclusión y la falta de acceso a servicios de calidad persisten en grandes sectores de la población, especialmente en aquellos grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad.

En México, es fundamental reconocer que la pobreza farmacéutica es una manifestación de la desigualdad social y que su abordaje requiere una respuesta inmediata y efectiva. Es necesario tomar medidas para reducir las desigualdades en el acceso a servicios de salud de calidad y garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a medicamentos esenciales para tratar enfermedades no transmisibles crónicas y/o degenerativas.

La industria farmacéutica juega un papel clave en la lucha contra la pobreza farmacéutica, ya que su capacidad para proporcionar medicamentos asequibles y accesibles es fundamental para cerrar la brecha de desigualdad social y del acceso diferenciado en servicios de salud. Sin embargo, es importante reconocer que la disponibilidad de medicamentos no es suficiente, ya que la capacidad económica de las familias también es un factor determinante en el acceso a los medicamentos. En este sentido, reducir las desigualdades es el eje principal para abordar la salud integral en la población como un derecho universal. Es fundamental garantizar que todas las personas y comunidades tengan acceso a los servicios de salud de manera oportuna, correcta y asequible. Para lograr esto, es necesario evidenciar la pobreza farmacéutica de manera georreferenciada, identificar las características específicas de los pacientes y su grado de vulnerabilidad, y desarrollar indicadores y parámetros para evaluar los desafíos de salud actuales y futuros.

Para lograr este trabajo es fundamental trabajar en conjunto con todos los actores relevantes, incluyendo la industria farmacéutica, el gobierno, la sociedad civil y el sector privado, para establecer prioridades y desarrollar acciones efectivas para abordar la pobreza farmacéutica y garantizar el acceso y la cobertura de salud universal en México.

La Fundación RedSalud Internacional tiene como objetivo informar, alertar, determinar y promover estrategias globales para paliar la pobreza farmacéutica, basado en su trabajo en la investigación y estadística, posteriormente visibilizar y sensibilizar para poder atender. Para lograr esto, ha desarrollado el Observatorio de la Pobreza Farmaceutica, la Equidad Sanitaria y la Exclusión Social y el programa "Fondo Solidario de Medicamentos", que busca facilitar el acceso oportuno y asequible de medicamentos e insumos sanitarios para pacientes con enfermedades no transmisibles, crónicas y/o degenerativas. El programa también busca georreferenciar a cada paciente en pobreza farmacéutica y brindarles atención médica adecuada, independientemente de su ubicación geográfica o situación económica. De esta manera, se busca reducir la brecha de desigualdad y el acceso diferenciado en los servicios de salud, y promover la equidad sanitaria con eficiencia, transparencia y trazabilidad.

La iniciativa también tiene un impacto positivo en la salud pública, ya que ayuda a disminuir los factores que contribuyen a la resistencia a los antibióticos y promueve la defensa y promoción de los derechos medioambientales. Además, se espera que tenga beneficios sociales y económicos para las administraciones públicas y la industria farmacéutica, impactando en 13 de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible.

En resumen, el Fondo Solidario de Medicamentos es una iniciativa que busca combatir la pobreza farmacéutica en cualquier zona geográfica del país y promover la equidad sanitaria en México, mediante la facilitación del acceso oportuno y asequible de medicamentos y insumos sanitarios para pacientes con enfermedades no transmisibles, crónicas y/o degenerativas; teniendo lógica desde el reconocimiento del valor social, por lo que representa el riesgo de exclusión social y de sumergirlos a una pobreza multifactorial y multidimensional, el mayor flagelo de la humanidad.

Si te interesa ser parte de esta historia que cerrará la brecha de desigualdad y acceso diferenciado de salud en México, además de generar un impacto al cambio climático y participar en este programa, no dudes en contactarnos a través del correo direccion@rsalud.com.mx