Salud en la Red | Se acerca la celebración del día de muertos, ¿pero hay algo que festejar?: el impacto económico de los pacientes con diabetes 

Desde el año 2000, la diabetes mellitus en México es la segunda causa de muerte. En 2020, 151,019 personas fallecieron a causa de la diabetes mellitus, lo cual equivale a 14% del total de defunciones ocurridas en el país; 52% defunciones en hombres y 48% en mujeres; La tasa de mortalidad por diabetes es de 11.95 personas por cada 10 mil habitantes, la más alta en los últimos 10 años. (INEGI)

La diabetes mellitus se origina debido a la combinación de diversos factores, entre los cuales están la edad, la obesidad, el sedentarismo, la alimentación inadecuada, los antecedentes familiares y factores genéticos. Solo la diabetes es una pandemia global que afecta a 382 millones de personas –diagnosticadas– en el mundo. Se estima que 4 millones de personas mueren al año por complicaciones relacionadas con la diabetes –sin contar las que quedan con invalidez parcial o total–. La carga del sistema sanitario en México por pacientes con diabetes son extraordinarias e insuficientes; se prevé que esta enfermedad aumente, alcanzando proporciones epidémicas, incrementando su impacto en la economía de los pacientes y de los sistemas de salud, si no se toman las medidas sanitarias adecuadas. Se estima que la diabetes representa un costo anual aproximadamente de 15 mil millones para nuestro país (FMD) –sin considerar la población que no cuenta con seguridad social y tomando en cuenta el desabasto en la atención sanitaria y de medicamentos– en el tratamiento de la diabetes debe considerar no sólo los gastos realizados por los pacientes, sino también aquellos gastos que realizan sus familiares.

Dada su elevada prevalencia y cronicidad, el tratamiento de la diabetes puede acarrear elevados costos, tanto para el sistema sanitario como para pacientes y familiares. Para un abordaje correcto resulta indispensable entender qué significan estos costos, los factores de riesgo y cómo impacta la falta de una atención adecuada de la enfermedad en la sociedad y la economía. Aunque los avances en materia de salud han permitido el control de esta enfermedad y la disminución de la mortalidad a lo largo del tiempo, la consecuencia en la calidad de vida y la prolongación de la esperanza de vida en estos pacientes aumenta más la carga sanitaria y la dependencia social; es por ello, que es necesario mejorar las estrategias para la prevención de esta enfermedad que provocan la muerte de miles de mexicanos cada año. Los expertos coinciden en que si los programas de educación se aplicaran e impulsaran de forma efectiva, ello supondría tanto una fuerte y significativa mejora en la calidad de vida de los pacientes y la reducción de la prevalencia de la enfermedad como sus costos en la asistencia social y sanidad publica.

Debemos trabajar sobre líneas de acción preventivas y de seguimiento adecuado y oportuno para los pacientes, así como la implementación en tecnología en salud, como en estrategias innovadoras para llegar a los pacientes; reorientado los servicios sanitarios, responsabilizando a instituciones y gobierno por sus policías públicas en lo relacionado con los factores de riesgo y la aplicación de presupuestos, pero buscando concientizar y responsabilizar también a la población y al paciente sobre la importancia de la atención oportuna y adecuada de la diabetes.





