Tras Bambalinas | ¡Caballo que alcanza gana!

En política no hay nada escrito, por ello es importante que usted amigo o amiga lector no se rasgue las vestiduras por quién quisiera que sea o vaya ser su candidato; no se pelee con su familia, mucho menos con sus vecinos. Desde las cúpulas más altas se mueven todas las piezas y no siempre quién trae una carrera de años es quién aparece en las papeletas el día de la elección.

En Chiapas los escenarios han sido cambiantes en los últimos sexenios, funcionarios que traen todo el poder se han promocionado desde el primer día de su administración, ofreciendo de todo, engañando además que puntean en encuestas pagadas por ellos mismos, o bien, esas mismas que se realizan en redes sociales en dónde no hay un límite de veces que puede ingresar alguien y votar por su favorito.

Lo que cuenta es el verdadero trabajo político, las buenas acciones como persona, tu arraigo popular y no de ocasión. Las personas siempre recuerdan a quién estuvo con ellos en algún episodio difícil de la vida. Es por ello que le digo, “no se pelee”, a veces quién menos se lo espera empieza a despuntar y se cuela a las grandes ligas, es decir aparece en la papeleta y gana.

Escenarios similares de gente que ha venido de menos a más tenemos muchos, para muestra un botón. Lo han criticado recientemente porque dicen que se está promoviendo con todo el aparato de gobierno, pero él únicamente está ocupado en la actualidad en acercar los servicios de salud a los lugares donde nunca se había pensado, así también en mejorar el “cochinero”, que le dejaron en la institución. Hablo del Dr. Pepe Cruz, un hombre de origen humilde que viene de la cultura del esfuerzo, de familia trabajadora, pero sobre todo con ganas de salir adelante y ver sus sueños convertirse en realidad.

El Doctor Pepe Cruz no descansa y mucho menos se detiene para poner atención a esos comentarios que intentan desprestigiar para que los mismos de siempre, que ya le han hecho mucho daño a Chiapas, quieran una vez más saquear y dejarnos en la ruina.

Si bien es cierto el doctor Pepe Cruz, así como los titulares de áreas y direcciones en la Secretaría de Salud en Chiapas, coinciden en que él será nuestro próximo gobernador, sin embargo, existe un respeto total a los tiempos políticos que marcan los árbitros electorales.

Y continuando con las personas que vienen desde abajo, de la cultura del esfuerzo también es importante mencionar en este espacio a Roberto Fuentes, actual Secretario Municipal del Ayuntamiento de Tapachula. Un hombre humilde, proveniente de familia trabajadora y conocida en la ciudad; también Roberto tiene en su corazoncito la aspiración de ser el próximo alcalde de la Perla del Soconusco, pero por ahora está sacando la chamba diaria en la aldea huacalera. Vale dejar muy claro algo, Roberto es un hombre de ideales, principios, buen corazón y disciplinado, también respetuoso de los tiempos electorales.

Nos leemos en la próxima…

Contacto: checha.informa@gmail.com