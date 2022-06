Tras bambalinas | ¡Candidatos al sindicado de Ciudad Salud, unas fichitas!

El Centro Regional de AltaEspecialidad Ciudad Salud llevará a cabo el próximo lunes 4 de julio, su elección interna para determinar a su representante sindical, sin embargo, en los últimos días algunas planillas que de plano, saben que van a perder han empezado a dar golpes bajos, buscando desprestigiar a otros, es decir a los rivales fuertes por así comentar.

Existe una candidata de quién omitiré su nombre, que defraudó a muchas personas, incluidos algunos trabajadores, con la famosa “flor de la abundancia”, ella ha notado que no levanta en las preferencias, incluso compañeras cercanas y amistades han manifestado el apoyo alguno de sus adversarios.

Otro que está dando patadas de ahogado es quién encabeza la planilla “dorada”, de nombre Sergio, quién empezó a laborar como jefe de piso en hospitalización “A”, en 2007 fungió como subdirector de enfermería, pero en ese tiempo, de acuerdo con la información de un grupo de enfermeras, se le subió el poder a la cabeza, se mareó y llegó al extremo de tirarles la comida al personal operativo y camilleros.

En 2008 tras la conformación sindical fue destituido, lo antes señalado fue la prueba para que lo sacaran del cargo, aunque siguió laborando en el CRAE, como jefe de enseñanza donde dicen que también se benefició con los cursos y uso de las aulas de este hospital de tercer nivel, inclusive se amafió de la jefa de enseñanza de enfermeras.

Lo curioso de todo esto, que a inicios de este 2022, antes que movieran del puesto al galeno de apellidoTirado quien dirigía Ciudad Salud, le pidió cuentas claras a Sergio, es decir un informe detallado de actividades y demás, sin embargo, este se opuso y no quiso obedecer.

Sin embargo, ha sido un tipo con suerte, al retíralo de ese puesto llega a otro conocido como“farmacovigilancia”, dónde también detectaron anomalías con el tema de los marcapasos, situación por la que aún está bajo una minuciosa investigación, lo que le podría costar su empleo y hasta ir a la cárcel.

El grupo de enfermeras que me contactó y comentó esta desagradable situación, dicen que quiere ser representante sindical para obtener protección y beneficios personales, tal y como ha sido siempre a través de los cargos que ha obtenido, por ello alertan ala base trabajadora a que no se dejen sorprender, que analicen bien su voto y que no lo desperdicien, o como bien dicen que no se quemen los cartuchos en zanates.

REFLECTORES

En ocasión de su cumpleaños, envío un afectuoso saludo y felicitación al buen Roberto Fuentes, actual secretario municipal del ayuntamiento de Tapachula, a quién conozco desde hace mucho tiempo, un profesionista y ser humano forjado con humildad, pero sobre todo con mucha calidad humana y gran vocación de servicio. Roberto no ha perdido el piso como algunos que cuando tienen un puesto les pasa; vale la pena seguirle sus pasos cautelosos, en el cargo que ostenta actualmente ha sabido garantizar la gobernabilidad de esta importante ciudad de la frontera sur. Ojo, no lo perdamos de vista.

