Salud en la Red | Transporte saludable y sostenible: una pieza decisiva en la salud pública y el progreso 

El crecimiento económico, la calidad de vida y el nivel de pobreza de un país están directamente vinculados a las características de su sistema de transporte, ya que es una pieza fundamental en el desarrollo económico y un servicio esencial para el bienestar de las personas, que contribuye a la movilización y a la accesibilidad de bienes y servicios, al traslado de personas en su vida cotidiana y a la prestación de servicios turísticos, los cuales generan una derrama económica local y el desarrollo social de las poblaciones.

Al ser un sector tan importante tenemos que poner interés en la calidad de vida de los operadores y sus condiciones laborales, que en su mayoría es deficiente ya que carecen de buenas prácticas de salud.

Los choferes de transporte público en México sufren problemas de salud psicológicos y físicos debido a sus condiciones de trabajo y hábitos de vida. De acuerdo con un estudio de la OMS, los riesgos que supone para ellos incluye la exposición a los contaminantes del aire, emisiones sonoras de vehículos motorizados, riesgos de traumatismos causados por el tránsito, sobrepeso, obesidad, estrés, tabaquismo, sin dejar a un lado, las horas de trabajo y que el conducir demanda mantenerse en estado de alerta y concentración para estar a la altura de su responsabilidad, por lo que las necesidades lo llevan a que mantengan ciertos hábitos que disminuyan estos riesgos, afectando su estado de salud y presentando padecimientos crónicos que afectan su rendimiento laboral y su calidad de vida.

Adicionalmente, debido al confinamiento de una gran cantidad de personas en un espacio con ventilación limitada y a la variedad de superficies donde hay contacto físico (pasamanos, puertas, asientos, etc.), el transporte público es un medio importante de propagación de enfermedades infecto contagiosas, como lo detalla la evidencia científica que la probabilidad de contagio por estas enfermedades puede incrementar con el uso del transporte público; su porcentaje atribuible es desde un 24%, que pone aún más en riesgo a los choferes y a la población en general con enfermedades de presencia actual como son la COVID-19, viruela símica, influenza, neumonía, virus sincitial respiratorio, sarampión, tosferina, difteria, tuberculosis, enfermedad meningocócica, varicela, rubeola, entre muchas otras; que por temporada invernal y las condiciones de comorbilidad de las personas pone en mayor riesgo la morbilidad y mortalidad de la población.

Es por ello, que el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, sugiere que no solo debemos seguir usando algunas medidas preventivas, si no, también, es importante desarrollar estrategias en acciones para coadyuvar en la mitigación de la transmisión de enfermedades dentro del transporte público y programas enfocados al diagnóstico oportuno y control para disminuir la incidencia de riesgo en la morbilidad de enfermedades crónicas no transmisibles que sean accesibles, eficientes, equitativas y sostenibles, que den como resultado mejorar las condiciones de trabajo y el servicio, así como también las condiciones de vida de los operarios en este tan importante sector.

Ante esta recomendación no debemos olvidar que el transporte es como nuestro sistema circulatorio, indispensable para la vida y el progreso, por lo cual requiere de un trabajo multisectorial y abordar el tema de transporte de una forma integral.