Tras bambalinas | Acciones en materia de salud no deben politizarse

La pandemia del coronavirus ha sido el pretexto en algunos municipios para dejar de hacer trabajos preventivos, debido a que antes de la Covid-19 había otras enfermedades que también provocaban decesos, tal es el caso de las transmitidas por vector como el dengue, zika y chikungunya.

En lo últimos años Tapachula se ha convertido en un referente histórico en relación al trabajo de prevención de las enfermedades trasmitidas por vector; se ha logrado disminuir de manera importante los casos de dengue, porque aquí el combate ha sido frontal y sin presentes, debido al trabajo coordinado entre el gobierno municipal y la Secretaría de Salud a través del Distrito Sanitario VII.

Y es que en el 2021 en relación a los casos probables se tuvo una reducción del 15 por ciento y particularmente sobre los casos de Tapachula una disminución del 12 por ciento; en casos confirmados con el virus dentro del organismo se tuvo una baja en toda la región del 21 por ciento, pero en lo particular de esta ciudad, la reducción fue del 40 por ciento.

Esto nos dice que las acciones que hace de manera conjunta el ayuntamiento de Tapachula y el Distrito de Salud VII, mano a mano, brazo a brazo, ha dado sus frutos y van a continuarlas acciones porque están dando buenos resultados y ayudará a seguir bajando indicadores para este 2022.

Sobre ello este martes en el parque ecológico sur en punto de las 10 de la mañana se estará llevando a cabo el banderazo de inicio del programa de prevención de “arbovirosis 2022”, mismo que busca una vez más bajar indicadores de contagios incluso decesos, pero sobre todo hacer un llamado a la población tapachulteca para que se sume de manera activa.

Estas acciones contemplan en Tapachula particularmente, la eliminación de criaderos mediante descacharrización, control larvario o abatización, rociado intradomiciliario y la nebulización espacial, ello con atención focalizada a colonias que históricamente reportan casos y a edificios de concentración social.

Los casos probables de dengue en todo el Distrito Sanitario VII, durante el 2020 fueron 427 y en el 2021 fueron de 363; de los casos confirmados en todo el distrito en el 2020 fueron 53 y en el año pasado únicamente 42.

Ojalá que de esta voluntad política para trabajar en temas de la salud para la población aprendiera algo “Chona”Hernández Aguilar, que gobierna Suchiate y que impidió a las brigadas del Distrito de Salud VII, llevar a cabo acciones preventivas en el mercado municipal.

Señora Sonia “Chona” o “Tesorito”, de verdad póngase a trabajar y deje la grilla política por un lado, que su preocupación hoy sea la salud de su pueblo y no la búsqueda de una curul federal, así como dejar a su hijo como su sucesor. Le recuerdo que la gente en Suchiate la detesta, ya no la quiere, una elección más no la va ganar.

Ojalá que el gobernador Rutilio Escandón y el Doctor Pepe Cruz que están preocupados y ocupados por la salud de los chiapanecos hagan algo para ponerle un alto a esta señora ambiciosa del poder, que lejos se sumarse a labores de prevención está impidiendo, todo porque no ha sido capaz de gestionar beneficios, pero también no le gusta que otras personas lo hagan porque los manda a bloquear.

Nos leemos en la próxima





Correo es: checha.informa@gmail.com