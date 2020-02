Tatiana Clouthier en Chiapas

Comenzamos… Mucha expectación ha causado la venida a Chiapas de la diputada federal por el partido Morena, Tatiana Clouthier Carrillo.





La hija del excandidato panista a la presidencia de la República, Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, estará en Tuxtla Gutiérrez, para presentar su libro “Juntos Hicimos Historia” a las 11:00 horas del próximo 17 de febrero en el Centro de Convenciones “Dr. Manuel Velasco Suarez” de la Unach. Tatiana fue la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, el resultado: AMLO Presidente de México. Las obras publicadas por Tatiana Clouthier son “Curul 206. Una visión del Congreso”; “Maquío, mi padre” y ahora “Juntos Hicimos Historia”. Tatiana fue formada en las actividades políticas por su padre, un ideólogo y luchador social, tiene bases sólidas. Apenas hace un par de días expresó en la Ciudad de México su interés de ser la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León y participar en el proceso electoral del año entrante… CONTINUAMOS…En Simojovel de Allende queda claro que la alcaldesa Viridiana Hernández Sánchez resultó ser una persona ambiciosa, eso comentan los habitantes de aquel municipio de las minas de ámbar. La inconformidad crece diariamente debido que se han registrado sucesos paranormales como la semana pasada cuando empleados de ese ayuntamiento, después de haber retirado más de un millón de pesos para el pago de la nómina y proveedores, se les antojó ir a tomar unas cervezas y su botana antes de emprender el regreso, pero al detener el vehículo en que viajaban frente de una cantina, fueron encañonados con pistolas por unos sujetos que les quitaron todo el dinero y huyeron a bordo de una motocicleta. No hubo testigos, dicen, sólo la versión de las víctimas. El 9 de este mes, para ser exactos el Día de la Marcha a la Lealtad, durante una pelea de gallos en un palenque clandestino ubicado en las orillas de la cabecera municipal, asesinaron de ocho balazos a un gallero, empleado de ese Cabildo. Lo que comentan los simojovelenses es que ese palenque de gallos operaba con la autorización de la alcaldesa, porque el promotor de las peleas es su hermano que se desempeña como presidente del DIF-Municipal. Recordemos que el síndico municipal, Gilberto Martínez Andrade, es su esposo, pero para guardar las formas políticas se divorciaron, pero siguen viviendo juntos. El pueblo de Simojovel pide que se investiguen estos hechos porque todo hace suponer que el robo de la nómina fue planeado desde las entrañas de la alcaldía y sobre el asunto del palenque “clandestino”, debe aclararse cómo el presidente del DIF-Municipal sea promotor de peleas de gallos que con toda seguridad cuenta con el respaldo de la primera autoridad municipal, que es su hermana. Viridiana Hernández y Gilberto Martínez son militantes del Partido Verde, ahora Gilberto está empecinado en ser el próximo alcalde de ese municipio, por esa razón ahora renunciará a ese partido para afiliarse al PES. En varias ocasiones campesinos han intentado retener a la alcaldesa debido a que no ha cumplido con sus obligaciones de realizar obras que beneficien a la población y a sus comunidades, todo ha quedado en promesas de campaña incumplidas. Su exmarido y ahora concubino Gilberto Martínez después de haber recibido muestras de repudio, odio y de ser acusado de corrupto, ¿piensa poder ganar la contienda para ser el próximo alcalde?... SEGUIMOS…“Libertad y Responsabilidad Democrática, Libre”, es una organización política a nivel nacional cuyo liderazgo lo tiene la excandidata presidencial, Margarita Zavala Gómez, con el apoyo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Esta organización que cuenta con todos los requisitos (reunió 239 mil 513 firmas de ciudadanos y llevó a cabo 231 asambleas distritales), se ha registrado ante el INE y va rumbo a convertirse en un partido político. A “Libertad y Responsabilidad Democrática, Libre”, se están afiliando una gran fracción progresista del PAN y de otros partidos. El Consejo General del INE tendrá que revisar exhaustivamente la documentación presentada por Margarita Zavala y checar que los soportes de las credenciales de los militantes estén correctas, la fecha límite para verificar la información concluye el 1 de julio próximo... TERMINAMOS…La chiapaneca Elba Esther Gordillo Morales también ha enviado a su gente a registrar su organización política denominada “México Libre” que incluye a Redes Sociales y lo que queda del partido Nueva Alianza. La maestra cuenta con la mayoría de los integrantes del sindicato magisterial, esto la fortalecerá y se convertirá en una aliada del presidente Andrés Manuel López Obrador en las próximas elecciones… DE SALIDA…La Auditoria Superior del Estado debería voltear los ojos hacia el Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, cuya titular desde hace casi ocho años es María de Lourdes Ruiz Pastrana; denuncian algunos trabajadores que al interior de ese Instituto las cosas no están muy claras, que existe corrupción. Los recursos para capacitar a los artesanos parece que no tienen el destino programado, excesivos gastos en compras de boletos de avión que no se justifican, los estímulos etiquetados para los artesanos, a pesar de tenerlos en sus cuentas bancarias, los jinetean antes de entregarlos. Importante ganancia deja la compra-venta a consignación de la mercancía que elaboran artesanos chiapanecos, pero los beneficios no son para ellos, una parte queda en algún bolsillo. Las cuentas no cuadran a la perfección ya que después de no haber levantado inventarios correctamente a la tienda en un lapso de siete años, despiden al gerente porque no les cuadran las cuentas, alguien tenía que pagar la culpa de que dispusieran de brazaletes, collares y ropa sin control alguno. Grupos de artesanos se quejan del mal trato y humillación que reciben de parte de la directora de Acopio y Distribución Artesanal, María Fernanda Rubio Marroquín y su gente, la directora general lo sabe y no pone orden. Mucha simulación al interior de esta Casa de Artesanías. Las cifras son maquilladas antes de pasarlas a la Junta de Gobierno donde son autorizadas. Otro detalle, dicen que el Salón de Usos Múltiples que se construyó hace menos de dos años, es un bodegón, cuyo costo fue de cuatro millones y medio de pesos, sin embargo aseguran que los costos están inflados. Los empleados dicen que la titular Ruiz Pastrana que continúa presumiendo su cercana relación con Leticia Coello, viuda de Velasco, a quien visita casi todos los fines de semana. Sería conveniente que la Auditoria Superior que está bajo el mando de José Uriel Estrada, debería de enviar a sus colaboradores de confianza a visitar la Casa de las Artesanías…





