Inició la 28ª Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos “Compartiendo Esfuerzos”, en dónde el eje central de la transmisión del mensaje se basará a través de los medios de comunicación. En este importante evento que inició allá por el año de 1996, se hace énfasis en la importancia de los medios de comunicación en la transmisión del mensaje de Alcohólicos Anónimos.

Este programa que se encuentra diseminado en todo el mundo ha permitido certeramente cambiar muchas vidas, sacar del abismo a aquellos hombres y mujeres que tienen problemas con la manera de beber. Ha sido comprobado que su plan de las 24 horas es funcional. Este programa no es como aquellos comerciales que se nos presentan a diario en los medios de comunicación, es decir no se trata de una pastilla para bajar de peso o una bebida que te quite el sueño. El programa de Alcohólicos Anónimos que nos habla de 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos, apegados a la espiritualidad son la garantía de supervivencia para todas aquellas personas que sufren con el terrible mal llamado “alcoholismo o drogadicción”.

Por cierto, agrupaciones existen muchas y son fáciles de identificar, allí no se pagan honorarios ni cuotas, como bien lo reza su enunciado, se mantienen con sus propias contribuciones, no hay afiliación partidista, política o religiosa. Este programa es espiritual y lo único que busca es darle la esperanza de vida para aquellos o aquellas que sufren, o que han intentado dejar de consumir, pero que solos por su propio esfuerzo o mérito jamás han podido, quizá se han hecho promesas a sí mismos, o bien han jurado a su familia o alguna deidad, pero han fracasado.

Amiga o amigo que me lees en este espacio, así como le dedicados unas letras a los problemas políticos sociales, también damos este espacio para decirte que existe una solución a tu complicada y devastadora manera de beber o drogarse, y aunque quizá te sigas a resistir, te aferres a tu ego y no quieras aceptar tu derrota ante esta enfermedad, es importante que sepas, no estás solo. Muchos han llegado a pasar lo mismo, pero han despertado y aceptado la ayuda que se ofrece en estos extraordinarios lugares dónde verdaderamente existe más que una hermandad.

REFLECTORES

El titular de la promotora de la vivienda Fredy Escobar es uno de los tapachultecos que más resultados ha dado al gabinete del gobernador Rutilio Escandón. Su trabajo territorial en toda la geografía estatal y las estadísticas demuestran su vocación y compromiso.

Fredy Escobar, además, es de los funcionarios de más bajo perfil y que no es extraño verlo comiendo en el mercado o tomándose una agüita de tepache o coco cuándo está de visita familiar o de trabajo en Tapachula. Próximamente abundaremos acerca de cuánto se ha minimizado el tema de rezago en materia de escrituras que había a su llegada a dicha dependencia.

