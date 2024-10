Tras Bambalinas / ¡Beneficio de la duda a ayuntamientos y gabinetes!

Recién desempacados están los nuevos ayuntamientos de Chiapas y junto a ellos están las mismas caras, en otros casos rostros nuevos que prometen mucho para cada uno de los municipios que tendrán a bien gobernar y sobre todo trabajar por su gente a la que tanto prometieron en campaña, misma que se acabó en junio y que ahora deberá atender las necesidades apremiantes de todos y todas, sin distingo especialmente político, porque, aunque usted no lo crea, existen alcaldes odiosos y rencorosos.

En la región de la Costa de Chiapas, en las redes sociales ya hay comentarios negativos contra los funcionarios que forman parte de los gabinetes municipales, quizá exista razón porque son los mismos de siempre, pero también es importante darles el beneficio de la duda, es muy poco el tiempo para satanizarlos, hay que dejarlos trabajar.

Lo que sí debe ser importante es que los presidentes municipales, fijen un plazo a todo su gabinete y quien no cumpla al término del mismo que sea removido y sustituido por alguien que verdaderamente tenga muchas ganas en hacer la diferencia para su municipio. Ya no deben existir funcionarios de largo y medio pelo, que solo llegan a saquear, beneficiarse y no hacer nada de trabajo real.

A quienes integran un gabinete municipal, los alcaldes deben exigir un plan de trabajo por los tres años que estarán en el gobierno, solo así se puede evaluar el desempeño y capacidad, pues la mayoría no sabe qué hacer, como también sucede con algunos ediles, que lograron el objetivo de ganar y que desde el pasado 1 de octubre se la han pasado lamentando, cruzados de brazos. Otros más que ya se marearon en poco tiempo, no responden llamadas y mucho menos sugerencias de quienes estuvieron muy pegados durante todo el proceso electoral.

En Tapachula le están lloviendo críticas al alcalde Yamil Melgar por los temas de inseguridad, la falta de agua y esperemos en Dios que no haya una contingencia a consecuencia de las lluvias.

El alcalde Melgar Bravo apenas llegó. Las ejecuciones y balaceras no son un tema que él haya provocado, la falta del vital líquido tampoco, eso sucedió debido a deslaves que fueron consecuencias de las precipitaciones pluviales “mal tiempo”. Ahora bien, esperemos que no pase a más el tema de los huracanes y ciclones porque las cosas entonces sí, estarán complicadas a sabiendas que no existe un recurso para atender desastres naturales.

Esperemos de verdad que no pase algo, porque también se va a evidenciar el actuar y proceder de Demetrio Martínez, titular de Protección Civil, quien sabemos no tiene la licenciatura en Protección Civil, mucho menos una maestría en riesgos y desastres, únicamente un curso de uno, o dos días. Pero tiempo al tiempo, le demos el beneficio de la duda.

Y así nos iremos en toda la región, con aquellos municipios que ya dieron banderazos de obras sin expedientes ni licitación. Si bien es cierto les dejaron un presupuesto, se desconoce del proyecto que se ejecuta, las empresas constructoras que patrocinaron las campañas se avientan los trabajos porque la ambición de recuperar lo invertido es demasiado.





REFLECTORES





Julio Gamboa, alcalde reelecto de Tuxtla Chico ha demostrado compromiso, voluntad y amor a su pueblo, por algo volvió a ganar y gobernará tres años más. El hijo pródigo de Tuxtla Chico “El príncipe del chocolate”, no se duerme en sus laureles. Se le ve movido gestionando ante instancias de salud, temas de prevención y atención para su pueblo.

Julio Gamboa ya lo dijo en su discurso, “se acabó la campaña”, ahora a gobernar para todo el pueblo sin distinción partidista como le fue hace tres años; así que ahora ya depende de los no favorecidos en la pasada elección de sumarse propositivamente. Nos leemos en la próxima…

