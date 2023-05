Tras Bambalinas | ¡Ahora es Adán!

El trabajo de promoción y posición del nombre del actual Secretario de Gobernación Adán Augusto López es una tarea ardua de dos hombres en Chiapas, que conocen muy bien el oficio político, tienen gran carisma y respaldo popular.

En la capital del estado y regiones cercanas Marden Camacho, es el empresario que tendrá que mover sus hilos para entregar excelentes resultados y en una de esas lograr que Adán no solo sea candidato sino el próximo presidente de la república.

Para la costa, sierra, soconusco y frontera, Jesús Domínguez el hombre de la carcajada fuerte y grandes convicciones es quién se mueve con todo a favor de Adán.

Vaya operadores políticos que tiene Adán en Chiapas, ya los quisieran las otras dos corcholatas que no han levantado en el sur sureste del país. Claudia pese al despilfarro de dinero del pueblo a través de los millonarios conciertos que regala, simplemente no la hace. Y el carnal Marcelo pues aquí no ha tenido verdaderos operadores, todos son figuritas repetidas o cartas muy quemadas.

Marden y Jesús, apenas han hecho el destape oficial y aunque usted no lo crea, han logrado hacer que el nombre de Adán ya este sonando con todo en el transporte público, en el mercado, en las tortillerías, así como las vecinas chismosas que todos tenemos una, vaya pues hasta el mítico personaje “Tito Sánchez o Tito Tapachula”, ya anda buscando a Jesús Domínguez para que le regalen su gorra y playera de Adán, pues dice no se quiere quedar sin apoyar a quién será el próximo presidente del país.

Este par de ases de Adán, no los mata ni una quintilla, son unos fregones y van a saber entregar los mejores resultados. Se anotó un 10 el jefazo, sabe perfectamente que en Chiapas se entregará muy buenos números y que tanto Marden como Jesús acabarán los zapatos trabajando como ha sido hasta ahora su mejor carta de presentación.

REFLECTORES

La gente de Eduardo Ramírez y Zoé Robledo siguen rasgándose las vestiduras, todos presumiendo sus fotografías con quién dicen será el próximo gobernador de Chiapas. Ambos políticos han mostrado músculo en sus diversos eventos que realizan en la entidad.

Zoé aprovecha su cargo en el IMSS para cerrar filas y pasearse de la mejor manera en Chiapas, promoverse con sectores representativos y lograr acuerdos.

Aunque para muchos ellos son los más fuertes, también en las encuestas ha aparecido y sonado fuerte el nombre de una mujer, y no precisamente es la oportunista vividora del sistema conocida como Sasil de León, me refiero a la alcaldesa de Tapachula, Rosi Urbina quién sigue pian pianito y aunque también cause “espasmos y cólicos” a más de alguno, podría colarse como una digna candidata a gobernadora en el caso, que la paridad de género ordenará que una dama sea la que abandere el proyecto de Morena en la entidad.

Eduardo también hace lo mismo, aunque logró muchas críticas en su evento de casa de enlace inaugurada en la capital del estado, la gente se pregunta ¿Por qué no la abrió al inicio de su legislatura