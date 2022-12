La Villa de Mazatán, un municipio del Soconusco que goza de una inigualable belleza y riqueza cultural así como natural, pareciera estar hechizado por sus autoridades locales. Nadie de sus habitantes o sectores productivos dice algo debido a la falta de obras sociales, inseguridad y demás dolencias.

Diciembre es el mes dónde mucha gente visita este municipio, primero porque son los festejos de la inmaculada virgen Margarita Concepción, posterior porque los turistas nacionales e internacionales acuden a disfrutar de la gastronomía de los productos de escama y derivados que se ofertan en las Barras de San José y San Simón, pero lo lamentable es que el actual gobierno que representa al Partido del Trabajo y que tristemente gobierna el Ingeniero Pedro de la Cruz a quién apodan "el brujo", no ha hecho nada bueno.

Fíjese usted que el clamor social ha sido el abandono de la única e importante vía de comunicación que comunica hacia los destinos de playa , sin embargo el pésimo estado de la carretera es evidente , lo peor de todo es qué intentó el alcalde realizar una obra de bacheo pésima que nuevamente está levantándose, dicen fuentes que le aprobaron una buena lana para dar mantenimiento a esta carretera pero lo cierto es que no hizo las cosas bien.

Eso no es todo, del acceso de Álvaro Obregón hacia Mazatán que pertenece a Tapachula también está olvidado, lo más afectado del camino es el tramo que corresponde al ingeniero Pedrito gestionar para que se mejore , pero la verdad todo ello parece no importar, pero lo peor aún es que su pueblo pareciera estar embrujado o hechizado pues no dice nada, no alzan la voz como en años pasados, dónde el pueblo armado de palos tomaba las alcaldías.

Recientemente visité la Barra de San José y de verdad que es un dolor blanquillos manejar esa zona y golpear el vehículo mientras tratas de librar un agujero y caes en otro.

Los prestadores de servicios turísticos, algunos dicen qué tienen miedo a represalias por eso prefieren aguantar los reclamos de sus clientes en relación al pésimo estado del camino.

"No decimos nada porque el alcalde es de armas tomar y no vaya ser qué nos pase algo o tengamos represalias", mencionó el palapero de la Barra San José, por cierto un lugar hermoso con una exquisita variedad de gastronomía basada en pescados y mariscos.

Algunos sectores de la población reconocen el gran trabajo de la alcaldesa Rosi Urbina , la Perla del Soconusco "Tapachula", hoy tiene otro rostro, real y palpable aunque a otros les duela el hígado.

Ojalá que el síndico Santiago Ancheyta también se ponga las pilas porque ni para bailar ha salido bueno.

