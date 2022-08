Una nueva modalidad de presión hacia las autoridades del Instituto Nacional de Migración, por parte de migrantes de diversos países, se ha vuelto organizar caravanas, salir caminando de Tapachula para llegar al complejo aduanero de “Cerro Gordo”, en Huixtla y que ahí les ofrezcan documentos oficiales para poder seguir avanzando, pero ahora vía terrestre o aérea hacia el norte del país de donde la mayoría cruza hacia los Estados Unidos.

Otras han salido en grupos pequeños para también llegar al mismo complejo aduanal y solicitar ser atendidos. La autoridad migratoria ha sido rebasada porque si bien es cierto, su personal de toda la vida no estaba preparado para atender a miles de migrantes que han llegado y seguirán llegando a esta ciudad de Tapachula.

La solución que muchos empresarios plantean es que instalen oficinas de regulación migratoria allá en el municipio de Tuxtla Chico, porque ha habido muchos desmanes, focos insalubres y de inseguridad sin embargo la población local del municipio considerado como la tierra del chocolate, ya fijó su postura, inclusive han llegado a la alcaldía a manifestar su queja para que se intervenga y no se permita que está zona que es segura se convierta en un lugar de zozobra.

El tema de la migración no es exclusivo o particular de esta frontera, también en Europa existen éxodos masivos en donde quienes huyen de sus países de origen también enfrentan problemas de xenofobia, sin embargo allá existe mucho de lo que en la frontera sur de México no hay; es decir el respeto a la soberanía nacional de los países europeos, el respeto total a las leyes y autoridades, allá no se ve que exijan bloqueando aeropuertos, vialidades importantes o carreteras, lo que se observa es que existe mucho orden y paciencia de quienes migran y esperan ante la instancia correspondiente un documento para estar de manera legal.

En contraparte, aquí todo es un descontrol. Por ejemplo le echan la culpa a migración dependiente de la Secretaría de Gobernación, cuando existe corporaciones de seguridad como la Guardia Nacional que no están trabajando, únicamente se han dedicado a construir cuarteles para encerrarlos, o bien acabar las patrullas porque no tienen la capacidad , ni siquiera creo han llevado un curso de manejo a la defensiva, como el que tanto promovía la extinta policía federal de caminos, esos que “patrullaban” duro las carreteras pero que también hacían labor de proximidad social.

La población de la frontera sur, de verdad ya está harta porque aquí no hay aplicación de la ley, porque aquí nuestra soberanía ha sido invadida y pisoteada por migrantes que quieren un documento, que exigen un trato ejemplar, cuándo al mexicano en su propio país esto jamás le sucede.

A los migrantes se les debe atender, claro que así debe ser, pero las autoridades deben ser las responsables de que esto transcurra con mucho orden. Es cierto que muchos huyen por diversas condiciones, pero también es cierto que hay otro número que está escapando porque han cometido fechorías y han visto a México como una gran oportunidad para ponerse a salvo, pero después retomar la carrera delictiva.

Ojalá que el gobierno federal no siga haciéndose el desinteresado y tratando de dejar la pelota a los municipios o estado. Este tema debe ser atendido y no minimizado. Que se apoye de las organizaciones de la ONU y de los Derechos Humanos para actuar y aplicar la ley.

