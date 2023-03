Salud en la red | Salud física y mental, un binomio indisoluble y un reto constante en la salud pública.

De las cosas buenas de la pandemia, es que nos ha demostrado el camino a seguir para mejorar nuestro sistema sanitario, pero de nada sirve si no vemos a más allá de nuestras narices y no actuamos correcta y oportunamente.

Las condiciones generadas por la COVID-19 han llevado a un aumento en el número de personas con nuevas condiciones de salud mental o que experimentan un empeoramiento de condiciones preexistentes; ésta expuso la necesidad de que la salud mental se constituya como un componente central dentro de los planes de respuesta y recuperación de los sistemas de salud públicos y privados, donde sumen esfuerzos los gobiernos, las instituciones académicas, los profesionales de la salud, la sociedad civil y otros interesados que tengan por objeto ayudar al mundo a transformar la calidad de vida de la sociedad.

Es ya reconocido que la atención a la salud mental es el marco que situará las acciones en el alcance de las metas para mejorar un sistema sanitario idóneo, correcto y oportuno, pero no dejando a un lado y visibilizando lo más importante y prioritario, que es en lo preventivo.

Aunque el avance en los últimos años con la Estrategia de Salud Mental Mundial ha sido grande, las enfermedades de salud mental siguen constituyendo una epidemia silenciosa que ha afectado al mundo entero, mucho antes de la COVID-19; la depresión y ansiedad son dos de las principales causas de discapacidad, enfermedades que van de la mano y vulneran aún más a los pacientes con las enfermedades no transmisibles.

Cuando la OMS definió la salud cómo el estado integral de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad, se ha llegado a entender paulatinamente que los enfoques terapéuticos más efectivos son los que tratan el cuerpo y la mente en conjunto. Diferentes investigaciones auspiciadas por entidades reconocidas a nivel internacional, han puesto de manifiesto la interrelación entre salud física y la mental, habiéndose comprobado que la existencia de graves enfermedades físicas influye en el estado mental del afectado y su familia; al mismo tiempo, también se ha puesto de manifiesto la importancia que tienen la salud mental y la física en el bienestar global del paciente, la sociedad y las naciones. Las enfermedades no transmisibles, como el cáncer, la diabetes, las cardiopatías, entre muchas otras, representan no solo una carga para los sistemas sanitarios, sino también para quienes las padecen y con frecuencia conducen a serios trastornos psicológicos, entre los que destaca por su frecuencia la depresión; de la misma manera, las personas que adolecen de serias y persistentes afecciones mentales se ven frecuentemente afectadas por trastornos y complicaciones físicas, por eso tenemos que hablar de que la salud física y mental están estrechamente relacionadas a tal grado que no se puede tratar a una sin la otra; no dejando fuera el esquema a lo que se enfrenta el sistema sanitario y los pacientes; la espiral demanda mayor dependencia de un sistema sanitario –que muchas veces hemos mencionado– con la falta de recursos, la falta de adherencia al tratamiento, la agravación de la enfermedad, la aparición de nuevas patologías –físicas y mentales–, la salida del mercado laboral y la incapacidad de asumir el costo de un tratamiento que van marcando la brecha a la equidad sanitaria, a la pobreza farmacéutica y a la exclusión social.