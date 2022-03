Tras bambalinas | ¡Aguas con los médicos charlatanes!

Para nadie ha sido un secreto, que muchas mujeres siempre quieren verse muy bien sin embargo en la búsqueda de un producto o servicio “milagro”, su integridad física corre graves riesgos, algunas con el arrepentimiento pleno todavía la cuentan a otras para que no les pasa nada malo, pero tristemente hay casos de quienes han perdido la vida.

Todo el fin de semana se puso de manifiesto un caso lamentable, en donde la paciente perdió la vida tras realizarse una liposucción, hoy los quirófanos y consultorio del galeno que práctico dicha intervención allá en el famoso “CEDIS”, están clausurados por la autoridad de salud.

De lo que se sabe, es que la Fiscalía de Chiapas está en el proceso de investigación exhaustiva junto con la secretaría de salud, quienes durante estos días ha implementado más acciones contra este tipo de clínicas que ofrecen servicios milagro y donde muchas veces quienes realizan los procedimientos no tienen los estudios necesarios, ni mucho menos el aval de un órgano colegiado a nivel nacional e internacional.

No se deje llevar amigo, amiga por este tipo de procedimientos que se ofrecen a la vuelta de la esquina como si se tratara de un elote con chile o de unos deliciosos tacos al pastor, la vida es algo valioso que no se debe poner en las manos de charlatanes, porque en Tapachula existen muchos, que ofrecen intervenciones quirúrgicas de esta naturaleza en diversos hospitales privados que incluso no cuentan con lo necesario para realizar los procedimientos estéticos.

Los cirujanos plásticos han estudiado muchos años incluso forman parte de académicas o de colegios a nivel nacional o internacional, ellos no estudian una maestría “patito” de un año, su preparación de la especialidad es por mucho más tiempo, por ello usted amigo, amiga no se deje llevar.

Si bien es cierto, que muchos dirán que con su dinero pueden hacer lo que quieran, pero poner en riesgo la vida, inclusive perderla eso no debería ser así.

Hoy el caso “Madaly”, no debe quedar impune, la autoridad debe sentar un precedente para que no se vuelvan a presentar estos eventos lamentables, pues sigue habiendo mucha gente que pone en riesgo su vida a comprar un servicio “estético”, con médicos charlatanes. La Secretaría de Salud en Chiapas hoy tendrá más trabajo y deberá recorrer todos esos negocios que se han aperturado de la noche a la mañana en el caso de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Comitán por tan solo mencionar algunos municipios de importancia.

La fiscalía de Chiapas también debe castigar con todo el peso de la ley a los responsables de realizar este tipo de procedimientos, se sabe que existen denuncias formales pero que están engavetadas, hay muchos médicos que realizan este tipo de procedimientos estéticos, incluso en Tapachula han sido evidenciado en redes sociales y también acusado ante la autoridad, pero no hay avances de esos casos.





Nos leemos en la próxima

Mi contacto: checha.informa@gmail.com