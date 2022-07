A propósito del horario de verano, que está vigente en el país desde 1996 y supone adelantar una hora el reloj cada principio de abril ha sido evaluado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien en este mes de julio ya envió una iniciativa al Congreso para que no se implemente más.

El presidente de México ya había manifestado antes que su Gobierno tenía la intención de poner fin al cambio de horario cuestionando la eficacia del de verano. "Es mínimo el ahorro y es considerable el daño a la salud", dijo en junio pasado.

Por el escaso ahorro energético, la desaprobación social y los efectos negativos a la salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó hace unos días la iniciativa para la eliminar el horario de verano, la cual ya envió al Congreso de la Unión.

Desde 1996, cuando se instaló el horario de verano, ha habido un rechazo de la ciudadanía; además, desde 2001 hay 40 iniciativas de distintas fuerzas políticas para la eliminación de esta medida.

Desde 1996 la Sener, en conjunto con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad realizan una medición del ahorro energético que representa el horario de verano; De acuerdo con los estudios, se obtuvo un pico en cuanto al ahorro de energía entre 2010 y 2013; no obstante, cayó por la innovación tecnológica, la eficiencia energética de aparatos como televisores, refrigeradores, hornos de microondas, entre otros, así como el cambio de la luminaria.

Otro tema que debe ser evaluado y observado con lupa, que sigue siendo una demanda social de los chiapanecos, son los altos costos de las tarifas de luz, ojalá el señor presidente de la república también nos haga justicia, que no se olvide que cuándo acabe su sexenio y se vaya a “La chingada”, o sea su rancho ubicado en Palenque, sufrirá también de los altos cobros o al menos que tenga puestos unos diablitos y no se vea afectado su bolsillo.

Aunque la política del presidente AMLO no ha sido del todo buena y bien aceptada por muchos mexicanos, este tema sin lugar a dudas hace que sus puntos que ya había perdido vuelvan a crecer. Esperemos que pronto también haya una propuesta de ley para mejorar y garantizar la seguridad de las y los mexicanos, de norte a sur el problema de la inseguridad es alto y la política de “abrazos no balazos”, no ha funcionado.





REFLECTORES





Me contactó un padre de familia de la escuela Secundaria “Miguel Hidalgo”, ubicada en el municipio de Huixtla, muy molesto me dijo que un profesor de nombre David Uriel junto a la directora de dicha escuela se amafiaron en un jugoso negocio con relación al fin de ciclo escolar. Sin consultas a los padres de familia les impusieron la toma de una foto grupal “del recuerdo”, así como la adquisición de un sobre de papel con un folder para lo cual tuvieron que pagar, en vez que la institución educativa les otorgara ese papel si necesidad de gasto pues para ello existe dinero que se coopera voluntariamente por así decir porque sigue siendo una cuota escolar impuesta.

Por cierto, en esta escuela todos se preguntan en dónde están los 60 mil pesos que la directora no ha devuelto al comité de padres de familia. Urgente intervención de la buena para nada secretaria de educación en Chiapas.





